Sárkányok és véres legendák: a Báthoriak festői városa a Nyírségben, amit idén nyáron neked is látnod kell

Középkori csodák: egyedülálló reneszánsz várkastély, élethű viaszfigurás panoptikum és gótikus templomok repítenek vissza a Báthoriak dicső múltjába.

egyedülálló reneszánsz várkastély, élethű viaszfigurás panoptikum és gótikus templomok repítenek vissza a Báthoriak dicső múltjába. Sárkányok és legendák: a hangulatos Várostörténeti sétány és a Papok-réti-tónál magasodó, vizet fújó sárkány megeleveníti a város legizgalmasabb mondáit.

a hangulatos Várostörténeti sétány és a Papok-réti-tónál magasodó, vizet fújó sárkány megeleveníti a város legizgalmasabb mondáit. Wellness és strand: a Sárkány Gyógyfürdő 53 °C-os gyógyvize, szaunavilága, csúszdái és a hangulatos kemping garantálják a tökéletes nyári felfrissülést.

A Nyírség szívében fekvő, 13 500 lakosú kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyik legértékesebb történelmi kincsesládája, ahol a múlt öröksége modern és dinamikus jelennel párosul. Ha egy igazán tartalmas, mégis emberléptékű és pihentető nyaralásra vágysz, a keleti országrészben fekvő település vendégszerető lakói és egyedülálló hangulata azonnal elvarázsolnak majd. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, melyek azok a nevezetességek, amelyeket mindenképpen fel kell keresned, hiszen Nyírbátor látnivalói garantáltan tartogatnak meglepetéseket a család minden tagjának.

Nyírbátor látnivalói - mint a református templom és a harangláb - visszarepítenek az izgalmas középkorba, a Báthoriak és a Bethlenek korába.

Fotó: Wikipedia

Melyek Nyírbátor látnivalói, amiket idén nyáron mindenképpen fel kell keresned?

A városnézést érdemes a gyönyörűen rekonstruált Báthori-várkastélynál indítani. A XV. századi épület a 2006-os újjáépítésnek köszönhetően ma Magyarország egyik legszebb reneszánsz műemléke. Falai között egyedülálló időutazás vár: az állandó kiállításon 45 életnagyságú viaszfigura segítségével, öt látványos jelenetben elevenedik meg a Báthori család története, beleértve a kenyérmezei csatát és Báthori Erzsébet, a „vérgrófnő” legendáját.

A szépen felújított reneszánsz várkastély, a Báthoriak rezidenciája ma izgalmas panoptikumnak és múzeumnak ad otthont.

Fotó: Wikipedia

A várkastély tőszomszédságában magasodik a református templom, a hazai késő gótika egyik legszebb remeke, amelyet Báthori István vajda építtetett a török feletti kenyérmezei győzelem tiszteletére, hálából tett fogadalmát teljesítve. Különleges látványosság a mellette álló, az 1640-es években épült, teljes egészében fából készült harangláb, amelyet a Bethlen család emeltetett, és amelynek összeállításához a székely mesterek egyetlen vasszeget sem használtak fel.