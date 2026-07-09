Büdös a mosogatógépe? Egy mindenki otthonában megtalálható összetevőre van csak szükség

A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen szag árad, akkor sem kell aggódni, mert egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.
Nem ördöngösség a mosogatógép szagmentesítése
Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, akár dohos szag is megjelenhet a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Mama Mila szerint erre a problémára van egy roppant egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.
A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:
• ételmaradék,
• zsír,
• mosogatószer-maradvány,
• baktériumok,
• penész.
A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.
Ezért működik a citrom
Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágjunk fel egy citromot, szedjük ki a magjait (fontos lépés, hogy ne történjen dugulás), majd helyezzük a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indítsunk el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.
A citromban található citromsavról érdemes tudni:
• oldja a zsírt,
• segít eltávolítani a vízkövet,
• semlegesíti a kellemetlen szagokat,
• friss, tiszta illatot hagy maga után.
Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.
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