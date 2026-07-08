Ki ne dobja a meggymagot – többet érhet, mint maga a gyümölcs

Szinte mindig a kukában landol a meggymag, de mit szólna, ha azt mondanánk, hogy ezekből az apró, „haszontalan” szemekből egy rendkívül sokoldalú, természetes gyógyeszköz készíthető? Méghozzá a népi gyógyászat egy régi, jól bevált, természetes fájdalomcsillapítója, a meggymagpárna. Eláruljuk, hogyan készül, és mi mindenre nyújthat megoldást ez a filléres kellék!
Mire jó a meggymagpárna? A természetes fájdalomcsillapító szuperereje
A meggymag kiváló hőtartó képességekkel rendelkezik. Egyaránt megtartja a hideget és a meleget, így a belőle készült párna melegítő- és hűtőborogatásként is használható. Hidegen alkalmazva segít a fej- és fogfájáson, ezenkívül zúzódások, de akár kisebb égési sérülések esetén is bevethető az érintett területre helyezve. Melegen képes enyhíteni a menstruációval járó görcsöket, hasi fájdalmakat, derék- vagy nyakmerevség okozta kellemetlenségeket, sőt a fülfájást is.
A meleg borogatáshoz elegendő egy rövid ideig a mikróban melegíteni, míg a hűtéshez egy zacskóban fagyasztóba tenni
– olvasható a Zöldnek lenni jó weboldalán.
Megmaradt a meggymag? A meggymagpárna készítésének lépései
Nemcsak egészségügyi célokra használhatók az efféle zöldhulladékok, hanem játékok töltésére is tökéletesen alkalmasak. Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készítheti el otthon a meggymagpárnát. Habár kissé időigényes feladat, bizton megéri!
- Első lépésként a megmaradt meggymagokat érdemes legalább 1-2 órán át tiszta vízben áztatni, hogy a rájuk ragadt gyümölcshús fellazuljon.
- Ezután egy nagyobb lábos vízhez adjunk 1-2 evőkanál szódabikarbónát, öntsük bele a magokat, és forraljuk az egészet pár percen keresztül.
- Amint kihűltek, a magokat többször szűrjük, majd dörzsöljük át, amíg nem lesz teljesen tiszta a felületük.
- A megtisztított magokat terítsük szét egy tálcán és hagyjuk 2-3 napig egy szellős, világos, napos helyen száradni.
- A száradás után nekiláthatunk a párna elkészítésének. Ehhez vágjunk ki két egyforma, tetszőleges méretű pamutvászon anyagot és varrjuk össze azokat három oldaluknál fogva.
- Ha ez kész, a nyitott oldalon töltsük meg a huzatot annyi meggymaggal, amennyivel lehet úgy, hogy még kényelmesen elférjenek.
- Zárjuk le a nyílást, és használhatjuk is meggymagpárnát!