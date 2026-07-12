Sokat elárul egészségünkről a nyugalmi pulzus: így tudhatja meg, van-e oka aggódni

A nyugalmi pulzus egyszerű, mégis fontos mutatója lehet az általános egészségi állapotnak. Szakemberek szerint már az is sokat elárulhat a szervezet működéséről, hogy percenként hányszor ver a szívünk nyugalmi állapotban. A nyugalmi pulzus azt jelenti, hogy ébren, nyugodt állapotban, fizikai aktivitás nélkül percenként hányszor dobban a szív. Felnőtteknél az egészséges érték általában 60 és 100 ütés/perc között van.

Sokat elárul egészségünkről a nyugalmi pulzus. Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Az alacsonyabb nyugalmi pulzus rendszerint azt jelzi, hogy a szív hatékonyabban dolgozik, kevesebb erőfeszítéssel képes ellátni a szervezetet vérrel.

A rendszeresen sportoló emberek, különösen az élsportolók nyugalmi pulzusa akár 40 ütés/perc is lehet.

Sok minden befolyásolja a nyugalmi pulzust

A nyugalmi pulzust számos tényező befolyásolhatja, például az életkor, a fizikai aktivitás, az alvás minősége, a dohányzás, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, a stressz, a hormonális változások, a testsúly vagy egyes gyógyszerek. A tartósan 100 ütés/perc feletti nyugalmi pulzus ugyanakkor egészségügyi problémára utalhat. Okozhatja például vérszegénység, fertőzés vagy pajzsmirigybetegség is. Ha ehhez ájulás, szédülés vagy légszomj társul, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

A nyugalmi pulzus legegyszerűbben reggel, ébredés után mérhető meg. Ehhez a mutató- és középső ujjat a csukló hüvelykujj felőli oldalára vagy a nyak verőerére kell helyezni, majd 15 másodpercig számolni a pulzusütéseket, végül az eredményt néggyel megszorozni.

A szakértők szerint a nyugalmi pulzus csökkentésében a rendszeres testmozgás a leghatékonyabb módszer. Emellett segíthet a stressz csökkentése, a megfelelő alvás, az egészséges testsúly fenntartása, valamint az alkohol és a kábítószerek kerülése. A változás azonban nem egyik napról a másikra következik be, hanem fokozatos életmódbeli változtatások eredménye, írja a FoxNews.