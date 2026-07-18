A tesztoszterontúltengést leginkább csak a férfiakkal kapcsoljuk össze, viszont a nők szervezetében is fontos szerepet játszik. Ha felborul az egyensúly, mindkét nemnél kellemetlen tünetek és komoly egészségügyi következmények jelentkezhetnek.

Nemek és hormonok harca – Ha túlteng a tesztoszteron (illusztráció)

Fotó: Krzysztof Biernat/Pexels

A hormonháztartás figyelmeztető jelei

A tesztoszteront a maszkulin személyeknél elsősorban a herék termelik, kisebb részben pedig a mellékvesék, míg nőknél a petefészkek és a mellékvesék állítják elő. Vagyis a két nem között nem az a különbség, hogy jelen van-e a szervezetben, hanem az, hogy milyen mennyiségben.

Normál esetben ez a hormon hozzájárul a csontok egészségéhez, az izomtömeg fenntartásához, a nemi vágyhoz, a hangulathoz és az energiaszinthez. Viszont az endokrinológusok szerint a szervezet hormonális működése rendkívül érzékeny rendszer. Ha egyetlen hormon tartósan eltér az optimális szinttől, az számos más folyamatra is hatással lehet.

A férfiaknál sem előny, ha magas a szint

Sokan úgy gondolják, hogy a férfiaknál a magas tesztoszteronszint egyet jelent a jobb teljesítménnyel és a kiváló egészséggel. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A természetesen kialakuló tesztoszterontúltengés ritka, leginkább olyan férfiaknál fordul elő, akik hormontartalmú készítményeket vagy anabolikus szteroidokat használnak az izomtömeg növelése érdekében.

Ezek által kezdetben valóban nőhet az izomerő és az energiaszint, ám a szervezet ezt hamar megpróbálja ellensúlyozni. A külső hormonbevitel miatt lecsökken a saját tesztoszterontermelés, így romolhat a spermiumképződés, csökkenhet a termékenység, sőt a herék mérete is kisebbé válhat. Emellett megjelenhetnek a pattanások, a zsíros bőr, a hajhullás, a magas vérnyomás, az alvászavarok és a hangulatingadozások is. Az elmúlt évek kutatásai arra is rámutattak, hogy az anabolikus szteroidok tartós használata növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a ritmuszavarok, valamint bizonyos pszichés problémák – például az agresszivitás vagy a depresszió – kialakulásának kockázatát.

Amikor a női szervezetben túl sok lesz belőle

A hormonrendszer működése rendkívül érzékeny: már egészen apró eltérések is komoly hatással lehetnek a szervezet egyensúlyára. Ez különösen igaz a nőkre, hiszen náluk a férfihormonok – vagyis az androgének – természetes szintje alapvetően alacsonyabb. Éppen ezért a túlzott androgéntermelés, orvosi nevén hiperandrogenizmus, az egyik leggyakoribb hormonális probléma a női szervezetben.