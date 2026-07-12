Így hozhatjuk haza a növényt a nyaralásról

A külföldi nyaralás alatt vett cserepes növény, dugvány, hagyma, vetőmag vagy akár egy gyökeres kis fűszernövény is növényegészségügyi szabályozás alá eshet. Oka, hogy a láthatatlan kártevők, gombák és baktériumok ezekkel együtt utazhatnak, és károkat okozhatnak itthon a kertekben, gyümölcsösökben vagy akár az erdőkben is.
Növények hazavitele: karanténba velük!
Különösen nagy kockázatot jelenthet egyes karanténkárosítók, például a Spodoptera frugiperda, vagy a Popillia japonica behurcolása. Érdemes fokozottan figyelni az Olaszországból származó leanderre és olajfára, mivel ezeken előfordulhat a szintén veszélyes Xylella fastidiosa baktérium.
Vigyázzunk a cserepessel!
A növény önmagában is kockázatot jelenthet, de a cserépben lévő föld vagy gyökérlabda még inkább, hiszen abban rovarok, gombák, fonálférgek és más károsítók is megbújhatnak. Éppen ezért a cserepes példányok sokkal rizikósabb kategóriába esnek.
A legfontosabb kérdés
Nem mindegy, hogy az uniós országból szállítanánk haza növényt, vagy EU-n kívülről. Ha például Olasz-, Horvát- vagy Görögországban vásárolunk, akkor uniós szabályok szerint kell gondolkodni, ha viszont Törökországból, Egyiptomból, Thaiföldről vagy Tunéziából érkezne a növény, már szigorúbb előírásokkal kell számolni.
Mi az a növényútlevél?
Ha uniós országból hoznánk növényt, akkor szükség van a növényútlevélre, ami igazolja, hogy a kiszemelt példány megfelel az uniós növényegészségügyi követelményeknek, nyomon követhető, és ellenőrzött forrásból származik. Ezt a hivatalosan regisztrált termelőnek vagy forgalmazónak kell kiállítania.
Bizonyítványra is szükség van
Az EU-n kívülről érkező, ültetésre szánt növények, magok, dugványok, hagymák és sok más növényi termék csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal szállíthatóak be az országba. Vigyázzunk, mert papír nélkül a hatóság lefoglalhatja, sőt meg is semmisítheti.
Eltérő szempontokat vizsgálnak
A légiközlekedési, vám- és növényegészségügyi előírások ugyanis eltérő szempontokat vizsgálnak. Vagyis attól, hogy a növény átjut a poggyászellenőrzésen, még nem jelenti azt, hogy szabályosan behozható az országba.
Csak ellenőrzött helyről
Még a vásárlás előtt kérdezzük meg az eladót, honnan származik a kiszemelt példány, van-e hozzá növényútlevél, bizonyítvány, és utaztatható-e magánszemélyként. Hivatalos kertészetekben erre általában tudnak válaszolni, alkalmi árusoknál viszont nem mindig áll rendelkezésre minden információ.
Nem éri meg kockáztatni
Bármennyire csábító egy leander- vagy levendulapalánta külföldről, sokszor egyszerűbb és biztonságosabb megoldás, ha itthon keresünk hasonló fajtát megbízható kertészetből. Ha mégsem ezt választjuk, még nyaralás előtt tájékozódjunk az adott térség növényegészségügyi kockázatairól - írja a Fanny magazin.
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