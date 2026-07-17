5 gyógyszermentes házi praktika a nyári allergia ellen

A legtöbb embernek a nyár egyenlő a folyamatos kültéri programokkal és a felejthetetlen programokkal. De sokak számára ilyenkor kezdődik meg a nyári allergiaszezon, amely rendkívül megnehezítheti a napjuk szinte minden percét. Az ő számukra szedtünk össze néhány házipraktikát, amelyek segítségével csökkenthetjük a tünetek intenzitását.

A nyári allergiaszezon egyre több embernél okoz tüsszögést, orrfolyást és szemviszketést Fotó: mohammad hosein safaei / Unsplash

Mit tehetünk a nyári allergia ellen?

Öt olyan egyszerű trükköt szedtünk össze, amely rengeteget segíthet az allergiás tünetek csökkentésében.

1. Ne lefekvés előtt, hanem hazaérkezés után zuhanyozzunk

A pollenszemcsék könnyedén megtapadhatnak a hajunkon, a bőrönkün és a ruházatunkon. Ha így ülünk le a kanapéra vagy fekszünk be az ágyba, akkor egész este ezeket az allergéneket fogjuk belélegezni. A szakértők azt javasolják, hogy a szabadtéri programjaink után minél hamarabb zuhanyozzunk le, mossuk meg a hajunkat, és vegyünk fel tiszta ruhát.

2. Ha tehetjük, inkább kora reggel vagy este menjünk a szabadba

A pollenkoncentráció általában napközben a legmagasabb. Ha megoldható, akkor a kertészkedést, futást, vagy hosszabb sétákat kora reggelre vagy estére időzítsük, amikor kevesebb pollen száll a levegőben.

3. Tartsuk zárva az ablakokat

Ez a legnehezebben kivitelezhető az összes lépés közül, hiszen ha nincs légkondicionáló berendezésünk, akkor az esti ablaknyitás nélkül pusztító hőség tombolhat a lakásunkban. A nyitott ablakokon keresztül azonban rengeteg pollen juthat be a lakásba. Ha nincs más alternatívánk, akkor a legjobb megoldás, ha csak éjszakára nyitunk ablakot. Klíma megléte esetén érdemes azt használni, így sokkal kevesebb allergén juthat be az otthonunkba.

4. Viseljünk maszkot kertészkedés közben

Furcsa ötletnek tűnhet, de működik! A szájmaszk sokak számára a koronavírus idejét idézheti fel, azonban az allergológusok szerint egy jól illeszkedő, például N95-ös maszk jelentősen csökkentheti a belélegzett pollen és penészgomba spórák mennyiségét. Kifejezetten ajánlják a használatát fűnyírás, gazolás vagy más kerti munka közben. A maszk azoknak lehet különösen hasznos, akik minden nyáron erős allergiás tünetekkel küzdenek.