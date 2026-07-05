Mutassa a napszemüvegét, megmondjuk, milyen az ágyban!

1. Milyen napszemüveget választ a párja legszívesebben?

A) A legújabb divat szerintit, amit az influenszerek is hordanak.

B) Sportos, praktikus darabot, ami bírja a strapát.

C) Egy időtlen, klasszikus modellt.

Fotó: Pexels

2. Hogyan készül a férfi a randira?

A) Hosszasan válogat a ruhái között.

B) Gyorsan összekapja magát, nem a látványra megy, hanem az élményre.

C) Elegánsan, de visszafogottan öltözik fel.

3. Mit csinál a szerelme a legszívesebben hétvégente?

A) Új helyeket fedez fel és társasági életet él.

B) Sportol, kirándul vagy aktívan kikapcsolódik.

C) Egy hangulatos vacsorát vagy kulturális programot választ.

4. Milyen ajándékkal szokott önnek kedveskedni?

A) Valami különleges, látványos meglepetéssel.

B) Egy közös élménnyel.

C) Olyasmivel, amiről tudja, hogy régóta vágyom rá.

5. Hogyan flörtöl?

A) Magabiztosan, feltűnően.

B) Játékosan, sok humorral.

C) Finoman, sok szemkontaktussal és elhalmoz a figyelmességével.

6. Mit gondol, mi a párja mottója az élethez?

A) Az élet túl rövid ahhoz, hogy unalmas legyen.

B) Mindent bele!

C) A kevesebb néha több.

7. Hogyan reagál a kiszemeltje a váratlan helyzetekre?

A) Improvizál, és élvezi a kihívást.

B) Azonnal cselekszik, nem jelent neki problémát.

C) Nyugodtan átgondolja a lehetőségeket.

8. Milyen nyaralást választana szíve szerint a pasija?

A) Biztos, hogy egy trendi tengerparti desztinációt.

B) A legszívesebben aktív kalandtúrán venne részt.

C) Szerintem romantikus városnézést.





Ha leginkább „a” válaszokat adott:

Az ön szívéhez legközelebb álló férfi a „trendi napszemüveges pasi”. Szereti a figyelmet, imádja a játékot és a spontaneitást. A kapcsolatban és az intimitásban is fontos számára az újdonság, a szenvedély és a pezsgés. Nehéz mellette unatkozni, mert mindig kitalál valami meglepőt.

Ha leginkább „b” válaszokat adott:

A „sportos napszemüveges pasi” energikus, kezdeményező és tele van lendülettel. Az érzelmeit inkább tettekkel mutatja ki, mint szavakkal. Szenvedélyes típus, aki szeret aktívan jelen lenni a kapcsolatban, és fontos számára a kölcsönös összhang.