A Hargitánál hűsölnél? Ezt tedd, ha szembetalálod magad egy medvével

Készülj fel tudatosan: az erdélyi hegyekben mindig maradj a jelzett utakon, és kelts folyamatos zajt az esetleges medvetámadások megelőzése érdekében.

az erdélyi hegyekben mindig maradj a jelzett utakon, és kelts folyamatos zajt az esetleges medvetámadások megelőzése érdekében. Ne provokáld az állatot: találkozás esetén ne fuss el a medve elől és ne nézz a szemébe, hanem lassan, hátrálva távolodj tőle.

találkozás esetén ne fuss el a medve elől és ne nézz a szemébe, hanem lassan, hátrálva távolodj tőle. Védd magad támadáskor: szorult helyzetben használj medvespray-t vagy feküdj hasra a tarkódat védve, mozdulatlanul.

A nyári hőség elől te is az erdélyi hegyekbe menekülsz? Ha igen, érdemes észben tartanod, hogy a barnamedvék természetes élőhelyére lépsz be. A medvetámadás kockázata az elmúlt években különös módon megnőtt az erdélyi hegyvidékeken, így a túrázóknak érdemes fokozott óvatossággal útnak indulniuk.

Akár Erdélyben jársz, akár másfelé, egy esetleges medvetámadás megelőzésére tartsd be az alábbi tanácsokat. Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Hogyan kerülhető el a medvetámadás a túrázás során?

Az utóbbi időszakban Hargita és Kovászna megyében, valamint Tusnádfürdő és a Szent Anna-tó környékén jegyezték fel a legtöbb medveészlelést. Brassó környékén és a Bucsecs-hegység népszerű túraútvonalain szintén megszokottá vált a jelenlétük, mivel az állatok az élelemkeresés miatt gyakran a turistajelzések közelébe, sőt a lakott területek széléig is bemerészkednek. Legutoljára a romániai Transzfogarasi úton került testközelbe medvével egy turista, aki a javallatok ellenére bár futásnak eredt, egy autó megkerülésével időben az autójához ért.

Ha hasonló vidékre indultsz túrázni, a megelőzés legfontosabb lépése, hogy ne lepd meg az állatot. A medvék alapvetően kerülik az embert, ezért ha időben meghallják a közeledted, elhúzódnak az utadból. Csoportban túrázva beszélgessetek normál hangerővel, egyedül haladva pedig használhatsz csörgőt vagy énekelhetsz, hiszen a lényeg az állandó, de nem agresszív zajkeltés.

Mindig maradj a kijelölt turistajelzéseken, és kerüld a sűrű, beláthatatlan bozótosokat, különösen hajnalban és szürkületkor, amikor a vadállatok a legaktívabbak.

Az élelem tárolása kiemelten fontos kérdés a táborozás és a pihenők során. Az ennivalót mindig szagmentes csomagolásban tartsd a hátizsákodban, és sose hagyj hátra ételmaradékot vagy szemetet. Ha sátrazol, a főzőhelyet és a táplálékot legalább száz méterre helyezd el az alvóhelyedtől, lehetőség szerint magasra felhúzva egy fára.