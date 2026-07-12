Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
nyaralás

Így hozhatjuk haza a növényt a nyaralásról

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy mediterrán leander, egy apró citruspalánta vagy néhány egzotikus hagyma csábító nyaralási szuvenír lehet. Csakhogy a növények hazahozatala súlyos veszélyeket rejt magában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyaralásnövénykockázat

A külföldi nyaralás alatt vett cserepes növény, dugvány, hagyma, vetőmag vagy akár egy gyökeres kis fűszernövény is növényegészségügyi szabályozás alá eshet. Oka, hogy a láthatatlan kártevők, gombák és baktériumok ezekkel együtt utazhatnak, és károkat okozhatnak itthon a kertekben, gyümölcsösökben vagy akár az erdőkben is.

Növény hazahozatala nyaralásról: érdemes tisztában lenni a szabályokkal
Növény hazahozatala nyaralásról: érdemes tisztában lenni a szabályokkal
Forrás: Pexels

Növények hazavitele: karanténba velük!

Különösen nagy kockázatot jelenthet egyes karanténkárosítók, például a Spodoptera frugiperda, vagy a Popillia japonica behurcolása. Érdemes fokozottan figyelni az Olaszországból származó leanderre és olajfára, mivel ezeken előfordulhat a szintén veszélyes Xylella fastidiosa baktérium.

Vigyázzunk a cserepessel!

A növény önmagában is kockázatot jelenthet, de a cserépben lévő föld vagy gyökérlabda még inkább, hiszen abban rovarok, gombák, fonálférgek és más károsítók is megbújhatnak. Éppen ezért a cserepes példányok sokkal rizikósabb kategóriába esnek.

A legfontosabb kérdés

Nem mindegy, hogy az uniós országból szállítanánk haza növényt, vagy EU-n kívülről. Ha például Olasz-, Horvát- vagy Görögországban vásárolunk, akkor uniós szabályok szerint kell gondolkodni, ha viszont Törökországból, Egyiptomból, Thaiföldről vagy Tunéziából érkezne a növény, már szigorúbb előírásokkal kell számolni.

Mi az a növényútlevél?

Ha uniós országból hoznánk növényt, akkor szükség van a növényútlevélre, ami igazolja, hogy a kiszemelt példány megfelel az uniós növényegészségügyi követelményeknek, nyomon követhető, és ellenőrzött forrásból származik. Ezt a hivatalosan regisztrált termelőnek vagy forgalmazónak kell kiállítania.

Bizonyítványra is szükség van

Az EU-n kívülről érkező, ültetésre szánt növények, magok, dugványok, hagymák és sok más növényi termék csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal szállíthatóak be az országba. Vigyázzunk, mert papír nélkül a hatóság lefoglalhatja, sőt meg is semmisítheti.

Eltérő szempontokat vizsgálnak

A légiközlekedési, vám- és növényegészségügyi előírások ugyanis eltérő szempontokat vizsgálnak. Vagyis attól, hogy a növény átjut a poggyászellenőrzésen, még nem jelenti azt, hogy szabályosan behozható az országba.

Csak ellenőrzött helyről

Még a vásárlás előtt kérdezzük meg az eladót, honnan származik a kiszemelt példány, van-e hozzá növényútlevél, bizonyítvány, és utaztatható-e magánszemélyként. Hivatalos kertészetekben erre általában tudnak válaszolni, alkalmi árusoknál viszont nem mindig áll rendelkezésre minden információ.

Nem éri meg kockáztatni

Bármennyire csábító egy leander- vagy levendulapalánta külföldről, sokszor egyszerűbb és biztonságosabb megoldás, ha itthon keresünk hasonló fajtát megbízható kertészetből. Ha mégsem ezt választjuk, még nyaralás előtt tájékozódjunk az adott térség növényegészségügyi kockázatairól - írja a Fanny magazin.

Ez is érdekelheti

Elutazik? Így tarthatja életben növényeit a nyaralás alatt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!