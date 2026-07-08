Muskátli gondozása: azonnal vesse be ezt az egyszerű praktikát és szomszédai is a csodájára járnak majd

Hazánkban a muskátli egy közkedvelt dísznövény, ami amellett, hogy szívós és nem igényel különösebb gondoskodást, számos színben megtalálható. Természetesen ettől függetlenül is megeshet, hogy nem hoz annyi virágot, mint szeretnénk. A muskátli gondozása azonban pofonegyszerű, így, ha a következő egyszerű praktikákat bevetjük, még a szomszédjaink is a csodájára járnak majd. A muskátli gyönyörű virágai és finom illata révén csodálatos kiegészítője lehet a terasznak vagy a kertnek, ahol főként ládákba vagy függőládákba, kosarakba ültetik őket, sőt egyes fajai még talajtakaróként is megállják a helyüket. Mivel a növény a legkülönbözőbb színekben pompázhat és gyönyörű, sűrű lombozattal tudja megörvendeztetni tulajdonosait, sokan választják otthonuk díszítő elemeként. Ezért összegyűjtöttük, mik azok, amiket mindenképpen tartsunk szem előtt, ha meseszép muskátlit szeretnénk.

A muskátli gondozása nem olyan bonyolult, ha betartja tippjeinket.

Fotó: Shutterstock /

Muskátli gondozása

Muskátli fényigénye

Fontos, hogy a dísznövényt olyan helyre ültessük, ahol nagyon sok fény éri, akár napi 6-8 órán keresztül. Ellenben azokon a helyeken, ahol a nyarak perzselően forrók, a muskátlik délutáni árnyékot igényelnek.

Muskátli ültetése

A muskátli számára a legjobb a jó vízáteresztő képességű, laza talaj. A boltban található muskátliföld vagy jó minőségű virágföld, ami tőzeget és homokot tartalmaz, kitűnő a számára. A megfelelő talaj ugyanis segíti a gyökerek fejlődését, valamint támogatja a növények egészségét.

Muskátli öntözése

A muskátlinak szüksége van a rendszeres öntözésre, de sose öntözzük túl, elég, ha a talaj csupán enyhén nedves. Amennyiben túlságosan meglocsoljuk, az gyökérrontást eredményezhet. A melegebb időben gyakrabban, kisebb adagokban adjunk nekik vizet.

Mi az ideális hőmérséklet a muskátlinak?

A trópusi évelő növény a nappali 21 és 24 Celsius-fokban, valamint az éjszakai 15 és 19 fokos hőmérsékleten érzi a legjobban magát. A 29 feletti hőmérséklet és magas páratartalom ugyanis a lombozat sárgulásához és hullatásához vezet, a 4 Celsius-fok alatti hőmérsékleten pedig el is pusztulhatnak. Mivel hazánkban gyakoriak a hideg telek, gondoskodnunk kell a növény megfelelő teleltetéséről.