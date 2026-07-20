Megtalálták a jó alvás egyik titkát a kutatók – még fizetni sem kell érte

A Manchesteri Egyetem kutatói által vezetett vizsgálat szerint a mélyalvás és az alvási ritmus is kedvezőbben alakulhat azoknál a felnőtteknél, akik napközben több és egyenletesebb természetes fénynek vannak kitéve – számolt be róla a New York Post.

A kutatás szerint a mélyalvás hosszabb lehet azoknál, akik több időt töltenek természetes nappali fényben (képünk illusztráció)

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A NPJ Biological Timing and Sleep című tudományos folyóiratban megjelent kutatás során 89 felnőtt több mint 500 napon át viselt fényérzékelőt és alváskövető eszközt, emellett alvási naplót is vezetett.

Az eredmények szerint azok, akik több időt töltöttek erős nappali fényben, jellemzően korábban aludtak el és korábban is ébredtek. Emellett az éjszaka első felében több mélyalvást is tapasztaltak.

Mi a kapcsolat a nappali fény és a mélyalvás között?

Jennifer Martin klinikai szakpszichológus, a Floridai Nemzetközi Egyetem professzora szerint az eredmények összhangban vannak azzal, amit a szakemberek már régóta tudnak a fény és a szervezet biológiai órájának kapcsolatáról.

Elmondta, hogy a szem retinájába jutó fény jelzi az agynak, hogy nappal van, ami elősegíti az éberséget és segít szabályozni az alvás–ébrenlét ciklust.

A szakértő szerint különösen a reggeli természetes fény hasznos, mert hozzájárulhat ahhoz, hogy esténként nagyjából azonos időben jelentkezzen az álmosság, és stabil alvási rutin alakuljon ki.

A kutatók megfigyelései szerint a nagyobb és egyenletesebb nappali fényterhelés összefüggést mutatott:

a korábbi elalvással és ébredéssel;

az éjszaka első felében hosszabb mélyalvással.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálat nem bizonyította, hogy a nappali fény közvetlenül okozza ezeket a változásokat.

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a fényterhelést csuklón viselt érzékelőkkel mérték, nem pedig a szemnél, ahol a fény közvetlenül hat a szervezet belső órájára.

Emellett a kutatás nem vette figyelembe többek között a résztvevők fizikai aktivitását vagy az étkezések időzítését sem, amelyek szintén befolyásolhatják az alvás minőségét. A szerzők szerint ezért további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy a nappali fény milyen mértékben járul hozzá közvetlenül az egészségesebb alváshoz.