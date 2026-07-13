Árnyékoljunk okosan: így válasszunk napernyőt és pergolát költséghatékonyan

Nem kell vagyonokat költeni ahhoz, hogy a terasz, az erkély vagy a kert kényelmes, árnyékos és valóban élhető legyen a nyári hónapokban. Egy jól megválasztott napernyő vagy pergola nemcsak a hőségtől véd, hanem meghatározza a kültér hangulatát, használhatóságát és hosszú távú fenntarthatóságát is.

Így válasszunk napernyőt és pergolát költséghatékonyan - Fotó: Pexels

1. Mire szeretnénk használni a napernyőt?

Más típus ideális egy kis erkélyre, más egy kültéri ebédlőasztal fölé, és megint más egy nagyobb kerti pihenősarok árnyékolására. Érdemes lemérni az árnyékolandó felületet, figyelembe venni a nap járását, és végiggondolni, hogy napközben hányszor, milyen hosszú ideig lesz szükség árnyékra.

2. A mozgásteret is számoljuk

Általános szabály, hogy a napernyő árnyéka legalább 50–60 centiméterrel lógjon túl az asztal szélén minden irányban. Így nemcsak az asztallap, hanem az ott ülők is védve lesznek a tűző naptól. Ugyanakkor a hely adottságait is figyelembe kell venni: erkélyen például sokszor praktikusabb a félköríves vagy fal mellé tolható megoldás, mint egy klasszikus, középoszlopos modell.

3. Nem mindig a legolcsóbb a leggazdaságosabb

A legolcsóbb modellek gyakran vékony falú acélból vagy gyengébb minőségű műanyag elemekkel készülnek. Ha egy szezon után lötyögni kezd a kar, elgörbül a rúd, vagy eltörik a nyitószerkezet, máris drágább lett a „spórolás”, mint egy eleve jobb minőségű darab. Ár-érték arányban az alumíniumváz sokszor a legjobb kompromisszum: könnyebb, kevésbé hajlamos a rozsdásodásra, és megfelelő vastagság esetén stabil is.

4. A ponyva minősége

A napernyő lelke valójában a ponyva. Hiába stabil a szerkezet, ha az anyag gyorsan kifakul, átengedi a napsugarakat, könnyen szakad, vagy az első komolyabb eső után foltos lesz és kinyúlik. Érdemes olyan textilt keresni, amely UV-álló, sűrű szövésű, és lehetőleg impregnált vagy vízlepergető kezelést is kapott. Fontos az is, hogy a huzat levehető és tisztítható legyen.

5. A talpon nem szabad spórolni

Egy rosszul megválasztott vagy túl könnyű talp nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is: egy erősebb széllökés felboríthatja a szerkezetet, kárt tehet a bútorokban, az ablakban, sőt sérülést is okozhat. Egy nehezebb gránit-, beton- vagy vízzel/homokkal tölthető talp elsőre drágábbnak tűnhet, de hosszú távon megóvja a teljes szerkezetet.