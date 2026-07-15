Feljelenthet a szomszéd, ha ezt ülteted a kertedbe: nem hiszed el, melyik növényről van szó!

A kertészkedés sokunk számára remek kikapcsolódást jelent: vannak, akik színes virágokkal díszítik a környezetüket, mások balkonládában nevelgetnek fűszernövényeket. Amikor azonban új növényt választunk, nemcsak azt érdemes figyelembe vennünk, hogy az mennyire mutatós, hanem azt is, hogy milyen hatással lehet a környezetünkre.
Egyetlen növény miatt is bajba kerülhetünk – feljelenthet a szomszéd, ha ezt ülteted a kertedbe
Egyes növények rendkívül gyorsan növekednek, nehezen szabályozható a terjedésük, vagy akár allergiás panaszokat is kiválthatnak. Ha pedig a gyökereik vagy hajtásaik átnyúlnak a szomszédos telekre, abból könnyen kellemetlen helyzet alakulhat ki. Az egyik ilyen sokak által kedvelt, mégis problémás növény a bambusz.
Ártalmatlan dísznövénynek tűnik
A bambusz csodaszép, látványos dísznövény. Az elmúlt években egyre népszerűbb lett a kertekben, hiszen különleges, egzotikus a megjelenése, ráadásul gyorsan fejlődik. Éppen ez utóbbi tulajdonsága okozhat problémát: bizonyos bambuszfajták ugyanis rendkívül erőteljesen terjeszkednek.
A növény föld alatti gyökértörzsei idővel túlnyúlhatnak a kerítésen, ami akadályozhatja a szomszédot a kertje használatában, ezenkívül anyagi károkat is okozhat.
Ha a bambusz gyökérzete megrongálja például a kerítést, a burkolatot, az épület alapját vagy különböző vezetékeket, a szomszéd jogi úton is felléphet.
Birtokvédelmi eljárás, kártérítési igény
A szomszéd kérheti, hogy szüntessük meg az átterjedést, csakhogy a bambusz kiirtása korántsem olyan könnyű, mint amilyennek elsőre tűnik. A fiatal hajtások rendszeres eltávolításával idővel gyengíthető ugyan az állomány, de ez hosszú folyamat, amely több évig is eltarthat.
Nagyobb méretű bambusznál sokszor komolyabb beavatkozásra van szükség: előfordulhat, hogy csak alapos földmunka segítségével lehet megszabadulni az összes gyökérdarabtól, amelyből új növények fejlődhetnek.
Nem kell teljesen lemondanunk a bambuszról
Létezik kompromisszumos megoldás! A problémák megelőzése érdekében már az ültetéskor érdemes gondoskodnunk a megfelelő gyökérkorlátozásról. Egy jól kialakított gyökérgát vagy a dézsában történő nevelés segíthet abban, hogy a bambusz ne terjedjen ellenőrizetlenül. Így nemcsak a kertünk maradhat rendezett, hanem a jószomszédi viszonyt is megőrizhetjük.
A bambuszról többet is megtudhat az alábbi videóból: