Katasztrófa és pusztulás vár: ezek Nostradamus legijesztőbb, még beteljesületlen jóslatai

1566. július 2.: ezen a napon vesztette életét Michael de Nostredame, ismertebb nevén Nostradamus, aki francia orvosként a pestis ellen küzdött, azonban a pénzügyi nehézségei miatt obszervatóriumot kellett felállítania. Világhírnévre azután tett szert, hogy kiadta legnagyobb hatású művét, A próféciákat, amelyben számtalan jövendölést tett történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban. Ezek közül a jóslatok közül öt olyat mutatunk alább, amely a szakértők szerint még nem teljesült, hamarosan azonban valósággá válhat!

Nostradamus jóslatait A próféciák című művéből ismerhetjük Fotó: Bridgeman Images via AFP

Nostradamus jövendölései közül több is beteljesült már

Az asztrológus a hírnevét az egyik legelső jóslatának köszönheti, amely még életében beteljesült. Nostradamus ugyanis megjövendölte, hogy II. Henrik francia király fiatalon életét veszti egy baleset következtében. Az uralkodó négy évvel később 1559-ben, egy lovagi torna során halálos sebet kapott, és mindössze 40 évesen elhunyt. Ezt követően szinte mindenki komolyan vette Nostradamus természetfeletti képességeit és jóslatait. Bölcsességei közül sok évszázadokkal később vált valósággá, és a műveit elemző szakértők szerint vannak olyan jóslatok, amelyek napjainkban igazolhatják a szerző fél évezreddel korábban írt szavait. Ilyen volt például a 97. jóslata, amely előre megjövendölte a 2001. szeptember 11-i terrortámadást:

„Két acélmadár csap majd le az ég magasából,

A nagy új város égni fog,

Füst emelkedik fel,

És a világ megrendül.”

Alább öt olyan jövendölését hoztuk, amelyek még beteljesületlenek, ám az elemzők szerint a következő években valósággá válhatnak.

1. Róma bukása

„Római főpap, óvakodj attól, hogy közel merészkedj ahhoz a városhoz, amelyet két folyó öntöz. Véredet ott fogják kiontani, és veled együtt azokét is, akik követnek téged, amikor kivirágzik a rózsa."

A szakértők szerint ez a jóslat a keresztény egyházról, Rómáról és a pápaságról szólhat. Egyesek szerint egy esemény hatására megrökönyödhet az emberek bizalma az egyházban vagy annak vezetőiben. Ez több millió hívőt is érinthet.

2. Pusztító földrengések Amerikában

„A föld közepéből származó tűz megrázza majd az új város környékét."

Nostradamus az egyik rövid versében foglalkozott az „új város” bukásával és pusztulásával. Habár konkrét információ nincs arról, hogy melyik településre utal ez a megnevezés, a legtöbb elemző szerint az Amerikában található New Yorkról lehet szó. Itt 8 és fél millió ember él, így egy itt pusztító természeti katasztrófa beláthatatlan következményekkel járna.