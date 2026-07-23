Így gondozhatók könnyen a legkedveltebb muskátli fajták

Bemutatjuk az 5 legkedveltebb muskátlit, amelyre minden hobbikertész vágyik tavasztól.

Hasznos gondozási tippeket adunk a bőséges virágzáshoz és a növények egészségének megőrzéséhez.

Eláruljuk, melyik muskátli való napos, és melyik félárnyékos helyre.

A muskátli különböző fajtáinak kombinálásával igazi fauna-műalkotássá varázsolhatjuk a balkont, ahol a vízesésként omló klasszikusok és a fodros angol muskátlik eleganciája tökéletesen megfér az angyal muskátlik játékos bájával. Ez a sokszínűség ráadásul nemcsak szép látványt nyújt kora tavasztól a késő őszi fagyokig, hanem a különleges, illatos levelű változatoknak köszönhetően a szúnyogokat is távol tartja.

Egy szép muskátli a háznál mindig telitalálat. Fotó: Svetliy / Shutterstock

A legszebb muskátli fajták és gondozási titkaik – így válaszd ki a balkon kedvencét

Bármelyik mellett is teszed le a voksod, a muskátli kiválasztásánál érdemes figyelembe venned a növény helyét, a rendelkezésre álló fényt, valamint azt is, hogy mennyi időt tudsz majd fordítani a gondozására.

1. Álló muskátli – a klasszikus választás balkonra és kertbe

A legismertebb és talán leggyakrabban ültetett fajta a kerti vagy álló muskátli (Pelargonium zonale hibridek).

Megfelelő körülmények között akár 60-80 centiméter magasra is fejlődhet, virágai pedig jellegzetes, gömb alakú csoportokba rendeződnek.

Sokoldalúságának köszönhetően kiváló választás balkonládába, virágágyásba vagy nagyobb dézsába is. Kifejezetten kedveli a napos fekvést, ahol bőséges virágzással hálálja meg a gondoskodást. Rendszeres öntözést igényel, de a túlöntözést érdemes kerülni, mert a pangó víz károsíthatja a gyökereit.

Az álló muskátli az egyik legnépszerűbb fajta. Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

2. Futó muskátli – a „leomló” szépség

A futó- vagy borostyánlevelű muskátli (Pelargonium peltatum) azok kedvence, akik igazán látványos képet szeretnének kialakítani az otthonukról. Hosszú, lecsüngő hajtásai méteresre is megnőhetnek, a levelei formájukban a borostyánra emlékeztetnek. Fehér, rózsaszín, piros, és még számos árnyalatú virág közül választhatunk.