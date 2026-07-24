Ki ne dobd ezeket a konyhai maradékokat: tökéletes műtrágyát gyárthatsz belőlük a mustkátlinak

Ha nyár, akkor indul a muskátli-szezon. A teraszok és erkélyek legnépszerűbb növénye évtizedek óta a magyarok egyik kedvence, ami nem véletlen. Képes egész nyáron ontani magából a virágokat, bearanyozva az egész balkont. Mit tehetünk mi, hogy sokáig virágozzon a muskátlink? A titok a tápanyagdús földben rejlik. Ehhez mutatunk néhány filléres trükköt, amelyhez csupán konyhai maradékokra lesz szükségünk.

Számodra csak konyhai maradék, de a muskátli számára életet adó csodaszer lehet. Fotó: Unsplash

A virágzó muskátli titka a konyhádban rejlik

Ha rendszeresen öntözzük és tápláljuk a földjét, a muskátli az egyik leghálásabb és legtöbb ideig virágzó növényünkké válhat. Hogyan tudjuk azonban megoldani, hogy ne kelljen súlyos pénzeket kifizetnünk tápanyagoldatokra és speciális virágföldre? A válasz egyszerű: újrahasznosítással és egy kis odafigyeléssel. Jöjjön most 5 konyhai maradék, amelyet a földbe kell tennünk a szemetes helyett!

Banánhéj

A legtöbb háztartásban rögtön a kukába kerül, pedig igazi káliumbomba lehet a növényeink számára. A banánhéjban található ásványi anyagok fontos szerepet játszhatnak a virágképződésben és a növények általános egészségében. A bulbsociety kertészeti szakértői szerint apróra vágva a föld felső rétegébe keverhetjük, vagy vízben áztatva tápoldatot készíthetünk belőle. A lebomló banánhéj pedig fokozatosan tápanyagot fog juttatni a földbe.

Kávézacc

A kávézaccot sokoldalúan lehet felhasználni: kiváló tápanyagforrás lehet például a növényeink számára. Nitrogént, foszfort és magnéziumot tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a növények egészséges fejlődéséhez. Javasolt vékony rétegben a virágföld tetejére szórni, vagy egyszerűen keverjük a komposztba. Arra azonban figyeljünk, hogy túl nagy mennyiségben ne kerüljön a talajra, mert összetömörödhet és akadályozhatja a víz beszivárgását. Vannak növények, amelyek nem kifejezetten kedvelik a kávé enyhén savas kémhatását, de néhányuk – mint a páfrány és az áfonya – pont a savanyú talajt imádja a legjobban.

Tojáshéj

A tojáshéj az egyik legértékesebb konyhai hulladék. Rengeteg kalciumot tartalmaz, amely hozzájárul a növényi sejtfalak erősítéséhez és az egészséges növekedéshez. Használat előtt érdemes megszárítani és apróra összetörni, majd a földbe keverni vagy a növény tövéhez szórni. A kisebb darabok gyorsabban bomlanak le, így a bennük található ásványi anyagok hamarabb hasznosulhatnak. A tojáshéjat emellett számtalan más dologra is hasznosíthatjuk.