Lionel Messi az étrendjének köszönheti, hogy top formában van – Ez a titka

A 2026-os foci-vb főszereplője nem más, mint Lionel Messi. A 39 éves sportoló nem képes hibázni, a karrierje végéhez közeledve is az argentin válogatott húzóembere és vezére, miközben újabb és újabb gólrekordokat állít fel. Az egyik titok nem más, mint Messi étrendje, amellyel tudatosan segítik a focista teljesítményét a 40-hez közeledve.

Lionel Messi étrendje lehet a kulcs az örök fiatalsághoz. Fotó: Rich Storry / Getty Images North America

Lionel Messi étrendje minden olyan tápanyagot tartalmaz, amelyre szükségünk lehet az egészséges életmódhoz

Mi Messi kedvenc étele? Minek köszönheti, hogy 39 évesen is a focivilág elitjéhez tartozik? Hogyan lehet, hogy topformában játszik a labdarúgó-világbajnokságon? Ha önben is felmerültek már ezek a kérdések, akkor olvasson tovább, ugyanis megmutatjuk, hogyan segíthet egy mintaétrend 40 felett a teljesítmény maximalizálásában.

Habár valószínűleg Lionel Messi felesége, Antonella Roccuzzo is kiváló szakács, az Inter Miami futballistája hosszú ideje igénybe veszi egy táplálkozási szakértő és szakács, Giuliano Poser szolgálatait is, aki 2014 óta igazgatja a focista konyháját. Nem véletlen, hogy miközben focisták ezrei vonulnak vissza 34-35 éves korukban, addig az argentin „csodagyerek” még 39 évesen is a legkiemelkedőbb teljesítményre képes a csapatában. Lássuk, hogy Giuliano szerint mit fogyaszt Messi, hogy a maximumot tudja nyújtani.

„Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, rengeteg sérülés hátráltatta Messi karrierjét. Ezért kitiltottam a csokoládét és az üdítőket az életéből, majd hozzáláttunk, hogy összerakjunk egy egészséges és diétás étrendet, amely nemcsak a teljesítményét növelte, hanem segített megelőzni a sérülések kialakulását is” – kezdte beszámolóját a sztárszakács az Uniladnek. Giuliano öt kulcsfontosságú ételt azonosított, amelyet nap mint nap fogyaszt a focista. Csak vizet iszik, az ételeit olívaolajjal készítik, reggelire teljes kiőrlésű gabonaféléket fogyaszt, valamint friss gyümölcsök és zöldségek is mindennap kerülnek az asztalára. A cukrot teljesen kizárták az étrendjéből, mivel az rossz hatással van az izmok működésére. Finomított liszt helyett alternatív megoldásokat használnak az ételei elkészítéséhez, valamint vízen kívül legfeljebb egyféle folyadék fogyasztását engedik neki. Messi néha a keserű mate tea mellett dönt.