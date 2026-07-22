Te is mentes vizet iszol? A kutatók szerint többet árthatsz vele, mint gondolnád

Valóban van alapja annak az állításnak, hogy az ízesített mentes víz csökkenti a szervezet kalciumszintjét?

Szakértő magyarázza el, mely összetevők miatt érdemes óvatosnak lenni ezekkel a termékekkel

Mutatjuk, mikor fér bele az ízesített mentes víz az egészséges étrendbe, és mikor érdemes inkább más italt választani

Legyen málnás, epres vagy mangós, a sok ízesített, különféle aromákkal dúsított mentes víz egyre népszerűbb a piacon, hiszen valamivel egészségesebb alternatívája lehet a cukros, szénsavas üdítőitaloknak. Habár egy-egy pohárral valóban nem veszélyesek, az adalékanyagok, amelyeket az íz, a tartósság és a kellemes savanykás élmény érdekében adnak hozzájuk, általában citromsavat, savanyúságot szabályozó anyagokat, aromákat, egyes esetekben cukrot vagy édesítőszereket is tartalmaznak. Hosszú távú fogyasztásuk pedig komoly egészségkárosodást is okozhat.

A sok mentes víz közül az ízesített változatok akár egészségkárosodást is okozhatnak Fotó: Romanchini / Shutterstock

A mentes víz mítosza

Évtizedek óta tartja magát egy elmélet, miszerint a savasabb étrend növelheti a szervezet ásványianyag-igényét. Eszerint a szervezetnek gondoskodnia kell a vér kémhatásának állandóságáról, ezért bizonyos körülmények között ásványi anyagokat – köztük kalciumot – használhat fel a sav-bázis egyensúly fenntartásához. Erre alapozva jelentek meg olyan cikkek, amelyek azt állítják, hogy egyes italok „kimossák" a kalciumot a csontokból.

A különféle ízesített vizek állítólag „kimoshatják" a kalciumot a csontokból Fotó: Pornchai oom / Shutterstock

A legfrissebb kutatások ennél óvatosabban fogalmaznak. A legtöbb szakértő szerint egészséges embereknél a szervezet rendkívül hatékonyan szabályozza a vér pH-értékét, ezért egy citromsavat tartalmazó ízesített víz önmagában nem okoz csontritkulást, és nincs egyértelmű bizonyíték arra sem, hogy közvetlenül csökkentené a csontok kalciumtartalmát.

A cukormentes energiaitalokban található foszforsav azonban megköti a kalciumot és fokozza annak vizelettel történő távozását, ezért ezek a termékek egyértelműen tiltólistásak. Ezek az üdítők ráadásul tápanyagot sem tartalmaznak

− állítja tanulmányaiban a már elhunyt dr. Robert Heaney, a Creighton Egyetem Orvostudományi Karának egykori professzora, a csontritkulás kutatója.