Így kerülheted el a mikroműanyagok sejtszintű pusztítását a szervezetedben

- A mikroműanyagok ma már a levegőben, az ivóvízben, az élelmiszerekben és az emberi szervezetben is kimutathatók.
- Bemutatjuk, hogyan jutnak be a szervezetünkbe, és melyek a legfontosabb kitettségi források.
- Összefoglaljuk, milyen egészségügyi kockázatokat vizsgálnak jelenleg a kutatók.
- Ismertetjük, milyen kapcsolat lehet a mikroműanyagok, a gyulladásos folyamatok és a hormonrendszer működése között.
- Gyakorlati tanácsokat adunk arra, hogyan csökkenthető a mindennapi mikroműanyag-terhelés.
A mikroműanyagok napjaink egyik legtöbbet kutatott környezet-egészségügyi problémáját jelentik. Ezek az öt milliméternél kisebb műanyag részecskék ma már szinte mindenütt jelen vannak: a levegőben, az ivóvízben, az élelmiszerekben, a talajban, sőt az emberi szervezetben is kimutatták őket. Bár a kutatások folyamatosan zajlanak, egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikroműanyagok hosszú távon kedvezőtlen hatással lehetnek az egészségre.
Mi számít mikroműanyagnak?
Mikroműanyagnak nevezzük azokat a műanyag részecskéket, amelyek átmérője kisebb öt milliméternél.
Két fő csoportjuk ismert:
Elsődleges mikroműanyagok, amelyeket eleve ilyen apró méretben gyártanak ipari felhasználásra.
Másodlagos mikroműanyagok, amelyek nagyobb műanyag tárgyak – például palackok, csomagolóanyagok, autógumik vagy műszálas ruhák – elöregedése, kopása és UV-sugárzás hatására keletkeznek.
A kutatók külön figyelmet fordítanak az ennél is kisebb, úgynevezett nanoműanyagokra, amelyek méretük miatt még könnyebben bejuthatnak a sejtekbe.
Hogyan kerül mikroműanyag az emberi testbe?
A mikroműanyagokkal gyakorlatilag nap mint nap találkozunk.
A legfontosabb források:
- csapvíz és palackozott ásványvíz;
- tengeri és édesvízi halak, kagylók;
- só, méz és egyes feldolgozott élelmiszerek;
- műanyag csomagolóanyagok;
- a levegőben lebegő porszemcsék;
- műszálas ruházatból leváló szálak;
- autógumik kopása;
- egyes kozmetikai és higiéniai termékek.
Különösen sok mikroműanyag kerülhet a levegőbe zárt helyiségekben, ahol szintetikus szőnyegek, bútorok és textíliák találhatók.
A kutatások szerint három fő úton kerülhetnek szervezetünkbe:
Táplálkozással
Az élelmiszerekkel és italokkal naponta több ezer mikroszkopikus műanyag részecskét is elfogyaszthatunk. A tengeri élőlények különösen nagy mennyiségben halmozhatják fel ezeket.
Belégzéssel
A levegőben lebegő mikroműanyagokat belélegezzük. A kisebb részecskék egészen a tüdő legmélyebb részeibe is eljuthatnak.
Ritkább esetben bőrön keresztül
Ép bőrön keresztül csak korlátozott mértékben képesek áthatolni, azonban sérült bőrfelszínen vagy nagyon apró nanorészecskék esetében ez sem zárható ki teljesen.
Hol van mikroműanyag az emberi szervezetben?
Az elmúlt években a kutatók mikroműanyagokat találtak:
- az emberi vérben;
- a tüdőszövetben;
- a májban;
- a vesében;
- a méhlepényben;
- az anyatejben;
- a férfi és női reproduktív szervekben.
Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy minden kimutatható részecske betegséget okoz, ugyanakkor bizonyítja, hogy a szervezetünk nincs elszigetelve ettől a környezeti szennyezőtől.
A mikroműanyagok káros hatásai
A jelenlegi tudományos eredmények alapján még nem minden összefüggés bizonyított egyértelműen, azonban számos laboratóriumi és állatkísérlet figyelemre méltó eredményeket mutatott:
- fokozhatják a gyulladásos folyamatokat;
- oxidatív stresszt idézhetnek elő;
- károsíthatják a sejteket;
- megváltoztathatják a bélflóra összetételét;
- befolyásolhatják az immunrendszer működését.
Külön problémát jelent, hogy a műanyag részecskék felületén más környezeti szennyező anyagok – például nehézfémek, növényvédő szerek vagy egyes tartós szerves vegyületek – is megtapadhatnak, így azok "szállítóeszközeként" működhetnek.
Hatással lehetnek a hormonrendszerre is
Számos műanyag tartalmaz olyan vegyületeket – például biszfenolokat (BPA) vagy ftalátokat –, amelyek hormonrendszert befolyásoló, úgynevezett endokrin károsító hatással rendelkezhetnek. Ezek az anyagok összefüggésbe hozhatók termékenységi problémákkal, anyagcsere-zavarokkal és egyes hormonfüggő betegségekkel – derül ki a National Library of Medicine orvosi szaklapban publikált kutatásból.
Hogyan kerülhetjük el a mikroműanyag-terhelés csökkentéséért?
Teljesen elkerülni ma már szinte lehetetlen, de a kitettség jelentősen mérsékelhető.
- Használjunk üveg vagy rozsdamentes acél kulacsot;
- lehetőség szerint kerüljük az egyszer használatos műanyagokat;
- ne melegítsünk ételt műanyag dobozban mikrohullámú sütőben;
- használjunk üveg tárolóedényeket;
- gyakran szellőztessünk és nedves ruhával töröljünk port;
- válasszunk természetes anyagú (pamut, len, gyapjú) ruházatot;
- rendszeresen porszívózzunk lehetőleg HEPA-szűrős készülékkel;
- csökkentsük az erősen feldolgozott, sok műanyag csomagolású élelmiszerek fogyasztását.
A kutatók egyetértenek abban, hogy a mikroműanyagok jelenléte világméretű környezet-egészségügyi probléma. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy még további nagyszabású humán vizsgálatok szükségesek annak pontos meghatározására, milyen mértékben járulnak hozzá egyes betegségek kialakulásához.
Annyi azonban már ma is bizonyosnak tekinthető, hogy a mikroműanyagok folyamatosan jelen vannak a környezetünkben és szervezetünkben, ezért a megelőzés, a műanyaghasználat csökkentése és a környezeti terhelés mérséklése nemcsak természetvédelmi, hanem közegészségügyi érdek is.
Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a mikroműanyagokról: