Cuki, színes, de alattomos falatka szedi áldozatait – Íme a világ leghalálosabb édessége

A távol-keleti kultúra kedvelői és a közösségi oldalak fiatal felhasználói valósággal rajonganak a Japánból származó édességért, amely az utóbbi időben hazánkban is egyre több bolt polcán bukkan fel. Kevesen tudják azonban, hogy a divatos külsejű mochi komoly kockázatot hordoz magában, és rendszeresen követel halálos áldozatokat. Ez a különleges, ragadós rizssütemény ugyanis a fizikai tulajdonságai miatt vált ismertté, mint a világ legveszélyesebb édessége.

Íme a világ legveszélyesebb édessége, amit egyre több magyar is fogyaszt: a mochi.

Fotó: 123RF

Milyen kockázatokat rejt a világ legveszélyesebb édessége, a japán mochi?

A tradicionális ázsiai édesség, a mochi külseje csalóka. Egy puha, kerek, gyakran élénk színű, és édes gyümölcsdzsemmel, vagy hagyományos vörösbabbal töltött falatról van szó. A textúrája a rágógumihoz vagy a gyurmához hasonlít, egyszerre rendkívül sűrű, ruganyos és tapadós.

A készítési folyamat során egy speciális, magas keményítőtartalmú rizsfajtát főznek meg, majd hatalmas kalapácsokkal addig döngölik, amíg egy rendkívül homogén, nyúlós masszát nem kapnak. Amikor valaki ezt a desszertet fogyasztja, az nem omlik szét a szájban. Ha a falatot nem rágják meg elégszer, az egész egyetlen gumiszerű golyóként csúszik le a torokba.

A nyállal érintkezve a massza még inkább megduzzad, szinte enyvként tapad meg a nyelőcsőben, és teljesen elzárja a légutakat.

Horror az újévi családi asztaloknál

Japánban a mochi fogyasztása évszázados hagyományra tekint vissza, különösen az újévi időszakban, amikor egy tradicionális levesbe téve tálalják. Az ünnepi időszak a szigetországban ezért rendszeresen tragédiába torkollik.

Az orvosi statisztikák szerint a fulladásos balesetek leginkább az időseket és a kisgyermekeket érintik. Az idősebb korosztálynál a gyengülő rágóizmok és a lassabb nyelési reflexek, míg a gyerekeknél a szűkebb légutak növelik a kockázatot. Január elején a japán híradások rendszeresen beszámolnak a kórházba szállított vagy elhunyt emberekről. Bár a hatóságok folyamatosan figyelmeztetik a lakosságot a veszélyre, az újévi ünnepségek során a figyelmetlenség miatt szinte minden évben történnek halálesetek.