Nyest fészkelt az autódba? Így szerelheted le az apró ragadozót

Kiválóan mászik, így gyakran költözik a házak padlására, ahol az éjszakai életmódja miatt hangos kaparászással és futkározással zavarja az alvást. Ugyan nem rosszindulatból, de a nyest bizony erőteljesen megrágja az autók kábeleit – a javítás költsége pedig több százezer forint is lehet. A legutóbbi hírek szerint vidéken több ízben fosztottak ki tyúkólakat is.

A nyest odúban és autóban is rejtőzködhet

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Miért költözik a nyest az autók motorterébe?

A hidegebb időszakokban a leállított autó motortere még hosszú ideig megőrzi a motor hőjét, ami kellemes, fagymentes menedéket biztosít a nyestnek. Emellett a zárt tér biztonságot is nyújt számára, hiszen a nagyobb ragadozók nehezebben férnek hozzá, így nyugodtan pihenhet. Habár rosszabb esetben megrágja a vezetékeket vagy más alkatrészeket, a jelenség hátterében teljesen természetes viselkedés áll.

Az autóban nemcsak menedéket, hanem éléskamrát is talál

Sokszor az autó motorterébe spájzolnak, és előfordulhat, hogy a járműben kisebb táplálékraktárat alakítanak ki. Ez tovább növelheti annak az esélyét, hogy az állat vagy más nyest is rendszeresen visszatér az autóhoz.

Hogyan védekezhetünk a nyest ellen?

Az évek során számos házi módszer elterjedt a nyest távoltartására. Sokan kutyaszagú pokrócot helyeznek az autó közelébe, mások műanyag palackokat tesznek a jármű mellé, ezek eredményessége azonban nem minden esetben bizonyított.

Hatékonyabb megoldás lehet a motortér rendszeres tisztítása, különösen akkor, ha már észrevettük a nyest jelenlétére utaló nyomokat vagy rágáskárokat. Ezzel eltávolíthatjuk azokat a szagokat, amelyek újabb állatokat csalogathatnak az autóhoz.

Akik hosszabb távú védelmet szeretnének, különféle elektronikus nyestriasztók közül is választhatnak. Ezek ultrahangot, villogó fényt vagy más zavaró hatást alkalmaznak, egyes modelleket pedig enyhe elektromos impulzust adó érintkező lemezekkel is felszereltek. Ezek nem okoznak maradandó sérülést, ugyanakkor kellemetlen élményt jelentenek a nyest számára, amely így később nagyobb valószínűséggel elkerüli a motorteret.

Megosztó továbbá a WC illatosítós módszer: tolakodó illata (különösen a levendula) átmenetileg zavarhatja az állatot és elfedheti a saját szagnyomait, így a motortérből vagy a padlásról elriaszthatja a nyestet.

Ami még beválhat, ha sűrű dróthálóval lezárjuk a motortér alját.

Az állatok csapdázása, megmérgezése, vagy egyéb módon történő elpusztítása lakott területen kívül és belül egyaránt tiltott, sőt az állatvédelmi törvény értelmében állatkínzásnak minősül. Ellenük kizárólag riasztással vagy szakember által végzett élve befogással szabad védekezni.

Így ismerd fel, ha a nyest vendégségbe érkezett hozzád: