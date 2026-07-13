Így kerülheted el a mikroműanyagok sejtszintű pusztítását a szervezetedben

A mikroműanyagok ma már a levegőben, az ivóvízben, az élelmiszerekben és az emberi szervezetben is kimutathatók.

Bemutatjuk, hogyan jutnak be a szervezetünkbe, és melyek a legfontosabb kitettségi források.

Összefoglaljuk, milyen egészségügyi kockázatokat vizsgálnak jelenleg a kutatók.

Ismertetjük, milyen kapcsolat lehet a mikroműanyagok, a gyulladásos folyamatok és a hormonrendszer működése között.

Gyakorlati tanácsokat adunk arra, hogyan csökkenthető a mindennapi mikroműanyag-terhelés.

A mikroműanyagok napjaink egyik legtöbbet kutatott környezet-egészségügyi problémáját jelentik. Ezek az öt milliméternél kisebb műanyag részecskék ma már szinte mindenütt jelen vannak: a levegőben, az ivóvízben, az élelmiszerekben, a talajban, sőt az emberi szervezetben is kimutatták őket. Bár a kutatások folyamatosan zajlanak, egyre több bizonyíték utal arra, hogy a mikroműanyagok hosszú távon kedvezőtlen hatással lehetnek az egészségre.

A kutatások szerint az emberi testben is felhalmozódnak a mikroműanyagok

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Mi számít mikroműanyagnak?

Mikroműanyagnak nevezzük azokat a műanyag részecskéket, amelyek átmérője kisebb öt milliméternél.

Két fő csoportjuk ismert:

Elsődleges mikroműanyagok, amelyeket eleve ilyen apró méretben gyártanak ipari felhasználásra.

Másodlagos mikroműanyagok, amelyek nagyobb műanyag tárgyak – például palackok, csomagolóanyagok, autógumik vagy műszálas ruhák – elöregedése, kopása és UV-sugárzás hatására keletkeznek.

A kutatók külön figyelmet fordítanak az ennél is kisebb, úgynevezett nanoműanyagokra, amelyek méretük miatt még könnyebben bejuthatnak a sejtekbe.

Hogyan kerül mikroműanyag az emberi testbe?

A mikroműanyagokkal gyakorlatilag nap mint nap találkozunk.

A legfontosabb források:

csapvíz és palackozott ásványvíz;

tengeri és édesvízi halak, kagylók;

só, méz és egyes feldolgozott élelmiszerek;

műanyag csomagolóanyagok;

a levegőben lebegő porszemcsék;

műszálas ruházatból leváló szálak;

autógumik kopása;

egyes kozmetikai és higiéniai termékek.

Különösen sok mikroműanyag kerülhet a levegőbe zárt helyiségekben, ahol szintetikus szőnyegek, bútorok és textíliák találhatók.