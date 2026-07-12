A kánikula rejtett gyilkosa: így csap le a mélyvénás trombózis nyáron

A meleg és a kiszáradás együttesen ideális körülményeket teremtenek a vérrögképződéshez, így a nyári hónapokban a mélyvénás trombózis megelőzése és a korai felismerése életmentő lehet. Ez az állapot akkor alakul ki, amikor a szervezet mélyen futó vénáiban – leggyakrabban a lábban – vérrög, azaz thrombus keletkezik. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a rög elszabadulhat, és a keringéssel a tüdőbe jutva halálos tüdőembóliát okozhat.

A mélyvénás trombózis elkerülésére érdemes kompressziós harisnyát viselni.

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Miért jelent nagyobb veszélyt a kánikula, és kiknél alakulhat ki legkönnyebben mélyvénás trombózis?

A nyári hőségben a szervezetünk hűtése érdekében a vénák kitágulnak. Emiatt a vénás billentyűk nem zárnak tökéletesen, a keringés lelassul, és vénás pangás alakul ki. Ha ehhez nem megfelelő folyadékbevitel társul, a vér besűrűsödik, ami drasztikusan növeli a rögök kialakulásának esélyét.A kockázat fokozottan érvényes a visszértágulattal küzdőkre, a várandós kismamákra – náluk a terhességi hormonális és fizikai változások alapból fokozzák a véralvadást –, a túlsúllyal élőkre, a dohányosokra, valamint a veleszületett genetikai hajlamú (trombofíliás) személyekre. A legveszélyeztetettebbek azonban azok, akik korábban már átestek ilyen megbetegedésen, hiszen náluk a vénabillentyűk eleve károsodhattak.

Hogyan védekezhetünk a mindennapokban, és mivel előzhető meg a mélyvénás trombózis?

A leghatékonyabb védekezés a bőséges hidratálás: kánikulában napi 2,5-3 liter tiszta víz elfogyasztása javasolt. A koffeintartalmú italokat és az alkoholt minimalizáljuk, mert ezek fokozzák a dehidratációt.

Akinek korábban volt már trombózisa, azok számára kiemelt figyelmet igényel a nyári kánikula.

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Fontos a direkt napfény és a hőség kerülése, 10 és 15 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. A meleg vizes termálfürdők (34-35 fok felett) és a szaunák szintén tágítják az ereket, így ezeket az érintetteknek jobb elkerülniük. Ruházatunk legyen laza, lábbelink pedig kényelmes, akár gördülő talpú, ami aktiválja a vádli izompumpáját. A rendszeres, kímélő mozgás – séta, úszás a hűvösebb órákban – szintén alapvető a keringés fenntartásához.

Mire ügyeljenek a nyaralás és az utazás során azok, akik már átestek a betegségen?

A hosszabb, két-három órát meghaladó autó-, busz- vagy repülőutak a kényszerű mozdulatlanság miatt kritikusak. Az utazás során óránként fel kell állni, át kell mozgatni a végtagokat, és folyamatosan inni kell.