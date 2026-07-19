Ezeket a hibákat soha ne kövesse el a medencében: orvosok figyelmeztetnek

A nyári medencézés remek kikapcsolódás, de néhány ártalmatlannak tűnő szokás komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Épp ezért néhány orvos most összegyűjtötte, mely hibákat érdemes elkerülni a biztonságos fürdőzés érdekében. Ezek közül pedig az egy legfontosabb szabály, hogy mindenki zuhanyozzon le, mielőtt a medencébe megy. Az izzadság, a naptej, a testápolók és a hajápoló szerek ugyanis reakcióba lépnek a klórral, csökkentve annak fertőtlenítő hatását, miközben szem- és bőrirritációt okozó vegyületek keletkezhetnek.

Ezek a nyári medencézés legalapvetőbb szabályai az orvosok szerint. Fotó: Unsplash

Így lesz valóban örömteli a nyári medencézés mindenkinek

A fenti alapszabályt követi az, hogy a medence közelében üvegpalackokat és üvegpoharakat sem ajánlott használni.

Az összetört üveg szinte láthatatlan lehet a vízben és a medenceparton is, mezítláb pedig súlyos sérüléseket okozhat.

Ha üvegszilánk kerül a medencébe, akár a teljes víz leeresztésére és professzionális tisztításra is szükség lehet.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A fulladás gyakran ugyanis teljesen csendben történik, ezért nem szabad arra számítani, hogy a gyerek kiabálni vagy csapkodni fog.

De ezen felül betegen sem ajánlott medencézni, különösen gyomor-bélrendszeri fertőzés esetén. A fizikai aktivitásugyanis nemcsa ronthatja a tüneteket, de emellett a kórokozók rövid ideig a klóros vízben is fertőzőképesek maradhatnak. De ugyanezen ok miatt a szakemberek azt is tanácsolják, hogy nyílt sebbel se menjünk a vízbe. A klór irritálhatja a sérült szöveteket, miközben nő a fertőzésveszély. Kisebb vágás esetén vízálló kötszer használata javasolt.

Végül, de nem utolsó sorban: soha ne ugorjunk fejest sekély vízbe, mert egy rossz mozdulat súlyos koponya- és gerincsérülést, akár bénulást is okozhat. Épp ezért ismeretlen mélységű vízbe mindig lábbal előre érdemes bemenni - írja a Huffpost.