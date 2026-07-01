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születésnap

Mike Tyson 60 éves lett – kvíz az igazi rajongóknak

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Kerek évszámot ünnepel a legendás ökölvívó! Mike Tyson június 30-án belépett a hatvanasok klubjába. Tisztában van vele, hogy milyen izgalmas életúttal rendelkezik a nehézsúlyú világbajnok? A Mike Tyson-kvízüből kiderül!
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születésnapkvízökölvívóMike Tyson

Hatvanéves lett Michael Gerard Tyson, röviden csak Mike Tyson, aki a világ egyik legismertebb és legrettegettebb ökölvívója volt a maga korában. A boxoló szegény családból érkezett, és tinédzser éveiben a fiatalkorúak javítóintézetét is megjárta. Húszéves korára a sportvilág csúcsára tört, és többet keresett, mint Michael Jordan. Ezután azonban a hirtelen jött vagyon és népszerűség rányomta a bélyegét az egész életére. Balhék, kihágások és botrányok szegezték a karrierjét. Ön vajon mennyit ismer ezek közül? A Mike Tyson-kvízből kiderül!

Mike Tyson az utolsó meccsén Jake Paul ellen
Mike Tyson utolsó meccse mindössze két évvel ezelőtt volt, amikor 58 évesen a ringbe lépett, hogy megmérkőzzön Jake Paullal. Fotó: Timothy A. Clary/AFP

60 éves lett Mike Tyson – Ön mennyi érdekességet ismer a sportoló életéből?

Gyerekkorától kezdve követi a boxot és Mike Tyson volt a példaképe? Úgy érzi, hogy mindent tud a 60 éves ökölvívóról? A következő tesztből kiderül. Olyan kérdéseket szedtünk össze, amelyek a világsztár életével és a vele kapcsolatos legendákkal foglalkoznak. Milyen egzotikus házi állatokat tartott az otthonában, mivel készült a meccseire, és milyen botrányokba keveredett a karrierje során? Ha mindenre tudja a választ, akkor ezen a teszten is egyszerűen átmegy majd!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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1. Mi volt Mike Tyson beceneve?

Ha kíváncsi Mike Tyson legnagyobb boxmérkőzéseire, az alábbi videóban végig tudja nézni a kiütéseiből készült válogatást:

 

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