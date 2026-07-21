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földtulajdon

Ilyen súlyos büntetést kaphat, aki napraforgómezőn fotózkodik

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Ha te is készítettél már fotókat napraforgómezőn, akkor légy hálás, hogy nem bírságoltak meg! A sárgán pompázó virágok minden évben rengeteg embert csábítanak látványos fotózkodásra, szelfizésre, azt azonban kevesen tudják, hogy magántulajdonban lévő mezőgazdasági földekre belépni szigorúan tilos. Mutatjuk, mi vár azokra, akik mégis megszegik a szabályt.
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földtulajdonéletmódMagánterületbirtokháborításnapraforgófotózás
  • A napraforgótáblák magánterületnek számítanak, ezért az engedély nélküli belépés és a növények letaposása bírságot vonhat maga után.
  • A keletkezett kár több százezer forint is lehet.
  • A fotózkodásnak van legális módja is.

Egyetlen fotó kedvéért sem éri meg kockáztatni, hogy beszökjünk egy napraforgómezőre, hiszen az esetlegesen keletkező károk miatt rendőrségi intézkedésre és kártérítési eljárásra is sor kerülhet. A napraforgó a gazdák számára megélhetést biztosító haszonnövény, a termőföldekre pedig engedély nélkül tilos belépni.

Napraforgóval fotózkodó szőke nő
Fotó napraforgóval? Közel sem olyan veszélytelen, mint hinnéd. Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

A napraforgótábla nem fotópark: komoly következménye lehet a szabályszegésnek

A hatályos szabályozás szerint a növények megrongálása vagy letaposása tulajdon elleni szabálysértésnek, súlyosabb esetben rongálásnak minősülhet. Emiatt helyszíni bírság is kiszabható, emellett a földtulajdonos a keletkezett kár teljes megtérítését is követelheti.

Az illegális „betrappolással” több százezer forinttal is megkárosíthatjuk a gazdákat

Elsőre talán úgy tűnhet, hogy néhány letaposott növény nem jelent nagy problémát, ám ha egy család vagy egy nagyobb társaság több négyzetméteren keresztül járja be a táblát, a termésben okozott veszteség már jelentős lehet. Ilyenkor a kár összege több százezer forintra is rúghat. Nem véletlen, hogy egyre több gazdálkodó tesz feljelentést hasonló esetekben. 

Sok földterületet már kamerákkal vagy vadkamerákkal figyelnek, amelyek felvételei alapján a szabályszegők személye vagy járműve is könnyen beazonosítható.

Nem csak a bírság jelenthet veszélyt

Az illetéktelen behatolás nem csupán a gazdáknak okozhat problémát, hanem nekünk, behatolóknak is. A cipőnkbe vagy a ruházatunkba könnyedén bekerülhetnek olyan kártevők, amelyek ártalmasak lehetnek az egészségünkre, arról nem is beszélve, hogy a napraforgót nyáron növényvédő szerekkel kezelik. 

A frissen permetezett növényekkel való érintkezés bőrirritációt vagy allergiás reakciót is kiválthat, ezért a közvetlen kontaktus egészségügyi kockázatot jelenthet.

Napraforgómező alkonyatkor
A szelfizők a tökéletes képek érdekében besétálnak a virágsorok közé, nem figyelve arra, hogy ezzel kárt tesznek a növényekben. Fotó: Piotr Krzeslak / Shutterstock

Mennyi lehet a bírság?

Ha a szelfit feltöltöd a közösségi médiára, gyakorlatilag lebuktatod saját magad, és bizonyítékot szolgáltatsz a hatóságoknak.

  • Ha a tulajdonos vagy a mezőőr tetten ér bennünket és rendőrt hív, a rendőr a helyszínen 6 500 Ft és 65 000 Ft közötti bírságot szabhat ki.
  • Ha a tökéletes szelfiért letapossuk, letörjük a napraforgókat, a gazda polgári peres úton követelheti a terméskiesés és a rongálás teljes megtérítését. Ez könnyen elérheti a 100 000 – 300 000 forintot.
  • Ha a fotózás során, például az esküvői fotózás stábja által okozott kár értéke meghaladja az 50 000 forintot, a cselekmény már nem szabálysértés, hanem kisebb kárt okozó rongálás vétsége, ami a Büntető Törvénykönyv szerint már bűncselekménynek minősül, és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy közmunkával is büntethető.

Így készíthetsz képeket legálisan a napraforgókról

Ha szeretnél különleges fotókat készíteni a csodaszép napraforgókról, válassz olyan helyet, ahol nem kell belépned a területre. A közutak vagy földutak széléről is látványos képeket és szelfiket készíthetsz anélkül, hogy kárt okoznál a növényekben vagy megsértenéd a tulajdonos jogait.

  • Ha rendelkezel drónnal, reptesd a tábla fölé, és fotózz függőlegesen lefelé.
  • Guggolj le az út szélén és fotózz lentről felfelé, így a növények hatalmasnak fognak tűnni, a háttérben pedig a kék égbolt vagy a lemenő nap látszik majd.
  • Használd az autó szélvédőjét/visszapillantóját.

Egy kis odafigyeléssel megóvhatod a gazdák munkáját, elkerülheted a kellemetlen jogi következményeket, és elkészítheted a vágyott fotóidat. 

Az alábbi videó készítője − hacsak nem kért engedélyt a forgatásra − birtokháborítást követett el:

@tori.smi Which one is your favorite? 🌻 ___________________________ #posingtips #posingideas #posingforthecamera #posing101 #howtopose #torismicommunity #betterselfie #creativeselfie #creativephotography #creativeportraits #sunflowers #sunflower #sunflowerphotography #summerphotography ♬ original sound - Tori | Photo & Posing Tips
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