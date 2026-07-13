Eddig rosszul használta a naptejet – mutatjuk, hogyan véd a legjobban

Már a könyökünkön jön ki a fényvédelem. Tudjuk, hogy használni kell reggel, délben, nyáron és télen is, de hogy hogyan, azt még mindig rengetegen elhibázzák. Mutatjuk a naptejhasználat leggyakoribb buktatóit, amelyeket jobb, ha megismer még a jövő heti hőhullám előtt, ugyanis a bőre egészsége múlhat rajta!

Fontos, hogy tudjuk, milyen hibákat követhetünk el naptejhasználat közben. Fotó: pexels

5 hiba, amit szinte mindenki elkövet naptejhasználat közben

Van olyan, hogy túl kevés, van olyan, hogy rossz az időpont, sőt olyan helyzet is előállhat, hogy nem megfelelő a naptejünk. Mutatjuk a naptej helyes használatát és azt, milyen hibákat követ el a legtöbb ember, amikor UV-védelemre kerül sor.

1. Csak erős napsütés esetén használunk fényvédőt

Sokan azt gondolják, hogy csak akkor kell bekenniük magukat, ha tűz a nap. Pedig felhős idő esetén is éri UV-sugárzás a bőrt, amely naptej használata híján borús időben is könnyen károsodhat.

2. Kevés fényvédőt kenünk fel

Az egyik leggyakoribb hiba a kevés naptej használata. Van, aki csak a vállát keni be, mondván, hogy máshol nem igazán éri őt a nap. Ezzel azonban hatalmas hibát követ el az illető, ahhoz ugyanis, hogy a flakonon feltüntetett védelemben részesüljön a bőre, mindenhol alaposan be kell kennie magát. Emellett fontos, hogy olyan helyekre is felvigye a fényvédőt, ahol elsőre úgy véli, hogy nem okozhat gondot a nap. Ilyen a láb- és kézfej, valamint a térd.

3. Csak egyszer kenjük be magunkat

Rengeteg olyan ember jár strandra, aki reggel bőségesen bekeni magát naptejjel, majd egész nap vígan elvan a tűző napon, másnap pedig csodálkozik, hogy olyan vörös, mint a rák. Ennek egyszerű az oka: egy minőségi fényvédő körülbelül két órán keresztül tudja kifejteni a maximális hatását, és ha eközben leizzadunk vagy vizesek leszünk, tovább csökkentjük a naptej erejét. A Mirror ajánlása szerint érdemes a vízből kijőve, valamint legfeljebb 2-3 óránként legalább egyszer újra bekenni magunkat, ugyanis a vízálló naptejek sem képesek egész napos védelmet biztosítani.

4. Lejárt szavatosságú naptej használata

Azt gondolnánk, nem gyakori, hogy valaki lejárt szavatosságú fényvédőt használ, valójában azonban rengetegen elkövetik ezt a hibát. Gondoljunk bele, mikor szoktuk elolvasni a naptej hátoldalát? Legfeljebb egyszer, amikor megvesszük a boltban, utána pedig csak nyaranta vesszük elő. Nem véletlenül van azonban feltüntetve egy dátum a flakonon, azután az időpont után ugyanis a termék jelentősen veszít a fényvédő erejéből.