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hőség

Íme a napszúrás rejtett jelei: ezekre a tünetekre figyelj strandolás után

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egy kellemes strandolás vagy egész napos kirándulás után természetesnek vesszük, hogy kissé elfáradunk, megszomjazunk vagy elálmosodunk. Előfordulhat azonban, hogy ezek a panaszok nem csupán a nyári meleg velejárói, hanem a napszúrás első figyelmeztető jelei.
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hőségNapszúráséletmódóvintézkedés

Séta a tengerparton, lángosozás az egyik balatoni strandon, vagy egész napos bóklászás egy mediterrán városkában: az ilyen és ezekhez hasonló programok hozzák el a nyár igazi hangulatát, ugyanakkor mindegyik rejt némi veszélyt is magában. Ha ugyanis nem vértezzük fel magunkat kellően a napsugárzás ellen, könnyen napszúrást kaphatunk, ami igencsak megkeserítheti a következő órákat, sőt napokat is. Ha már megtörtént a baj, érdemes tudnunk, melyek a napszúrás jellegzetes tünetei, milyen szövődmények alakulhatnak ki, és mit tehetünk a mielőbbi felépülés érdekében.

A napszúrás ellen világos szalmakalapot viselő nő a strandon
Napszúrás ellen a világos kalapok kiváló védelmet nyújtanak. Fotó: Ultraskrip / Shutterstock

A napszúrás alattomosabb, mint hinnénk

A napszúrás sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Elég hozzá, ha hosszabb időt töltünk tűző napon, különösen úgy, hogy a fejünket nem védi sapka vagy kalap. Ilyenkor szó szerint felforrhat az agyunk: a közvetlen napsugárzás felmelegíti a fejbőrt és a koponyát, ami irritálhatja az agyhártyát, és kellemetlen tüneteket válthat ki. Fontos tudnunk, hogy a panaszok nem mindig jelentkeznek azonnal. Általában csak órákkal később, jellemzően este kezdjük érezni, hogy valami nincs rendben.

Erős napsugárzásban strandoló nő napszúrás miatt a fejét fájlalva
Kerülendő a strandolás a déli órákban. Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock

A napszúrás jellegzetes tünetei

Az egyik legjellemzőbb tünet a fokozatosan erősödő fejfájás. Eleinte tompának tűnhet, később azonban lüktetővé válhat, és a szokásos fájdalomcsillapítók sem mindig hoznak gyors enyhülést. Emellett gyakran jelentkezik 

  • szédülés, 
  • gyengeség, 
  • fáradtság, 
  • hányinger, hányás,
  • nyakmerevség,
  • fényérzékenység.

Gyerekeknél, várandósoknál, időseknél és krónikus betegséggel élőknél különösen fontos odafigyelni ezekre a tünetekre, mert az ő állapotuk gyorsabban romolhat, ráadásul gyakran nem tudják pontosan elmondani, mit éreznek.

A napszúrás szövődményei

Ha a tüneteket figyelmen kívül hagyjuk, szövődmények is kialakulhatnak. Az erős hányás miatt fokozódhat a kiszáradás, de magas láz, zavartság, sőt eszméletvesztés is jelentkezhet. Ilyenkor mielőbb forduljunk orvoshoz!

Napszúrás miatt hideg vizes ruhával a homlokát borogató gyerek az ágyban
A borogatás és az árnyékos, hűvös helyiség is enyhítheti a napszúrás okozta kellemetlenségeket. Fotó: Spring song / Shutterstock

Hogyan csillapítható a napszúrás?

A legfontosabb, hogy azonnal hűvös, árnyékos helyre vonuljunk, feküdjünk le, helyezzük magunkat kényelembe, a fejünket kissé emeljük meg és gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról. A legjobb választás a víz vagy az ásványi anyagokat tartalmazó, cukormentes ital. A homlokra vagy tarkóra helyezett hűvös borogatás szintén enyhítheti a panaszokat, illetve vehetünk be fájdalomcsillapítót is.

Amennyiben a panaszok néhány órán belül nem enyhülnek vagy romlanak, magas láz, ismétlődő hányás, erős zavartság vagy eszméletvesztés jelentkezik, nem szabad halogatnunk az orvosi vizsgálatot.

A legjobb megoldás a megelőzés

Akárcsak a bőrvédelem esetében, a napszúrás ellen is úgy tudunk a legjobban védekezni, ha alkalmazunk néhány megelőzési technikát. 

  • Lehetőleg kerüljük a hosszabb ideig tartó tartózkodást a tűző napon, különösen a déli órákban. 
  • Viseljünk világos színű kalapot, vagy siltes nyári sapkát.
  • Fogyasszunk elegendő folyadékot, és időnként húzódjunk árnyékba még akkor is, ha nem érezzük magunkat felhevültnek. 

Némi odafigyeléssel és a figyelmeztető jelek időben történő felismerésével a napszúrás megelőzhető vagy sikeresen, gyorsan kezelhető. Elvégre egy gondtalan nyári pihenésnek nem kell rossz emlékekkel végződnie. Hallgasson a szakértőre, tekintse meg az alábbi videót!

 

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