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nyakfájás

Banyapúp, makacs fej-és nyakfájás? Ezekkel az egyszerű trükkökkel tehetünk ellene

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Változtassunk a mindennapi képernyőnézési szokásainkon, mielőtt a mozgásszervi fájdalmak állandósulnak és súlyosan rontják az életminőségünket. Ismerjük fel időben a modern irodai munka okozta ártalmakat, és tegyünk aktívan a tech neck szindróma kialakulása ellen, ami nyakfájáshoz, banyapúphoz és fejfájáshoz vezethet.
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nyakfájásmobiltelefontesttartásfájdalom

A tech neck – a technológia okozta nyaki problémák – napjaink egyik legelterjedtebb mozgásszervi kihívása, amely közvetlenül az okoseszközök és a számítógépek helytelen használatára vezethető vissza. Az órákon át tartó monitor előtti görnyedés és a folyamatos lefelé nézés rendkívüli módon megterheli a gerincoszlopot, ami nyakfájáshoz is vezethet. A szervezetünk igyekszik alkalmazkodni ehhez a természetellenes pozícióhoz, aminek következtében az izomegyensúly felborul. Ha nem avatkozunk be időben, a kezdeti izomfeszülés krónikus fájdalommá, sőt szerkezeti elváltozásokká alakulhat.

Tech neck szindrómában vagyis nyakfájástól szenvedő fiatal nő a laptopja előtt.
A tech neck - vagyis a technológia okozta nyakfájás - megelőzhetőek tudatos életmódbeli változtatásokkal
Fotó: Shutterstock

Hogyan alakul ki a tech neck szindróma, és milyen veszélyeket rejt a tartós lefelé nézés a nyakfájáson kívül?

Az emberi fej átlagos tömege körülbelül 4,5–5,5 kilogramm, amelyet a nyak izomzata és csontszerkezete egyenes tartás mellett könnyedén elbír. Amikor azonban a telefont böngészve előrehajtjuk a fejünket, a nyaki gerincszakaszra nehezedő terhelés a többszörösére növekedhet: 15 fokos dőlésszögnél már 12 kilogramm, míg 60 fokos dőlésnél akár 27 kilogramm nyomás is érheti ezt a területet.

Ez a drasztikus súlytöbblet túlterheli a nyak és a váll izmait, miközben a mellkasi izmok megrövidülnek és megmerevednek. Mivel a testünk az izmok tartós elhanyagolására leépítéssel reagál, a hát felső szakaszának izomzata meggyengül, és képtelen lesz ellentartani a merev mellkasi izmok húzóerejének.

Rossz testtartásban mobilozó férfi.
A mobilozás okozta rossz testtartás következménye az úgy nevezett banyapúp is, amely miatt a problémát sms-nyaknak is nevezik
Fotó: Shutterstock

A tartós statikus túlterhelés egyértelmű tünetekkel jár:

  • tompán vagy élesen jelentkező nyak- és hátfájás, amely az esti órákra fokozódik;
  • a tarkó alatti izmok feszülése miatt kialakuló makacs fejfájás;
  • lapockák közötti merevség és a karokba sugárzó zsibbadás vagy bizsergés;
  • a gerinc háti szakaszának deformációja, az úgynevezett banyapúp megjelenése.

A fizikai panaszokon túl a folyamatos előrehajlás esztétikai következményekkel is járhat, mivel az arc és a nyak bőre elveszítheti a feszességét, korai ráncosodást és petyhüdtséget idézve elő az állkapocs alatti területen. Ritkább esetben a nyaki gerinc helytelen elhelyezkedése állkapocsfájdalmat, digitális szemfáradtságot és a tüdőkapacitás csökkenését is kiválthatja.

Hatékony irodai módszerek és célzott gyakorlatok a megelőzés érdekében

A tech-nyak panaszainak enyhítéséhez és a megelőzéshez alapvető életmódbeli változtatásokra van szükség. A legfontosabb lépés az ergonomikus környezet kialakítása: a számítógép monitorát és a mobiltelefont is igyekezzünk szemmagasságba emelni, hogy a nyakunk a gerinccel egy vonalban maradhasson. Alkalmazzunk időzítőt, amely 30–40 percenként emlékeztet minket a rövid szünetekre, amikor felállhatunk, sétálhatunk és átmozgathatjuk a testünket. Hasznos megoldás lehet a diktálási funkció használata is, amellyel csökkenthető a gépelési idő és a lefelé nézés időtartama.

A helyes és a helytelen testtartás okostelefon használata közben egy sematikus ábrán.
A helyes és a helytelen testtartás okostelefon használata közben - kerüljük el a tech neck szindróma okozta egészségügyi problémákat!
Fotó: Shutterstock 

Az irodai lét során az alábbi egyszerű, célzott gyakorlatokkal csökkenthetjük a digitális életforma által kialakult izomfeszülést:

  • nyaknyújtás: üljünk egyenesen, majd óvatosan húzzuk hátra a fejet a vízszintes síkban, mintha tokát formálnánk, és tartsuk meg ezt a helyzetet 5–10 másodpercig;
  • mellkasnyitás: kulcsoljuk össze a kezeket a hát mögött, finoman emeljük meg a karokat, tágítva a mellkast a görnyedés ellensúlyozására;
  • lapockaaktiválás: húzzuk hátra és lefelé a vállakat, mintha egy ceruzát szorítanánk a lapockák közé, majd tartsuk meg 10 másodpercig.

Amennyiben a tünetek állandósulnak, a karokba sugároznak vagy zsibbadással járnak, elengedhetetlen a szakorvosi kivizsgálás. A tartós javuláshoz sokszor a funkcionális gyógytorna jelenti a megoldást, de súlyosabb esetekben helyi gyulladáscsökkentő injekciókra vagy akár műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Tegyünk a prevencióért, és mozogjunk rendszeresen napi 40–50 percet a gerincünk egészségéért.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérje ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseivel. 

Így mozgassa át az izmait a tech neck megelőzése érdekében:

 

 

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