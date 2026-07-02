Ön mennyire ismeri a Nyugat költőit és íróit? A Móricz Zsigmond-kvízből kiderül

Móricz Zsigmond elszegényedő családban nőtt fel, amelyet édesapja, Móricz Bálint földművelőként és építési vállalkozóként, később pedig napszámosként próbált eltartani. Rengeteg szenvedés és fájdalom érte őket az évek során, azonban a családfő egy dologból sosem engedett: minden gyermekét kitaníttatta, hogy nekik már jobb sorsuk lehessen. Ez a felfogás alapjaiban határozta meg az ifjú író életét, aki műveiben a társadalom problémáival és az osztálykülönbségekkel foglalkozott, kérlelhetetlen realizmussal. Számos műve a mai napig igazodási pont az irodalomórákon, és elemzések sokaságának ad alapot. Vajon mennyit tudunk az íróról és az életéről? A Móricz Zsigmond-kvízből kiderül!

Móricz Zsigmond-kvíz: ön mindent tud az egyik legismertebb írónkról? Fotó: Wikipédia

Móricz Zsigmond számára fájdalmakkal teli út vezetett a hírnévig

Az író fiatalon házasodott, az első feleségével, Holics Eugéniával való kapcsolata pedig közel sem volt harmonikus. Szerelmükre rányomta a bélyegét két fiuk elvesztése, az asszony pedig nem sokkal később öngyilkosságot követett el. Móricz Zsigmond a tragédiák elől az alkotásba menekült, és gyászában írt műveivel hamarosan hatalmas elismertségre tett szert. Karrierje során számos íróval és költővel került közeli kapcsolatba, majd csatlakozott a Nyugat szerkesztőségéhez. Később politikai véleménynyilvánításai miatt háttérbe szorult, azonban egészen a haláláig aktívan alkotott. Móricz Zsigmond művei – mint például a Légy jó mindhalálig, az Árvácska, vagy éppen a Tragédia – az irodalomórák népszerű tananyagai közé tartoznak.

Ön mennyit tud az író életéről és munkásságáról? Töltse ki az alábbi Móricz Zsigmond-kvízt, és kiderül!