15 tipp a tökéletes műfű kiválasztásához

1. Hogyan válasszunk műfüvet?
A tökéletes gyep látványa sokak legnagyobb álma, de a valóságban a folyamatos öntözés, nyírás és gyomirtás gyorsan elveheti a kezdeti lelkesedést. A műfű viszont egyre több kertben és teraszon bukkan fel manapság. Ha ön is szereti a rendezett, gondozásmentes zöld felületeket könnyen lehet, hogy ez lesz az új kedvence.
2. Gyors és egyszerű tisztítás
A természetes pázsithoz képest a műgyep tisztán tartása meglepően könnyű. A levelek, por vagy kisebb szennyeződések egy lombfúvóval pillantok alatt eltávolíthatók, nagyobb kosz esetén pedig sima vizes öblítés is elég. Nem kell vegyszerekhez nyúlni és nincs szükség mélytisztításra sem.
3. Időjárásálló minden szezonban
A minőségi műgyepek UV-állók, így nem fakulnak ki a napsütéstől, és bírják a fagyokat is, így a téli hideg sem tesz kárt bennük. Nem repedeznek, nem törnek, és nem veszítenek a rugalmasságukból az évszakok váltakozásával. Ez különösen fontos szélsőséges időjárás esetén.
4. Garanciás élettartam
Egy jó minőségű műpázsit akár 8–15 évig is megőrzi állapotát, ha megfelelően van telepítve és karbantartva. Nem kell évente újravetni, javítgatni vagy újragondolni a zöld udvar alapját, ami hosszú távon stabilitást ad.
5. Allergiásoknak kötelező
A műfű nem virágzik, nem termel pollent, így sok allergiás számára valódi megkönnyebbülést hozhat. A tavaszi-nyári időszakban is élvezhető a kert anélkül, hogy állandó tüsszögéssel vagy szemirritációval kellene számolni. Ez sok családnak komoly életminőség-javulást jelent.
6. Kutyabarát megoldás
Háziállatok mellett a műfű egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal könnyebben tisztán tartható, mint a természetes gyep. A kutyák és macskák tappancsai nem szedik fel, nem túrják ki, és a gyakori játék sem hagy benne maradandó károkat. A vizelet sem okoz olyan problémát, mint a hagyományos fűnél, hiszen nem sárgul ki tőle foltosan a felület.
7. Gondoljuk át, hova tennénk
Vásárlás előtt gondoljuk át, hova tennénk, mert más igénybevételre való egy sűrűbb, strapabíróbb változat és más egy puhább, dekoratívabb típus. Léteznek kifejezetten kertbe való erősebb szálas műfüvek, illetve esztétikusabb verziók teraszokra és erkélyekre.
8. Figyeljünk a vízelvezetésre
Teraszra kerülő műfűnél érdemes a komfortot és a látványt előtérbe helyezni, hiszen ez sokszor egy pihenőtér, ahol mezítláb is szívesen járkálunk. Ilyenkor a közepesen sűrű, puhább szálú típusok működnek a legjobban, mert természetesebb érzetet adnak. Fontos a jó vízelvezetés, hogy eső után gyorsan száradjon, és ne maradjon alatta nedvesség.
9. Modern hatású szőnyeg
Betonra fektetve szinte „szőnyegként” simul a felületre, ezért itt az egységesség kerül előtérbe. A közepes vagy hosszabb szálú, természetes hatású típusok adják a legszebb eredményt, mert ellensúlyozzák a beton ridegségét. Mivel az alap teljesen sík, a telepítés is egyszerűbb, és nagyon rendezett, modern hatást kapunk.
10. Stabil alap, tartós megoldás
Kavicsos felületre rakva a legfontosabb a stabilitás és az egyenletes alap kialakítása. Ide inkább sűrűbb szálú, erősebb hátoldalú műfű ajánlott, ami jobban bírja a terhelést és nem mozdul el a kisebb egyenetlenségektől sem. A megfelelően tömörített kavicsréteg segít elkerülni a hullámosodást és a besüppedést.
11. Nyáron a medencéhez
A medence köré választott műfűnél a legfontosabb szempont a biztonság, hiszen ez egy állandóan vizes, csúszós környezet. Ilyenkor érdemes rövidebb–közepes szálhosszúságú, sűrűbb szövésű típust választani, ami stabilabb érzetet ad mezítláb is. A jó vízelvezetés is kulcsfontosságú, mert a fröccsenő víznek gyorsan el kell tűnnie a felületről.
12. Az otthoni focipályához
Aktív játékhoz az egyik legfontosabb szempont a tartósság, hiszen itt sokkal intenzívebb igénybevételről beszélünk, mint egy átlagos kertben. Érdemes kifejezetten sportolási célra fejlesztett, rövidebb szálhosszúságú és nagyon sűrű szövésű típust választani, mert ezek jobban bírják a folyamatos futást.
13. Puha védelem minden eséshez
Mászóka vagy játszóeszköz alá a biztonság az elsődleges szempont. Érdemes minél sűrűbb szálazású, puhább tapintású típust választani, mert ez kellemesebb érzetet ad mezítláb is. A sűrű szálak nemcsak esztétikusabbak, hanem egyenletesebb „párnázottságot” is adnak a gyerekek mozgása alatt.
14. Kerüljön alá vakondháló
A vakondtúrás az egyik legbosszantóbb jelenség a természetes kertekben, mert pillanatok alatt képes tönkretenni a gondosan ápolt gyepet. A műfű alatt viszont a vakond nem tudja felnyomni a felszínt. Sok minőségi telepítésnél külön vakondháló is kerül az alapréteg alá, ami tovább növeli a stabilitást.
15. Keressük a szezonális akciókat
Az ára nagyjából 6 000–20 000 Ft/m² között mozog, de a prémium kategóriák ennél magasabb szintet is elérhetnek. Bár valóban nagyobb beruházásnak tűnhet, a későbbiekben szinte teljesen megszűnnek a folyamatos fenntartási költségek. Időnként szezonális akciók is elérhetők, például ősszel vagy tavasszal, amikor akár 30–40%-kal kedvezőbb áron is hozzá lehet jutni bizonyos típusokhoz - írja a Fanny magazin.