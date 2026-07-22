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csontritkulás

Te is mentes vizet iszol? A kutatók szerint többet árthatsz vele, mint gondolnád

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Nyáron szívesen nyúlunk az ízesített, szénsavmentes ásványvizek után, mert könnyűnek, egészségesnek és kalóriaszegénynek tűnnek. A reklámok is azt sugallják, hogy az aromákkal dúsított mentes víz tökéletes alternatívája lehet a cukros, szénsavas üdítőknek. Rendszeres fogyasztásuk kapcsán azonban egyre többször merül fel a kérdés: vajon hosszú távon árthatnak a csontoknak? Utánajártunk.
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csontritkuláséletmódízesítettkalcium felszívódásszénsavmentes vízkalciumhiány
  • Valóban van alapja annak az állításnak, hogy az ízesített mentes víz csökkenti a szervezet kalciumszintjét?
  • Szakértő magyarázza el, mely összetevők miatt érdemes óvatosnak lenni ezekkel a termékekkel
  • Mutatjuk, mikor fér bele az ízesített mentes víz az egészséges étrendbe, és mikor érdemes inkább más italt választani

Legyen málnás, epres vagy mangós, a sok ízesített, különféle aromákkal dúsított mentes víz egyre népszerűbb a piacon, hiszen valamivel egészségesebb alternatívája lehet a cukros, szénsavas üdítőitaloknak. Habár egy-egy pohárral valóban nem veszélyesek, az adalékanyagok, amelyeket az íz, a tartósság és a kellemes savanykás élmény érdekében adnak hozzájuk, általában citromsavat, savanyúságot szabályozó anyagokat, aromákat, egyes esetekben cukrot vagy édesítőszereket is tartalmaznak. Hosszú távú fogyasztásuk pedig komoly egészségkárosodást is okozhat.

Szőke nő mentes víz vásárlása közben
A sok mentes víz közül az ízesített változatok akár egészségkárosodást is okozhatnak Fotó: Romanchini / Shutterstock

A mentes víz mítosza

Évtizedek óta tartja magát egy elmélet, miszerint a savasabb étrend növelheti a szervezet ásványianyag-igényét. Eszerint a szervezetnek gondoskodnia kell a vér kémhatásának állandóságáról, ezért bizonyos körülmények között ásványi anyagokat – köztük kalciumot – használhat fel a sav-bázis egyensúly fenntartásához. Erre alapozva jelentek meg olyan cikkek, amelyek azt állítják, hogy egyes italok „kimossák" a kalciumot a csontokból. 

Csontritkulással küzdő férfi a térdét fogva
A különféle ízesített vizek állítólag „kimoshatják" a kalciumot a csontokból Fotó: Pornchai oom / Shutterstock

A legfrissebb kutatások ennél óvatosabban fogalmaznak. A legtöbb szakértő szerint egészséges embereknél a szervezet rendkívül hatékonyan szabályozza a vér pH-értékét, ezért egy citromsavat tartalmazó ízesített víz önmagában nem okoz csontritkulást, és nincs egyértelmű bizonyíték arra sem, hogy közvetlenül csökkentené a csontok kalciumtartalmát. 

A cukormentes energiaitalokban található foszforsav azonban megköti a kalciumot és fokozza annak vizelettel történő távozását, ezért ezek a termékek egyértelműen tiltólistásak. Ezek az üdítők ráadásul tápanyagot sem tartalmaznak

− állítja tanulmányaiban a már elhunyt dr. Robert Heaney, a Creighton Egyetem Orvostudományi Karának egykori professzora, a csontritkulás kutatója. 

Van azért ok az óvatosságra

Habár nem olyan veszélyesek, mint amilyennek kikiáltják őket, nem fogyasztható minden ízesített víz korlátlanul. Egyes termékek meglepően sok cukrot, mások glükóz-fruktóz szirupot vagy többféle adalékanyagot tartalmaznak. A túlzott cukorfogyasztás több kutatás szerint fokozhatja a kalcium vizelettel történő kiválasztását, miközben hozzájárulhat az elhízáshoz.

Akik naponta több liter ízesített mentes vizet fogyasztanak, idővel egyre ritkábban isznak sima vizet vagy kalciumban gazdag ásványvizet. Így közvetve csökkenhet a szervezet kalciumbevitele

−  állapította meg a szakértő. 

Akkor most káros vagy sem?

A szakember szerint a válasz attól függ, mit és mennyit iszunk. Ha valaki naponta egy-egy palack cukormentes ízesített vizet fogyaszt a megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitel mellett, annak – a tudomány mai állása szerint – nincs bizonyított káros hatása a csontokra. Ha azonban valaki kizárólag ilyen italokat iszik, miközben kevés kalciumot fogyaszt, kevés tejterméket eszik és mozgásszegény életet él, akkor hosszú távon már valóban nőhet a csontritkulás kockázata.

A legjobb választás továbbra is a természetes ásványvíz és a gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesített szűrt víz. Az ízesített vizek időnként beleférnek, de érdemes elolvasni a címkéket, mert ugyanazon a polcon is óriási különbség lehet két termék összetétele között.

Az alábbi videóban dietetikus mutatja meg, hogyan készíthetünk olyan mentes frissítőt, amely jótékony hatással van egészségünkre, kálium- és kálciumszintünkre:

 

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