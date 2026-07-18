Nemek és hormonok harca – Ha túlteng a tesztoszteron

A tesztoszterontúltengést leginkább csak a férfiakkal kapcsoljuk össze, viszont a nők szervezetében is fontos szerepet játszik. Ha felborul az egyensúly, mindkét nemnél kellemetlen tünetek és komoly egészségügyi következmények jelentkezhetnek.
A hormonháztartás figyelmeztető jelei
A tesztoszteront a maszkulin személyeknél elsősorban a herék termelik, kisebb részben pedig a mellékvesék, míg nőknél a petefészkek és a mellékvesék állítják elő. Vagyis a két nem között nem az a különbség, hogy jelen van-e a szervezetben, hanem az, hogy milyen mennyiségben.
Normál esetben ez a hormon hozzájárul a csontok egészségéhez, az izomtömeg fenntartásához, a nemi vágyhoz, a hangulathoz és az energiaszinthez. Viszont az endokrinológusok szerint a szervezet hormonális működése rendkívül érzékeny rendszer. Ha egyetlen hormon tartósan eltér az optimális szinttől, az számos más folyamatra is hatással lehet.
A férfiaknál sem előny, ha magas a szint
Sokan úgy gondolják, hogy a férfiaknál a magas tesztoszteronszint egyet jelent a jobb teljesítménnyel és a kiváló egészséggel. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A természetesen kialakuló tesztoszterontúltengés ritka, leginkább olyan férfiaknál fordul elő, akik hormontartalmú készítményeket vagy anabolikus szteroidokat használnak az izomtömeg növelése érdekében.
Ezek által kezdetben valóban nőhet az izomerő és az energiaszint, ám a szervezet ezt hamar megpróbálja ellensúlyozni. A külső hormonbevitel miatt lecsökken a saját tesztoszterontermelés, így romolhat a spermiumképződés, csökkenhet a termékenység, sőt a herék mérete is kisebbé válhat. Emellett megjelenhetnek a pattanások, a zsíros bőr, a hajhullás, a magas vérnyomás, az alvászavarok és a hangulatingadozások is. Az elmúlt évek kutatásai arra is rámutattak, hogy az anabolikus szteroidok tartós használata növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a ritmuszavarok, valamint bizonyos pszichés problémák – például az agresszivitás vagy a depresszió – kialakulásának kockázatát.
Amikor a női szervezetben túl sok lesz belőle
A hormonrendszer működése rendkívül érzékeny: már egészen apró eltérések is komoly hatással lehetnek a szervezet egyensúlyára. Ez különösen igaz a nőkre, hiszen náluk a férfihormonok – vagyis az androgének – természetes szintje alapvetően alacsonyabb. Éppen ezért a túlzott androgéntermelés, orvosi nevén hiperandrogenizmus, az egyik leggyakoribb hormonális probléma a női szervezetben.
A háttérben legtöbbször a korábban PCOS-ként ismert állapot áll, amely a fogamzóképes korú nők közel 8–13 százalékát érinti. A nemzetközi szakmai szervezetek 2026 májusától új elnevezést vezettek be: a betegség neve PMOS lett, vagyis poliendokrin metabolikus ovárium szindróma. A változtatás oka, hogy a korábbi megnevezés félrevezetőnek bizonyult. Az ultrahangon látható „policisztás” petefészek ugyanis sok egészséges nőnél is megfigyelhető, miközben az elnevezés nem utalt azokra az összetett hormonális és anyagcsere-folyamatokra, amelyek valójában meghatározzák ezt az állapotot.
PMOS esetén a petefészek a szükségesnél több férfihormont termel, és ez nem minden esetben kizárólag a tesztoszteront jelenti. A hormonális eltérések mellett gyakran jelen van inzulinrezisztencia, anyagcserezavar, sőt akár cukorbetegség is kialakulhat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tünetek mögött nem mindig ez az állapot áll: ritkább hormonális betegségek vagy hormontermelő daganatok is kiválthatnak hasonló panaszokat, ezért a pontos kivizsgálás elengedhetetlen.
A problémát sokszor az is nehezíti, hogy a magas androgénszint fokozatosan alakul ki. A változások lassan jelentkeznek, így sok nő természetesnek tekinti őket, vagy pusztán esztétikai kérdésként gondol rájuk.
A kutatások szerint az emelkedett androgénszint és az inzulinrezisztencia szorosan összefügg. A két folyamat egymást erősítheti: minél kifejezettebb az inzulinrezisztencia, annál intenzívebb lehet a férfihormonok termelődése, ami tovább terhelheti az anyagcserét. Ennek köszönhetően a PMOS-t ma már nem csupán nőgyógyászati problémaként, hanem komplex anyagcsere-betegségként is számon tartják.
A szakorvos válaszol
Dr. Csoma András szülész-nőgyógyász és endokrinológus szakorvos szerint fontos tudni, hogy a tesztoszterontúltengés hátterében álló PMOS rendkívül sokféle formában jelentkezhet, ezért nem létezik rá egyetlen „tipikus” betegkép.
– Ma már tudjuk, hogy nagyon sokféle PMOS-sel élő nő van. Vannak, akik vékony testalkatúak, míg mások súlyproblémákkal küzdenek. Egyesek cukorháztartása teljesen rendben van, másoknál inzulinrezisztencia vagy akár cukorbetegség is kialakulhat. Előfordul, hogy valakinek évente mindössze egy-két menstruációja van, de olyan pácienssel is találkozunk, akinek szabályos a ciklusa, könnyen teherbe esik, mégis kifejezett szőrnövekedés vagy hajhullás jelentkezik – mondja a szakorvos, aki azt is hangsúlyozza, hogy a tüneteket nem érdemes félvállról venni. Az endokrinológiai kivizsgálás javasolt, ha szabálytalanná válik a menstruáció, nehezített a gyermekvállalás, makacs pattanások jelennek meg, fokozódik az arcon vagy a testen a szőrnövekedés, hajhullás jelentkezik, illetve indokolatlan testsúlygyarapodás vagy fogyási nehézség áll fenn. A kivizsgálás során a ciklus különböző szakaszaiban végzett laborvizsgálatok segítenek feltérképezni a hormonális működést. Ennek része a női és férfi nemi hormonok, valamint a szénhidrát-anyagcsere vizsgálata is – írja a Fanny magazin.
– A kivizsgálás és a kezelés nemcsak a kellemetlen tünetek enyhítése miatt fontos. PMOS esetén ugyanis nagyobb a metabolikus szindróma kialakulásának kockázata, emellett bizonyos daganatos betegségek előfordulása is gyakoribb lehet. A korai diagnózis és a személyre szabott kezelés ezért hosszú távon is sokat számít az egészség megőrzésében – hívja fel a figyelmet Dr. Csoma András.
Tuti tipp
A tesztoszterontúltengés tünetei életmóváltással is enyhíthetők. Érdemes rostban, zöldségben és fehérjében gazdag ételeket fogyasztani, és tanácsos elkerülni a cukros és a feldolgozott ételeket. A rendszeres mozgás, a kardió és a súlyzós edzés segíthet, ahogy a stressz csökkentése, valamint
a pihentető alvás is.