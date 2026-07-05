5 készség, amivel nélkülözhetetlenek lehetünk a mesterséges intelligencia terjedése ellenére

Egyre nagyobb veszély fenyegeti a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Globális szinten is átszervezések és leépítések kezdődtek, miután sok munkafolyamatot az MI is képes ellátni az emberek helyett. Ráadásul ő nem kér fizetést, és képes az emberek munkaidejének töredéke alatt elvégezni egy-egy feladatot. Emiatt egyre több munkavállaló dönt úgy, hogy a számítógépes, vagy más irodai munka helyett olyan állásokra jelentkezik, ahol az MI nem képes teljesíteni. Ha velük ellentétben mi mégis ragaszkodnánk az irodai munkakörnyezethez, akkor fontos, hogy tisztában legyünk vele, milyen készségekre nem képes a mesterséges intelligencia. Hosszú távon ezek a készséges lehetnek az ütőkártyáink!

A mesterséges intelligencia átírja a munkaerőpiac szabályait Fotó: Unsplash

A mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat? Nem, ha rendelkezünk ezzel az 5 képességgel

Egy karriertanácsadással foglalkozó fejvadász, a TikTokon is népszerű Benjamin Todd felfedte, hogy melyek azok a kulcsfontosságú készségek, amelyek évről évre egyre értékesebbé válnak a munkaerőpiacon, mivel a mesterséges intelligencia nem tudja pótolni ezeket a képességeket. A szakértő szerint azok az emberek, akik rendelkeznek az alábbi kvalitásokkal, sokkal könnyebben tarthatják meg az állásukat akkor is, ha az MI terjedése eléri a cégüket.

1. Kommunikációs készség

Benjamin szerint az egyik legfontosabb emberi képesség a kiváló kommunikációs készség. Ez fontos a bizalom építéshez, az információ átadáshoz és az irányításhoz is. Nem elég ugyanis jó döntéshozónak lenni, a döntéseket megfelelően is kell kommunikálnunk a kollégáink és az üzleti partnereink felé.

2. Szociális képességek

Habár az MI folyamatosan fejlődik ezen a téren is, egyelőre nem képes szociális érzékenységre vagy az érzelmek értelmezésére, pedig ez fontos a konfliktusok megoldásához és az új üzletek megkötéséhez is. Egy-egy tárgyalás során bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyben elengedhetetlen, hogy értsük a másik fél reakcióit, és jól tudjunk reflektálni azokra.

3. Ítélőképesség és felelős döntéshozatal

A mesterséges intelligencia csak adatokból, számokból és információkból táplálkozik, amikor egy kérdésre válaszol. Saját mérlegelési és ítélőképessége nincs. Ez azonban megakadályozza abban, hogy képes legyen felelős döntéseket hozni, vagy olyan munkafolyamatokat irányítani, amelyek során embereket kell a képességeik és motivációjuk szerint csapatokba rendezni.