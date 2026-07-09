Büdös a mosogatógépe? Egy mindenki otthonában megtalálható összetevőre van csak szükség

A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen szag árad, akkor sem kell aggódni, mert egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.

A mosogatógép tisztítására is ügyelni kell

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Nem ördöngösség a mosogatógép szagmentesítése

Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, akár dohos szag is megjelenhet a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Mama Mila szerint erre a problémára van egy roppant egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.

A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:

• ételmaradék,

• zsír,

• mosogatószer-maradvány,

• baktériumok,

• penész.

A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.

Ezért működik a citrom

Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágjunk fel egy citromot, szedjük ki a magjait (fontos lépés, hogy ne történjen dugulás), majd helyezzük a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indítsunk el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.

A citromban található citromsavról érdemes tudni:

• oldja a zsírt,

• segít eltávolítani a vízkövet,

• semlegesíti a kellemetlen szagokat,

• friss, tiszta illatot hagy maga után.

Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.



