Óriási tévhit él a fejekben – Így terjed a napgomba, ami csúnya esztétikai elváltozásokat okoz

Nem fertőzés, hanem egyensúlyhiány: a napgomba foltjait nem elkapjuk, hanem a bőrünkön alapból is jelen lévő élesztőgomba szaporodik túl a meleg, párás környezet hatására.

a napgomba foltjait nem elkapjuk, hanem a bőrünkön alapból is jelen lévő élesztőgomba szaporodik túl a meleg, párás környezet hatására. A fejbőrről indul ki: a makacs elváltozások legfőbb forrása a hajas fejbőr, így a tartós gyógyuláshoz a test mellett a hajat is speciális gombaölő samponnal kell kezelni.

a makacs elváltozások legfőbb forrása a hajas fejbőr, így a tartós gyógyuláshoz a test mellett a hajat is speciális gombaölő samponnal kell kezelni. A megelőzés a legjobb fegyver: gyakori zuhanyzással, jól szellőző pamutruhák viselésével és az izzadság azonnali letörlésével minimálisra csökkenthetjük a kiújulás esélyét.

A közhiedelemmel ellentétben a napgomba nem egy klasszikus, emberről emberre terjedő fertőzés. A háttérben valójában a saját bőrünk mikroflórájának egyensúlyvesztése áll. A bőrünkön természetes módon is jelen van egy élesztőgomba, a Malassezia furfur, amely az esetek döntő többségében semmilyen panaszt nem okoz.

A tengerparti napozás során válnak igazán láthatóvá a napgomba okozta elszíneződések a bőrön.

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Miért alakul ki a napgomba, és mit jelent ez pontosan?

Ha azonban a körülmények kedvezővé válnak a számára, ez a gombafaj hirtelen túlszaporodik, és látható telepeket képez. A nevét onnan kapta, hogy a foltok a napozás során, a bőr barnulásával válnak igazán feltűnővé: a gombával érintett területek ugyanis nem barnulnak le. Télen, a világos bőrön a foltok halványbarnás vagy rózsaszínes árnyalatúak, nyáron viszont a lebarnult környezetükből fehéren világítanak ki. Leggyakrabban a háton, a vállakon, a mellkason és a nyakon jelennek meg ezek a lapos, kerek szélű, néha enyhén hámló vagy viszkető elváltozások.

Kik a leginkább kitettek a foltok megjelenésének?

A statisztikák szerint a globális elterjedtsége 3-5% körül mozog, és leginkább a fiatal felnőtteket érinti. Kifejezetten veszélyeztetettek azok, akik intenzív fizikai munkát végeznek, vagy aktívan sportolnak, így sokat izzadnak. A gomba ugyanis imádja a meleg, párás környezetet.

Ha a zsíros bőr, a hormonális változások (például terhesség vagy pubertás) vagy az immunrendszer gyengesége mellé még bepállásra hajlamos, rosszul szellőző ruházat is társul, a mikroorganizmusok azonnal szaporodásnak indulnak. Sokan hiszik, hogy a szoláriumban kapják el, de a valóságban a szolárium csak a zárt, izzasztó közegével segíti a gomba térnyerését, a barnulás pedig egyszerűen láthatóbbá teszi a meglévő foltokat.