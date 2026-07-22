Te is mentes vizet iszol? A kutatók szerint többet árthatsz vele, mint gondolnád

- Valóban van alapja annak az állításnak, hogy az ízesített mentes víz csökkenti a szervezet kalciumszintjét?
- Szakértő magyarázza el, mely összetevők miatt érdemes óvatosnak lenni ezekkel a termékekkel
- Mutatjuk, mikor fér bele az ízesített mentes víz az egészséges étrendbe, és mikor érdemes inkább más italt választani
Legyen málnás, epres vagy mangós, a sok ízesített, különféle aromákkal dúsított mentes víz egyre népszerűbb a piacon, hiszen valamivel egészségesebb alternatívája lehet a cukros, szénsavas üdítőitaloknak. Habár egy-egy pohárral valóban nem veszélyesek, az adalékanyagok, amelyeket az íz, a tartósság és a kellemes savanykás élmény érdekében adnak hozzájuk, általában citromsavat, savanyúságot szabályozó anyagokat, aromákat, egyes esetekben cukrot vagy édesítőszereket is tartalmaznak. Hosszú távú fogyasztásuk pedig komoly egészségkárosodást is okozhat.
A mentes víz mítosza
Évtizedek óta tartja magát egy elmélet, miszerint a savasabb étrend növelheti a szervezet ásványianyag-igényét. Eszerint a szervezetnek gondoskodnia kell a vér kémhatásának állandóságáról, ezért bizonyos körülmények között ásványi anyagokat – köztük kalciumot – használhat fel a sav-bázis egyensúly fenntartásához. Erre alapozva jelentek meg olyan cikkek, amelyek azt állítják, hogy egyes italok „kimossák" a kalciumot a csontokból.
A legfrissebb kutatások ennél óvatosabban fogalmaznak. A legtöbb szakértő szerint egészséges embereknél a szervezet rendkívül hatékonyan szabályozza a vér pH-értékét, ezért egy citromsavat tartalmazó ízesített víz önmagában nem okoz csontritkulást, és nincs egyértelmű bizonyíték arra sem, hogy közvetlenül csökkentené a csontok kalciumtartalmát.
A cukormentes energiaitalokban található foszforsav azonban megköti a kalciumot és fokozza annak vizelettel történő távozását, ezért ezek a termékek egyértelműen tiltólistásak. Ezek az üdítők ráadásul tápanyagot sem tartalmaznak
− állítja tanulmányaiban a már elhunyt dr. Robert Heaney, a Creighton Egyetem Orvostudományi Karának egykori professzora, a csontritkulás kutatója.
Van azért ok az óvatosságra
Habár nem olyan veszélyesek, mint amilyennek kikiáltják őket, nem fogyasztható minden ízesített víz korlátlanul. Egyes termékek meglepően sok cukrot, mások glükóz-fruktóz szirupot vagy többféle adalékanyagot tartalmaznak. A túlzott cukorfogyasztás több kutatás szerint fokozhatja a kalcium vizelettel történő kiválasztását, miközben hozzájárulhat az elhízáshoz.
Akik naponta több liter ízesített mentes vizet fogyasztanak, idővel egyre ritkábban isznak sima vizet vagy kalciumban gazdag ásványvizet. Így közvetve csökkenhet a szervezet kalciumbevitele
− állapította meg a szakértő.
Akkor most káros vagy sem?
A szakember szerint a válasz attól függ, mit és mennyit iszunk. Ha valaki naponta egy-egy palack cukormentes ízesített vizet fogyaszt a megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitel mellett, annak – a tudomány mai állása szerint – nincs bizonyított káros hatása a csontokra. Ha azonban valaki kizárólag ilyen italokat iszik, miközben kevés kalciumot fogyaszt, kevés tejterméket eszik és mozgásszegény életet él, akkor hosszú távon már valóban nőhet a csontritkulás kockázata.
A legjobb választás továbbra is a természetes ásványvíz és a gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesített szűrt víz. Az ízesített vizek időnként beleférnek, de érdemes elolvasni a címkéket, mert ugyanazon a polcon is óriási különbség lehet két termék összetétele között.
Az alábbi videóban dietetikus mutatja meg, hogyan készíthetünk olyan mentes frissítőt, amely jótékony hatással van egészségünkre, kálium- és kálciumszintünkre: