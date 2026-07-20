Több mint egy csomó: ezek lehetnek a mellrák első tünetei

A brit televíziós műsorvezető és színésznő, Lisa Faulkner nemrég osztotta meg követőivel, hogy a mellrák korai stádiumát állapították meg nála. Esete kapcsán egy onkológus elárulta, hogy a betegség első tünete nemcsak egy csomó lehet, így érdemes hallgatni testünk jelzéseire.

A korai mellrák diagnózis életeket menthet. (Képünk illusztráció) Fotó: SAMUNELLA/SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD

A korai mellrák diagnózis életeket menthet

A The Lancet Oncology című folyóiratban megjelent kutatás szerint a mellrákos esetek száma világszerte várhatóan meghaladja a 3,5 milliót 2050-re. Csak az Egyesült Királyságban tízpercenként diagnosztizálnak egy nőt mellrákkal a Breast Cancer Now szerint.

A korai diagnózis a sikeres kezelés legfontosabb tényezője. Bár a mellben lévő csomók vagy duzzanat a rák egyik fő tünete, vannak kevésbé ismertek is. Dr. Jiri Kubes, a Proton Therapy Center sugárterápiás onkológusa és orvosigazgatója szerint ezekkel a tünetekkel is tisztában kell lenniük az embereknek.

Bár a legtöbb nő tudja, hogy ellenőrizni kell a mellet csomók vagy duzzanat szempontjából, egyes rendellenességek vizuálisan nem észrevehetők. Ez azt jelenti, hogy azok, akik nem ellenőrzik rendszeresen, esetleg nem vesznek észre semmi szokatlant. Fontos, hogy tisztában legyünk az egyéb tünetekkel, amelyek mellrákra utalhatnak, hogy időben orvoshoz fordulhassunk

- magyarázta.

Dr. Kubes elárulta, hogy a legkönnyebben észrevehető jelek a mellbimbó színének megváltozása, kiütés vagy pörkösödés megjelenése.

A színváltozás miatt a mell sötétebbnek, vörösebbnek vagy gyulladtnak tűnhet, ami sötétebb bőrön nehezebben észrevehető, míg a kiütés ekcémához hasonlíthat. A mell vagy a mellbimbó alakjának és méretének megváltozása a mellrák további jele lehet.

Az onkológus elárulta, hogy minden vizuális elváltozás esetében érdemes felkeresni egy orvost. Az emlőrákkal diagnosztizált betegek számára számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre, beleértve a sugárterápiát, a kemoterápiát, a műtétet és a hormonterápiát.

Mellrák esetén a fontos a rendszeres ellenőrzése, hogy szükség esetén a kezelés a lehető leghamarabb elkezdődhessen, valamint az orvosokkal és más egészségügyi szakemberekkel való együttműködés a megfelelő kezelési terv kiválasztásában

- idézte Dr. Kubes szavait a Mirror.