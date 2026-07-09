Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Stop Önkény!” - elkezdődött a tüntetés a Sándor-palotánál, megtelt a tér

kellemetlen szag

Büdös a mosogatógépe? Egy mindenki otthonában megtalálható összetevőre van csak szükség

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyetlen trükk megoldja a problémát! Önnek is akadt már gondja a mosogatógép tisztításával?
Link másolása
Vágólapra másolva!
kellemetlen szagmosogatógépcitrom

A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen szag árad, akkor sem kell aggódni, mert egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.

A mosogatógép tisztítására is ügyelni kell
A mosogatógép tisztítására is ügyelni kell
Fotó: Unsplash

Nem ördöngösség a mosogatógép szagmentesítése

Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, akár dohos szag is megjelenhet a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Mama Mila szerint erre a problémára van egy roppant egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.

A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:
   • ételmaradék, 
   • zsír, 
   • mosogatószer-maradvány, 
   • baktériumok, 
   • penész. 
A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.

Ezért működik a citrom

Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágjunk fel egy citromot, szedjük ki a magjait (fontos lépés, hogy ne történjen dugulás), majd helyezzük a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indítsunk el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.
A citromban található citromsavról érdemes tudni:
   • oldja a zsírt, 
   • segít eltávolítani a vízkövet, 
   • semlegesíti a kellemetlen szagokat, 
   • friss, tiszta illatot hagy maga után. 
Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.

Ezek is érdekelhetik

Drága lesz, ha ezeket a hibákat követi el mosogatógéppel

Könnyen lehet, hogy eddig ön is rosszul használta a mosogatógépét, az eszköz hatékonyságát a túlzsúfoltság rontja


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!