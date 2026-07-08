Ki ne dobja a meggymagot – többet érhet, mint maga a gyümölcs

Szinte mindig a kukában landol a meggymag, de mit szólna, ha azt mondanánk, hogy ezekből az apró, „haszontalan” szemekből egy rendkívül sokoldalú, természetes gyógyeszköz készíthető? Méghozzá a népi gyógyászat egy régi, jól bevált, természetes fájdalomcsillapítója, a meggymagpárna. Eláruljuk, hogyan készül, és mi mindenre nyújthat megoldást ez a filléres kellék!

Megmutatjuk, hogyan készül a meggymagpárna, amely hosszú évtizedek óta a népi gyógyászat egyik ismert kelléke. Fotó: c12 / Shutterstock

Mire jó a meggymagpárna? A természetes fájdalomcsillapító szuperereje

A meggymag kiváló hőtartó képességekkel rendelkezik. Egyaránt megtartja a hideget és a meleget, így a belőle készült párna melegítő- és hűtőborogatásként is használható. Hidegen alkalmazva segít a fej- és fogfájáson, ezenkívül zúzódások, de akár kisebb égési sérülések esetén is bevethető az érintett területre helyezve. Melegen képes enyhíteni a menstruációval járó görcsöket, hasi fájdalmakat, derék- vagy nyakmerevség okozta kellemetlenségeket, sőt a fülfájást is.

A meleg borogatáshoz elegendő egy rövid ideig a mikróban melegíteni, míg a hűtéshez egy zacskóban fagyasztóba tenni

– olvasható a Zöldnek lenni jó weboldalán.

Megmaradt a meggymag? A meggymagpárna készítésének lépései

Nemcsak egészségügyi célokra használhatók az efféle zöldhulladékok, hanem játékok töltésére is tökéletesen alkalmasak. Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készítheti el otthon a meggymagpárnát. Habár kissé időigényes feladat, bizton megéri!