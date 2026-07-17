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növényápolás

Ezért sárgul el a muskátli levele, és így tehetsz ellene

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A muskátli az egyik legkedveltebb balkonnövényünk, amely megfelelő gondozás mellett egész nyáron színes virágokkal örvendeztet meg. Amikor azonban azt látjuk, hogy a muskátli levelei sárgulni kezdenek, érdemes utánajárnunk az okoknak, hiszen a sárgulás általában valamilyen gondozási hibára utalhat.
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A muskátlival illik kesztyűs kézzel bánni, szó szerint és átvitt értelemben is. Érzékenyen reagál ugyanis a túl sok vagy túl kevés vízre, a tápanyaghiányra és a nem megfelelő fényviszonyokra. Van, hogy pont az efféle körülmények okozzák a levelei sárgulását, de akár betegségek vagy kártevők jelenléte is állhat az elszíneződések mögött.

Muskátli sárguló levelei
Sárgul a muskátli levele? Van megoldás!
Fotó: JulieK2 / Shutterstock

Miért sárgul a muskátli levele? 

  • Összegyűjtöttük a muskátli sikeres gondozásának legfontosabb tudnivalóit.
  • Bemutatjuk a leggyakoribb betegségeket és a kártevők elleni természetes védekezési lehetőségeket.

A három leggyakoribb ok

1. Az egyik leggyakoribb probléma a túlöntözés. Tévhit, hogy a növény a bőséges vízellátástól lesz szebb és dúsabb. A muskátli (Pelargonium) gyökerei nem kedvelik a pangó vizet, márpedig ha a föld folyamatosan nedves marad, a gyökerek nem jutnak elegendő oxigénhez, ami idővel gyökérkárosodáshoz és sárguló levelekhez vezethet.

2. A kevés öntözés szintén problémát jelenthet. Ha a muskátli hosszabb ideig nem kap elegendő vizet, a levelei először lekókadhatnak, majd sárgulni és száradni kezdhetnek. 

3. A sárguló levelek hátterében tápanyaghiány is állhat. A nitrogén-, magnézium- és káliumhiány a virágzás gyengülését okozhatja. A meleg, nyári időszakban a növények gyorsabban fejlődnek, így fokozott tápanyagigényüket rendszeres, például muskátlik számára kifejlesztett tápoldatozással kell kielégíteni.

Ne essünk rögtön kétségbe: az idősebb levelek természetes módon is megsárgulhatnak. Ha csak néhány alsó levél sárgul el, miközben a növény egészségesen fejlődik, nincs okunk aggodalomra. A száraz, beteg vagy elsárgult leveleket ugyanakkor érdemes levágni, hogy a muskátli az egészséges hajtások fejlődésére fordíthassa az energiáit.

Hernyók, gombák, atkák és levéltetvek elleni praktikák házilag

A muskátli egyik kellemetlen kártevője a muskátlihervasztó lepke (Cacyreus marshalli) hernyója, amely a hajtások belsejében rág járatokat, amivel súlyosan károsíthatja a növényt. A fertőzés jele lehet a hervadó hajtás, a lyukas levél vagy az apró fekete ürüléknyom. Szerencsére többféleképpen is védekezhetünk ellene:

  • rendszeresen vizsgáljuk át a növényt, és a fertőzött hajtásokat távolítsuk el;
  • használjunk fokhagymás permetlevet, mert segíthet távol tartani a kártevőket;
  • erősebb fertőzés esetén célzott biológiai vagy növényvédő készítményt alkalmazzunk.

A muskátli másik nagy ellensége a gombás fertőzés, például a lisztharmat – ellene vessünk be gombaölő szereket. A levéltetvek és az atkák is sárgulást okozhatnak, mivel szívogatják a növény nedveit. Alkalmazzunk rovarölő szereket vagy olyan természetes „ellenségeket”, mint például a katicabogarak.

A muskátli locsolása – mennyi vizet adjunk neki?

A muskátlik között számos különleges fajta létezik, amelyek eltérő megjelenésükkel és virágaikkal különleges hangulatot teremtenek. A futómuskátli hosszú, leomló hajtásaival kiváló választás balkonládákba és függőkosarakba. A félfutó muskátli átmenetet képez az álló és futó típusok között, ezért sokféle helyen jól mutat. Létezik belőle citromos, rózsás és mentás illatú változat is. 

A muskátlik locsolása során a legfontosabb szabály, hogy a föld felső rétegét hagyjuk kissé kiszáradni két öntözés között. Lehetőleg a földet öntözzük, és ne a leveleket vagy virágokat.

A muskátli sárguló levele legtöbbször arra figyelmeztet bennünket, hogy valamin változtatnunk kell a gondozás során. Ha figyeljük a növényünk jelzéseit, és időben reagálunk a problémákra, hosszú hónapokon keresztül gyönyörködhetünk a muskátli színes virágaiban.

Az alábbi vidóban bővebben hallhatsz a muskátli helyes ápolásáról:

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