Feljelenthet a szomszéd, ha ezt ülteted a kertedbe: nem hiszed el, melyik növényről van szó!

A kertészkedés sokunk számára remek kikapcsolódást jelent: vannak, akik színes virágokkal díszítik a környezetüket, mások balkonládában nevelgetnek fűszernövényeket. Amikor azonban új növényt választunk, nemcsak azt érdemes figyelembe vennünk, hogy az mennyire mutatós, hanem azt is, hogy milyen hatással lehet a környezetünkre.

Növény metszése és ültetése

Forrás: shutterstock

Egyetlen növény miatt is bajba kerülhetünk – feljelenthet a szomszéd, ha ezt ülteted a kertedbe

Egyes növények rendkívül gyorsan növekednek, nehezen szabályozható a terjedésük, vagy akár allergiás panaszokat is kiválthatnak. Ha pedig a gyökereik vagy hajtásaik átnyúlnak a szomszédos telekre, abból könnyen kellemetlen helyzet alakulhat ki. Az egyik ilyen sokak által kedvelt, mégis problémás növény a bambusz.

Bambusz, a megosztó dísznövény

Forrás: Shutterstock

Ártalmatlan dísznövénynek tűnik

A bambusz csodaszép, látványos dísznövény. Az elmúlt években egyre népszerűbb lett a kertekben, hiszen különleges, egzotikus a megjelenése, ráadásul gyorsan fejlődik. Éppen ez utóbbi tulajdonsága okozhat problémát: bizonyos bambuszfajták ugyanis rendkívül erőteljesen terjeszkednek.

A növény föld alatti gyökértörzsei idővel túlnyúlhatnak a kerítésen, ami akadályozhatja a szomszédot a kertje használatában, ezenkívül anyagi károkat is okozhat.

Ha a bambusz gyökérzete megrongálja például a kerítést, a burkolatot, az épület alapját vagy különböző vezetékeket, a szomszéd jogi úton is felléphet.

Bambusz dézsában

Fotó: Shutterstock

Birtokvédelmi eljárás, kártérítési igény

A szomszéd kérheti, hogy szüntessük meg az átterjedést, csakhogy a bambusz kiirtása korántsem olyan könnyű, mint amilyennek elsőre tűnik. A fiatal hajtások rendszeres eltávolításával idővel gyengíthető ugyan az állomány, de ez hosszú folyamat, amely több évig is eltarthat.

Nagyobb méretű bambusznál sokszor komolyabb beavatkozásra van szükség: előfordulhat, hogy csak alapos földmunka segítségével lehet megszabadulni az összes gyökérdarabtól, amelyből új növények fejlődhetnek.

Nem kell teljesen lemondanunk a bambuszról

Létezik kompromisszumos megoldás! A problémák megelőzése érdekében már az ültetéskor érdemes gondoskodnunk a megfelelő gyökérkorlátozásról. Egy jól kialakított gyökérgát vagy a dézsában történő nevelés segíthet abban, hogy a bambusz ne terjedjen ellenőrizetlenül. Így nemcsak a kertünk maradhat rendezett, hanem a jószomszédi viszonyt is megőrizhetjük.

A bambuszról többet is megtudhat az alábbi videóból: