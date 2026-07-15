Nemcsak a napfény a hibás – ezért alakul ki egyre több magyarnál a legsúlyosabb bőrrák

A melanoma korai felismerése életet menthet.

Az ABCDE-szabály segít kiszűrni a gyanús anyajegyeket.

Havonta végezzünk teljes testre kiterjedő önvizsgálatot.

A fényvédelem és az éves bőrgyógyászati szűrés a legjobb megelőzés.

A melanoma a bőr festéktermelő sejtjeiből kiinduló, rendkívül gyorsan áttétet képző daganatfajta, amely egyaránt kialakulhat egy már meglévő anyajegyből, vagy a teljesen ép bőrfelszínen is. Az utóbbi évtizedekben a megbetegedések száma drámaian megemelkedett: az ózonréteg elvékonyodása miatti erősödő UV-sugárzás és a felelőtlen szoláriumhasználat következtében a betegek száma az 1980-as évek óta megháromszorozódott.

A korán felismert melanoma nagyon jó eséllyel gyógyítható

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Hogyan ismerhető fel időben a melanoma és a veszélyes anyajegy?

Különösen veszélyeztetettek a világos bőrű és szemű egyének, a sok vagy atípusos anyajeggyel rendelkezők, a legyengült immunrendszerűek, valamint azok, akiknek a családjában már előfordult bőrrák.

A kockázat nyáron a legmagasabb, amikor a napfény UV-dózisa a legnagyobb, de a mesterséges barnulás is ugyanilyen kártékony: a 35 éves kor előtti rendszeres szoláriumozás 60–75 százalékkal növeli a betegség kialakulásának az esélyét. A megelőzés alapja a mértékletes, fényvédővel támogatott szabadban tartózkodás, a szoláriumok elkerülése, valamint a problémás, irritációnak kitett anyajegyek megelőző jellegű, szakorvosi eltávolítása, amit a sebgyógyulás miatt célszerű a hűvösebb, kora tavaszi hónapokra időzíteni.

A daganat korai azonosításában a rendszeres, havonta elvégzett otthoni önvizsgálat játssza a kulcsszerepet, mivel ennél a betegségnél szó szerint millimétereken múlhat a gyógyulás esélye. A gyanús elváltozások kiszűrésére a legalkalmasabb az úgynevezett ABCDE-szabály, amely az anyajegyek öt kritikus tulajdonságára hívja fel a figyelmet: