5+1 toplistás mesterséges intelligencia, ami számodra is könnyen elérhető

Mely mesterséges intelligencia rendszerek váltak az elmúlt évek meghatározó digitális segítőivé?

Miben különböznek egymástól ezek a listavezető MI-rendszerek?

Hogyan használhatjuk a mesterséges intelligenciát a munkában, tanulásban, és a hétköznapi feladatoknál?

Néhány éve, körülbelül a COVID után a mesterséges intelligencia kilépett a szakmai környezetből, és bekerült a hétköznapi kommunikációba: ma már sokan úgy használják, hogy észre sem veszik, hogy egy MI-rendszer segíti őket. A fiatalabb generációk számára – különösen a Z- és az Alfa generáció tagjainak – a mesterséges intelligencia már nem különleges technológiai újdonság, hanem egy természetes digitális eszköz, társ, amely a kommunikációjuk szerves részévé vált – különösen a közösségi médiát meghódító Meta AI formájában.

A Google Gemini a mesterséges intelligencia gyorsan fejlődő világának egyik meghatározó szereplője, a közösségi médiát azonban a Meta AI uralja

Fotó: Alex Photo Stock / Shutterstock

ChatGPT vagy Meta AI? Íme napjaink 5+1 legmeghatározóbb, nagyközönség számára is elérhető mesterséges intelligenciája és azok képességei

Nézzük részletesebben, melyek azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek jelenleg a legnagyobb hatással vannak a mindennapjainkra.

1. ChatGPT, a szövegben perfekt digitális segítőtárs

Az egyik legismertebb digitális szereplő a ChatGPT, amelyet az OpenAI fejlesztett. Széles körű tudásával szinte bármilyen témában képes írásban és hangban beszélgetni velünk, segít szövegek megírásában, ötletelésben, programozásban, elemzések készítésében, sőt képek értelmezésére és létrehozására is alkalmas. Rugalmassága miatt ma már diákok, vállalkozások, kutatók és hétköznapi felhasználók egyaránt rendszeresen alkalmazzák.

A ChatGPT alapverziója ingyenesen is használható, míg a fizetős verzió – legismertebb nevén a ChatGPT Plus – képes több kép generálására és elemzésére, illetve pontosabb válaszokat ad programozás vagy kreatív tartalomkészítés esetén.

2. Google Gemini, az intelligens asszisztens

Hasonlóan meghatározó szereplő a Google Gemini, amely különösen erős a Google szolgáltatásaival való együttműködésben. Olyan, mint egy 0-24 órában up to date asszisztens és kolléga. Hatékonyan keres és dolgoz fel információkat, jól kezeli a hosszabb dokumentumokat, valamint képes képek, szövegek és más típusú tartalmak együttes értelmezésére, teljesen ingyen is. Ami megkülönbözteti a konkurenciától, az az, hogy egyszerre képes különböző típusú információk – szöveg, kép, hang, videó és dokumentumok – feldolgozására.

Vagyis nemcsak egy fényképet tud elemezni, hanem annak tartalmát összevetheti egy dokumentummal vagy egy interneten talált információval is, így összetettebb feladatokat is könnyedén megold. Egy több száz oldalas jelentésből vagy kutatási anyagból képes kiemelni a legfontosabb megállapításokat és közérthetően összefoglalni azokat.

Ha mindez nem lenne elég, segít kódot írni, algoritmusokat magyarázni és megalkotni, valamint programozóknak fejlesztési ötleteket adni.