5+1 toplistás mesterséges intelligencia, ami számodra is könnyen elérhető

- Mely mesterséges intelligencia rendszerek váltak az elmúlt évek meghatározó digitális segítőivé?
- Miben különböznek egymástól ezek a listavezető MI-rendszerek?
- Hogyan használhatjuk a mesterséges intelligenciát a munkában, tanulásban, és a hétköznapi feladatoknál?
Néhány éve, körülbelül a COVID után a mesterséges intelligencia kilépett a szakmai környezetből, és bekerült a hétköznapi kommunikációba: ma már sokan úgy használják, hogy észre sem veszik, hogy egy MI-rendszer segíti őket. A fiatalabb generációk számára – különösen a Z- és az Alfa generáció tagjainak – a mesterséges intelligencia már nem különleges technológiai újdonság, hanem egy természetes digitális eszköz, társ, amely a kommunikációjuk szerves részévé vált – különösen a közösségi médiát meghódító Meta AI formájában.
ChatGPT vagy Meta AI? Íme napjaink 5+1 legmeghatározóbb, nagyközönség számára is elérhető mesterséges intelligenciája és azok képességei
Nézzük részletesebben, melyek azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek jelenleg a legnagyobb hatással vannak a mindennapjainkra.
1. ChatGPT, a szövegben perfekt digitális segítőtárs
Az egyik legismertebb digitális szereplő a ChatGPT, amelyet az OpenAI fejlesztett. Széles körű tudásával szinte bármilyen témában képes írásban és hangban beszélgetni velünk, segít szövegek megírásában, ötletelésben, programozásban, elemzések készítésében, sőt képek értelmezésére és létrehozására is alkalmas. Rugalmassága miatt ma már diákok, vállalkozások, kutatók és hétköznapi felhasználók egyaránt rendszeresen alkalmazzák.
A ChatGPT alapverziója ingyenesen is használható, míg a fizetős verzió – legismertebb nevén a ChatGPT Plus – képes több kép generálására és elemzésére, illetve pontosabb válaszokat ad programozás vagy kreatív tartalomkészítés esetén.
2. Google Gemini, az intelligens asszisztens
Hasonlóan meghatározó szereplő a Google Gemini, amely különösen erős a Google szolgáltatásaival való együttműködésben. Olyan, mint egy 0-24 órában up to date asszisztens és kolléga. Hatékonyan keres és dolgoz fel információkat, jól kezeli a hosszabb dokumentumokat, valamint képes képek, szövegek és más típusú tartalmak együttes értelmezésére, teljesen ingyen is. Ami megkülönbözteti a konkurenciától, az az, hogy egyszerre képes különböző típusú információk – szöveg, kép, hang, videó és dokumentumok – feldolgozására.
Vagyis nemcsak egy fényképet tud elemezni, hanem annak tartalmát összevetheti egy dokumentummal vagy egy interneten talált információval is, így összetettebb feladatokat is könnyedén megold. Egy több száz oldalas jelentésből vagy kutatási anyagból képes kiemelni a legfontosabb megállapításokat és közérthetően összefoglalni azokat.
Ha mindez nem lenne elég, segít kódot írni, algoritmusokat magyarázni és megalkotni, valamint programozóknak fejlesztési ötleteket adni.
3. Meta AI, a közösségi oldalak csevegő királya
A Meta AI egy olyan digitális segítőtárs, amelyet a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger mögött álló Meta cég fejlesztett ki. A legnagyobb előnye, hogy nem kell hozzá újabb és újabb alkalmazásokat letölteni.
A Facebookon a Meta AI-t a leggyorsabban a keresősávba írva éred el. Kattints a Facebook tetején lévő keresőmezőre, és írd be, ami érdekel, például hogy milyen a mai időjárás Budapesten. A Facebook ekkor nem a szokásos találatokat mutatja, hanem a Meta AI válaszol neked, mint egyfajta asszisztens.
Emellett korlátozások nélkül, rendkívül gyorsan készít neked képeket és animációkat, valamint be lehet hívni a Meta AI-t családi és baráti Messenger-csoportokba is, ha például hétvégi programötletek kapcsán kérnénk tanácsot.
4. Anthropic Claude, a megbízható elemző
Az Anthropic Claude elsősorban hosszabb szövegek feldolgozására és elemzésére specializálódott − ezeket képes egyszerre átlátni. Sokan kutatási, üzleti vagy jogi dokumentumok áttekintésére alkalmazzák, hiszen a versenytársaihoz képest sokkal precízebb válaszokat ad.
5. Microsoft Copilot, kolléga és társ a mindennapokban
A Microsoft Copilot szintén a mesterséges intelligencia rendszerek élvonalába tartozik, szorosan együttműködve a Microsoft Office alkalmazásaival. Segítségével könnyebben készíthetünk Word-dokumentumokat vagy PowerPoint-prezentációkat, miközben programozási feladatokban és internetes keresésekben is támogatást nyújt. Sok vállalati környezetben már a napi munkafolyamatok természetes részévé vált.
Ezek mellett meg sem kottyan neki a bevásárlólisták, heti menütervek, családi költségvetések vagy utazási programok összeállítása, sőt egy hosszabb e-mail vagy hivatalos levél megfogalmazását is jelentősen megkönnyítheti. Ha nem vagy expert Excelben, a Microsoft Copilot néhány utasítás alapján képes elemezni a kiadásaid, és még grafikont is készít.
+1. xAI Grok, a hírfigyelő
A hatodik meghatározó szereplő az xAI Grok, amely az X platformmal való szoros integrációja révén elsősorban a friss események követésében és a közösségi médiában megjelenő információk feldolgozásában erős.
Például ha egy természeti katasztrófa vagy egy jelentős sportesemény történik, az xAI Grok képes pillanatok alatt összefoglalni, milyen információk jelentek már meg az interneten az adott témában, milyen kommentek születtek, és mely hírek tűnnek megbízhatónak. Újságíróknak különösen hasznos.
Emellett általános beszélgetésekre, kreatív ötletelésre és technikai kérdések megválaszolására is alkalmas, sokkal közvetlenebb, lazább kommunikációs stílusban, mint a Gemini vagy a Copilot.
Mivel a széles körben elérhető mesterséges intelligenciák kapcsán még mindig fennáll a téves vagy félrevezető információk veszélye, ezért az MI válaszait mindig érdemes kritikusan kezelni, és más platformokon is leellenőrizni.
Az alábbi videóban még többet megtudhatsz a jelenleg legnépszerűbb mesterséges intelligencia rendszerekről, közérthetően: