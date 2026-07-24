Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt a KSI 18 éves vízilabdázója, Kiss Csanád Noel

tippek-trükkök

Ki ne dobd ezeket a konyhai maradékokat: tökéletes műtrágyát gyárthatsz belőlük a mustkátlinak

31 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Öt olyan konyhai maradékot mutatunk neked, amely általában a kukában landol, pedig inkább a kertben lenne a helye! Ha kíváncsi vagy rá, hogyan tudod tápanyagdússá tenni a muskátlid földjét néhány filléres trükkel, akkor tarts velünk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
tippek-trükkökmuskátlimaradék ételújrahasznosításkertészkedés

Ha nyár, akkor indul a muskátli-szezon. A teraszok és erkélyek legnépszerűbb növénye évtizedek óta a magyarok egyik kedvence, ami nem véletlen. Képes egész nyáron ontani magából a virágokat, bearanyozva az egész balkont. Mit tehetünk mi, hogy sokáig virágozzon a muskátlink? A titok a tápanyagdús földben rejlik. Ehhez mutatunk néhány filléres trükköt, amelyhez csupán konyhai maradékokra lesz szükségünk.

Muskátli ültetése
Számodra csak konyhai maradék, de a muskátli számára életet adó csodaszer lehet. Fotó: Unsplash

A virágzó muskátli titka a konyhádban rejlik

Ha rendszeresen öntözzük és tápláljuk a földjét, a muskátli az egyik leghálásabb és legtöbb ideig virágzó növényünkké válhat. Hogyan tudjuk azonban megoldani, hogy ne kelljen súlyos pénzeket kifizetnünk tápanyagoldatokra és speciális virágföldre? A válasz egyszerű: újrahasznosítással és egy kis odafigyeléssel. Jöjjön most 5 konyhai maradék, amelyet a földbe kell tennünk a szemetes helyett!

Banánhéj

A legtöbb háztartásban rögtön a kukába kerül, pedig igazi káliumbomba lehet a növényeink számára. A banánhéjban található ásványi anyagok fontos szerepet játszhatnak a virágképződésben és a növények általános egészségében. A bulbsociety kertészeti szakértői szerint apróra vágva a föld felső rétegébe keverhetjük, vagy vízben áztatva tápoldatot készíthetünk belőle. A lebomló banánhéj pedig fokozatosan tápanyagot fog juttatni a földbe.

Kávézacc

A kávézaccot sokoldalúan lehet felhasználni: kiváló tápanyagforrás lehet például a növényeink számára. Nitrogént, foszfort és magnéziumot tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a növények egészséges fejlődéséhez. Javasolt vékony rétegben a virágföld tetejére szórni, vagy egyszerűen  keverjük a komposztba. Arra azonban figyeljünk, hogy túl nagy mennyiségben ne kerüljön a talajra, mert összetömörödhet és akadályozhatja a víz beszivárgását. Vannak növények, amelyek nem kifejezetten kedvelik a kávé enyhén savas kémhatását, de néhányuk – mint a páfrány és az áfonya – pont a savanyú talajt imádja a legjobban.

Tojáshéj

A tojáshéj az egyik legértékesebb konyhai hulladék. Rengeteg kalciumot tartalmaz, amely hozzájárul a növényi sejtfalak erősítéséhez és az egészséges növekedéshez. Használat előtt érdemes megszárítani és apróra összetörni, majd a földbe keverni vagy a növény tövéhez szórni. A kisebb darabok gyorsabban bomlanak le, így a bennük található ásványi anyagok hamarabb hasznosulhatnak. A tojáshéjat emellett számtalan más dologra is hasznosíthatjuk.

Használt teafű

A lefőzött tea maradéka se landoljon a szemétben! A teafű szerves anyagokat juttathat a talajba, ezáltal segíthet a föld szerkezetének javításában. Sok kertész komposztba keveri, de kisebb mennyiségben közvetlenül a virágföld felszínére is szórhatjuk. Fontos azonban, hogy ne használjunk belőle túl sokat, és ne hagyjuk vastag, nedves rétegben a földön, mert könnyen bepenészedhet.

Kimaradó főzővíz

A víz hatalmas érték, főleg az ilyen száraz, aszályos időkben. A használt főzővizet locsolásra, valamint a növények földjének tápanyagdúsítására is használhatjuk. A fűszerezetlen víz – amelyben főtt krumplit vagy más zöldségeket készítettünk – tökéletes tápanyagforrás lehet. A főzés során a vízbe ásványi anyagok oldódhatnak, amelyeket később a talaj és a növények is hasznosíthatnak. A lényeg, hogy a víz ne legyen sós, mert az kifejezetten árthat a muskátli gyökereinek.

Filléres csodaszerek a kertben

Habár ezek a házi praktikák nem helyettesítik teljes mértékben a szakszerű tápanyag-utánpótlást, hasznos kiegészítői lehetnek a muskátli gondozásának. A banánhéj, a kávézacc, a tojáshéj, a teafű, sőt még a főzővíz is hozzájárulhat ahhoz, hogy a növényeink hosszabb ideig virágozzanak. Ráadásul az újrahasznosítással csökkentjük a konyhai hulladékok mennyiségét is, amivel duplán segítünk a környezetünknek.

Ha kíváncsi vagy rá, milyen konyhai maradékokat hasznosíthatsz még újra a kertben, akkor nézd meg az alábbi videót:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!