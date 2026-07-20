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bőrbetegség

Óriási tévhit él a fejekben – Így terjed a napgomba, ami csúnya esztétikai elváltozásokat okoz

45 perce
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Szeretnél magabiztosan, foltok nélkül strandra járni, de a bőrödön furcsa elszíneződések jelentek meg? Sokan küzdenek ezzel a problémával, amelyért egy ártalmatlannak tűnő, de kellemetlen bőrelváltozás, a napgomba felelős. Mutatjuk, hogyan kerülheted el, vagy ha már késő, miként kezeld.
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bőrbetegséggombás fertőzésszoláriumnapozás
  • Nem fertőzés, hanem egyensúlyhiány: a napgomba foltjait nem elkapjuk, hanem a bőrünkön alapból is jelen lévő élesztőgomba szaporodik túl a meleg, párás környezet hatására.
  • A fejbőrről indul ki: a makacs elváltozások legfőbb forrása a hajas fejbőr, így a tartós gyógyuláshoz a test mellett a hajat is speciális gombaölő samponnal kell kezelni.
  • A megelőzés a legjobb fegyver: gyakori zuhanyzással, jól szellőző pamutruhák viselésével és az izzadság azonnali letörlésével minimálisra csökkenthetjük a kiújulás esélyét.

A közhiedelemmel ellentétben a napgomba nem egy klasszikus, emberről emberre terjedő fertőzés. A háttérben valójában a saját bőrünk mikroflórájának egyensúlyvesztése áll. A bőrünkön természetes módon is jelen van egy élesztőgomba, a Malassezia furfur, amely az esetek döntő többségében semmilyen panaszt nem okoz.

Tengerparton napozó nő nagy szalmakalapban, akin nincsen napgomba folt.
A tengerparti napozás során válnak igazán láthatóvá a napgomba okozta elszíneződések a bőrön.
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Miért alakul ki a napgomba, és mit jelent ez pontosan?

Ha azonban a körülmények kedvezővé válnak a számára, ez a gombafaj hirtelen túlszaporodik, és látható telepeket képez. A nevét onnan kapta, hogy a foltok a napozás során, a bőr barnulásával válnak igazán feltűnővé: a gombával érintett területek ugyanis nem barnulnak le. Télen, a világos bőrön a foltok halványbarnás vagy rózsaszínes árnyalatúak, nyáron viszont a lebarnult környezetükből fehéren világítanak ki. Leggyakrabban a háton, a vállakon, a mellkason és a nyakon jelennek meg ezek a lapos, kerek szélű, néha enyhén hámló vagy viszkető elváltozások.

Kik a leginkább kitettek a foltok megjelenésének?

A statisztikák szerint a globális elterjedtsége 3-5% körül mozog, és leginkább a fiatal felnőtteket érinti. Kifejezetten veszélyeztetettek azok, akik intenzív fizikai munkát végeznek, vagy aktívan sportolnak, így sokat izzadnak. A gomba ugyanis imádja a meleg, párás környezetet.

Ha a zsíros bőr, a hormonális változások (például terhesség vagy pubertás) vagy az immunrendszer gyengesége mellé még bepállásra hajlamos, rosszul szellőző ruházat is társul, a mikroorganizmusok azonnal szaporodásnak indulnak. Sokan hiszik, hogy a szoláriumban kapják el, de a valóságban a szolárium csak a zárt, izzasztó közegével segíti a gomba térnyerését, a barnulás pedig egyszerűen láthatóbbá teszi a meglévő foltokat.

Napgomba foltok egy férfi vállán és hátán.
A napgomba spórák, amelyek a hajas fejőrön tenyésznek, ráhullanak a vállakra, a mellkasra, a hátra, nyakra, és a felkarra, ezért láthatók a foltok mindig ezeken a testrészeken.
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Hogyan előzhető meg a napgomba?

A megelőzés kulcsa a tudatos bőrápolás és a higiénia. Összegyűjtöttük a legfontosabb lépéseket:

  • Gyors szárítás: edzés vagy nehéz fizikai munka után azonnal zuhanyozzunk le, és alaposan szárítsuk meg a bőrünket. Ne hagyjuk az izzadságot a testen bepállani!
  • Megfelelő öltözet: sportoláshoz és a meleg napokon kerüljük a műszálas darabokat. Válasszunk jól szellőző, pamut vagy technikai, légáteresztő ruházatot.
  • Személyes higiénia: soha ne használjunk közös törölközőt vagy ruhát másokkal.
  • Gondos hajápolás: mivel a gomba elsődleges fészke a hajas fejbőr (innen hullik alá a hátra és a vállakra), a hajmosás után ne feküdjünk le vizes, nedves fejbőrrel.
  • Rendszeres kontroll: ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, a korábban kapott gyógysampont tünetmentes időszakban is érdemes heti két alkalommal megelőzésként alkalmazni, a hátunkon pedig szigorúan kerülni kell a zsíros testápolók használatát.
Napgomba foltok egy férfi karján.
Napgomba foltok a karok felső részén is előfordulhatnak. 
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Mit tegyünk, ha már kialakultak a foltok?

Bár közvetlen egészségügyi kockázatot nem jelent, esztétikailag nagyon zavaró lehet, főleg ha kezeletlenül újra és újra ránapozunk. A diagnózist az orvos egyszerű fizikális vizsgálattal állítja fel.

A kezelés alapja a helyi terápia: speciális gombaellenes krémeket, oldatokat kell alkalmazni, de a legfontosabb a gombaölő hatóanyagot (például ketokonazolt, klotrimazolt) tartalmazó sampon. Ezzel nemcsak hajat kell mosni, hanem be kell vele kenni az érintett testrészeket is, majd felhabosítás után 5 percig rajta hagyni, és csak ezután leöblíteni. 

Ezt a folyamatot két héten át mindennap meg kell ismételni.Az egyéb krémeket kizárólag szárazra törölt bőrön használjuk. Makacs, kiterjedt esetekben vagy gyenge immunrendszer mellett belsőleg szedhető gyógyszerekre is szükség lehet. Maguk a gombák 1-2 hét alatt elpusztulnak, de a fehér foltok sajnos a következő szezonig, a bőr teljes megújulásáig és a barnaság lekopásáig megmaradhatnak, így a sikerhez türelemre lesz szükségünk.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

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