Nemcsak a napfény a hibás – ezért alakul ki egyre több magyarnál a legsúlyosabb bőrrák

- A melanoma korai felismerése életet menthet.
- Az ABCDE-szabály segít kiszűrni a gyanús anyajegyeket.
- Havonta végezzünk teljes testre kiterjedő önvizsgálatot.
- A fényvédelem és az éves bőrgyógyászati szűrés a legjobb megelőzés.
A melanoma a bőr festéktermelő sejtjeiből kiinduló, rendkívül gyorsan áttétet képző daganatfajta, amely egyaránt kialakulhat egy már meglévő anyajegyből, vagy a teljesen ép bőrfelszínen is. Az utóbbi évtizedekben a megbetegedések száma drámaian megemelkedett: az ózonréteg elvékonyodása miatti erősödő UV-sugárzás és a felelőtlen szoláriumhasználat következtében a betegek száma az 1980-as évek óta megháromszorozódott.
Hogyan ismerhető fel időben a melanoma és a veszélyes anyajegy?
Különösen veszélyeztetettek a világos bőrű és szemű egyének, a sok vagy atípusos anyajeggyel rendelkezők, a legyengült immunrendszerűek, valamint azok, akiknek a családjában már előfordult bőrrák.
A kockázat nyáron a legmagasabb, amikor a napfény UV-dózisa a legnagyobb, de a mesterséges barnulás is ugyanilyen kártékony: a 35 éves kor előtti rendszeres szoláriumozás 60–75 százalékkal növeli a betegség kialakulásának az esélyét. A megelőzés alapja a mértékletes, fényvédővel támogatott szabadban tartózkodás, a szoláriumok elkerülése, valamint a problémás, irritációnak kitett anyajegyek megelőző jellegű, szakorvosi eltávolítása, amit a sebgyógyulás miatt célszerű a hűvösebb, kora tavaszi hónapokra időzíteni.
A daganat korai azonosításában a rendszeres, havonta elvégzett otthoni önvizsgálat játssza a kulcsszerepet, mivel ennél a betegségnél szó szerint millimétereken múlhat a gyógyulás esélye. A gyanús elváltozások kiszűrésére a legalkalmasabb az úgynevezett ABCDE-szabály, amely az anyajegyek öt kritikus tulajdonságára hívja fel a figyelmet:
- A (Aszimmetria): a szabályos anyajegyek kerekek vagy oválisak, a daganatos elváltozás formája viszont aszimmetrikussá válik, két fele nem egyforma.
- B (Border – Szegély): a melanoma széle elmosódott, csipkézett, egyenetlen, nem különül el élesen a környező bőrtől.
- C (Colour – Szín): vészjósló jel, ha az anyajegy színe megváltozik, vagy azon belül többféle árnyalat – vöröses, kékes, fekete, esetenként világos foltok – jelenik meg.
- D (Diameter – Átmérő): a 6 milliméternél nagyobb, illetve a folyamatosan növekedést mutató képletek fokozott figyelmet igényelnek.
- E (Evolving – Változás): minden olyan anyajegy gyanús, amelynek módosul a felszíne, megemelkedik, tapintása durvává válik, esetleg viszket, vérzik vagy sebesedik.
Tetőtől talpig: így végezzük el helyesen az otthoni ellenőrzést
Az önvizsgálatot jól megvilágított helyiségben, egy egész alakos és egy kézi tükör segítségével kell végrehajtanunk, szükség esetén családtag bevonásával. Első lépésként a tükör előtt állva nézzük át az arcot, a füleket, a nyakat, a mellkast és a hasat – a nők a mellek alatti területet is. Ezt követően vizsgáljuk meg a hónaljat, a karok minden oldalát, a tenyereket, az ujjak közét és a körmök alatti részeket.
Ülő helyzetben ellenőrizzük a combok külső és belső részét, a lábszárakat, a lábfejeket és a lábujjak közeit. A nehezen látható részekhez, mint a talp, a vádli, a combok hátulja, a fenék, a nemi szervek és a hát, használjuk a kézi tükröt. Végül a fejbőrt se hagyjuk ki: egy fésűvel választékonként haladva menjünk végig a hajas fejbőr teljes területén.
Ha bármilyen gyanús jelet tapasztalunk, azonnal bőrgyógyászhoz kell fordulni, de az évenkénti szakszerű dermatoszkópos szűrővizsgálat az otthoni panaszmentesség esetén is elengedhetetlen.
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