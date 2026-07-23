Így gondozhatók könnyen a legkedveltebb muskátli fajták

- Bemutatjuk az 5 legkedveltebb muskátlit, amelyre minden hobbikertész vágyik tavasztól.
- Hasznos gondozási tippeket adunk a bőséges virágzáshoz és a növények egészségének megőrzéséhez.
- Eláruljuk, melyik muskátli való napos, és melyik félárnyékos helyre.
A muskátli különböző fajtáinak kombinálásával igazi fauna-műalkotássá varázsolhatjuk a balkont, ahol a vízesésként omló klasszikusok és a fodros angol muskátlik eleganciája tökéletesen megfér az angyal muskátlik játékos bájával. Ez a sokszínűség ráadásul nemcsak szép látványt nyújt kora tavasztól a késő őszi fagyokig, hanem a különleges, illatos levelű változatoknak köszönhetően a szúnyogokat is távol tartja.
A legszebb muskátli fajták és gondozási titkaik – így válaszd ki a balkon kedvencét
Bármelyik mellett is teszed le a voksod, a muskátli kiválasztásánál érdemes figyelembe venned a növény helyét, a rendelkezésre álló fényt, valamint azt is, hogy mennyi időt tudsz majd fordítani a gondozására.
1. Álló muskátli – a klasszikus választás balkonra és kertbe
A legismertebb és talán leggyakrabban ültetett fajta a kerti vagy álló muskátli (Pelargonium zonale hibridek).
Megfelelő körülmények között akár 60-80 centiméter magasra is fejlődhet, virágai pedig jellegzetes, gömb alakú csoportokba rendeződnek.
Sokoldalúságának köszönhetően kiváló választás balkonládába, virágágyásba vagy nagyobb dézsába is. Kifejezetten kedveli a napos fekvést, ahol bőséges virágzással hálálja meg a gondoskodást. Rendszeres öntözést igényel, de a túlöntözést érdemes kerülni, mert a pangó víz károsíthatja a gyökereit.
2. Futó muskátli – a „leomló” szépség
A futó- vagy borostyánlevelű muskátli (Pelargonium peltatum) azok kedvence, akik igazán látványos képet szeretnének kialakítani az otthonukról. Hosszú, lecsüngő hajtásai méteresre is megnőhetnek, a levelei formájukban a borostyánra emlékeztetnek. Fehér, rózsaszín, piros, és még számos árnyalatú virág közül választhatunk.
Az álló muskátli valamivel több vizet és tápanyagot igényel, ezért a dús virágzás érdekében fontos a rendszeres utánpótlás. Legszebben világos, napos és jól szellőző helyen fejlődik.
3. Angol muskátli −a legelegánsabb mind közül
Az angol muskátli (Pelargonium grandiflorum) méltán kapta a „muskátlik királynője” nevet. Nagy méretű, különleges virágai eltérnek a hagyományos fajtákétól: a szirmokon bársonyos mintázat vagy látványos színátmenet figyelhető meg.
Ez a fajta azonban érzékenyebb a környezeti hatásokra.
A hosszan tartó forróságot és az erős déli napsütést kevésbé kedveli, ezért számára egy világos, de kissé védettebb, félárnyékos hely az ideális.
4. Angyal muskátli – apró virágok, nagy meglepetés
Az angyal muskátli (Angel pelargonium) kisebb virágai az árvácskára hasonlítanak, levelei dörzsölésre pedig kellemes, citrusos illatot árasztanak. Kedveli a meleget és a napfényt, és jól tűri a szárazabb időszakokat is. Öntözni bőven elegendő akkor, amikor a földje már kiszáradt, így a kezdő kertbarátok számára is sikerélményt ad.
5. Illatos muskátli
Az illatos muskátlik az utóbbi években egyre népszerűbbek. A leveleik érintésekor intenzív illat szabadul fel, amely fajtától függően citromra, rózsára, almára vagy mentára emlékeztet.
Ne feledd, hogy a kertészkedés és a növényápolás nem csak a hölgyek kiváltsága. Férfiként is bátran belevághatsz egy muskátli nevelésébe, hiszen nem lehet elrontani!
Kedvet kaptál az ültetéshez, és szívesen gondoznál különböző muskátlikat? Akkor ezt a videót látnod kell: