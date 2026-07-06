Banyapúp, makacs fej-és nyakfájás? Ezekkel az egyszerű trükkökkel tehetünk ellene

A tech neck – a technológia okozta nyaki problémák – napjaink egyik legelterjedtebb mozgásszervi kihívása, amely közvetlenül az okoseszközök és a számítógépek helytelen használatára vezethető vissza. Az órákon át tartó monitor előtti görnyedés és a folyamatos lefelé nézés rendkívüli módon megterheli a gerincoszlopot, ami nyakfájáshoz is vezethet. A szervezetünk igyekszik alkalmazkodni ehhez a természetellenes pozícióhoz, aminek következtében az izomegyensúly felborul. Ha nem avatkozunk be időben, a kezdeti izomfeszülés krónikus fájdalommá, sőt szerkezeti elváltozásokká alakulhat.

A tech neck - vagyis a technológia okozta nyakfájás - megelőzhetőek tudatos életmódbeli változtatásokkal

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Hogyan alakul ki a tech neck szindróma, és milyen veszélyeket rejt a tartós lefelé nézés a nyakfájáson kívül?

Az emberi fej átlagos tömege körülbelül 4,5–5,5 kilogramm, amelyet a nyak izomzata és csontszerkezete egyenes tartás mellett könnyedén elbír. Amikor azonban a telefont böngészve előrehajtjuk a fejünket, a nyaki gerincszakaszra nehezedő terhelés a többszörösére növekedhet: 15 fokos dőlésszögnél már 12 kilogramm, míg 60 fokos dőlésnél akár 27 kilogramm nyomás is érheti ezt a területet.

Ez a drasztikus súlytöbblet túlterheli a nyak és a váll izmait, miközben a mellkasi izmok megrövidülnek és megmerevednek. Mivel a testünk az izmok tartós elhanyagolására leépítéssel reagál, a hát felső szakaszának izomzata meggyengül, és képtelen lesz ellentartani a merev mellkasi izmok húzóerejének.

A mobilozás okozta rossz testtartás következménye az úgy nevezett banyapúp is, amely miatt a problémát sms-nyaknak is nevezik

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A tartós statikus túlterhelés egyértelmű tünetekkel jár:

tompán vagy élesen jelentkező nyak- és hátfájás, amely az esti órákra fokozódik;

a tarkó alatti izmok feszülése miatt kialakuló makacs fejfájás;

lapockák közötti merevség és a karokba sugárzó zsibbadás vagy bizsergés;

a gerinc háti szakaszának deformációja, az úgynevezett banyapúp megjelenése.

A fizikai panaszokon túl a folyamatos előrehajlás esztétikai következményekkel is járhat, mivel az arc és a nyak bőre elveszítheti a feszességét, korai ráncosodást és petyhüdtséget idézve elő az állkapocs alatti területen. Ritkább esetben a nyaki gerinc helytelen elhelyezkedése állkapocsfájdalmat, digitális szemfáradtságot és a tüdőkapacitás csökkenését is kiválthatja.