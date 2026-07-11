Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
keringés

Legjobb módszer lábdagadás ellen − így enyhítse nyáron az ödémát

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A cipő, amely reggel még kényelmes volt, délutánra szorít? A bokája megduzzad, a lábai pedig mintha ólomból lennének? Az ödéma a legkönnyebb nyári sétát, de még az ücsörgést is kellemetlenné teheti, jó hír azonban, hogy a panaszok sok esetben enyhíthetők néhány egyszerű életmódbeli változtatással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
keringésvizesedésödémahőség

A nyári melegben idősek és fiatalok egyaránt tapasztalhatják, hogy estére megduzzad a lábuk, ami feszítő és nehézlábérzéssel járhat. Ez a kellemetlen tünet az ödéma, amelynek kialakulását több tényező is előidézheti, néhány egyszerű életmódbeli változtatással azonban jelentősen mérsékelhetők a panaszok.

Függőágyból kilógó női lábak az ödéma tüneteivel
Önt is kínozza az ödéma nyáron? Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A nyári ödéma fő okai

Vannak, akik már egy hosszabb séta, tartós állás vagy ülés során is észlelik, hogy a végtagjaik nehezebbé válnak, különösen a nyári hónapokban. A lábszár és a lábfej duzzanatának leggyakoribb oka a szövetek közötti folyadék felgyülemlése. A gravitáció miatt a folyadék elsősorban a test alsó részeiben halmozódik fel, és ennek következtében a vér nehezebben jut vissza a szív felé.

A túlzott sóbevitel, a magas hőmérséklet, az alkoholfogyasztás, a túlsúly, a visszérbetegség, a szív- vagy veseműködés zavara, valamint a hosszú ideig tartó ülés vagy állás egyaránt hozzájárulhat az ödéma kialakulásához. 

Egyes gyógyszerek is fokozhatják a folyadékvisszatartást, például bizonyos vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok, szteroid-készítmények és hormonkezelések. Ilyenkor a boka és a lábfej megvastagszik, a bőr feszessé és fénylőbbé válhat, valamint az ujjunkkal benyomott bőrön a mélyedés hosszabb ideig megmaradhat.

Mit tehetünk a lábdagadás enyhítése érdekében?

  • Jó szolgálatot tehet a hideg borogatás vagy egy hűsítő lábzuhany, de a váltott hideg-meleg vizes zuhany szintén kedvezően hathat a keringésre.
  • Tartózkodjunk a túl sós ételektől, mert visszatartják a vizet a szervezetben.
  • A nagy melegben inkább a reggeli vagy esti órákban érdemes sétálni, kerékpározni vagy könnyebb testmozgást végezni, mert a fokozott vérkeringés elősegíti a felesleges folyadék elszállítását.
  • Pihenés közben hasznos lehet a lábak felpolcolása. Ha a végtagok a szív szintje fölé kerülnek, könnyebbé válik a vér visszaáramlása, így csökkenhet a vénák terhelése és a folyadékpangás.
  • Kompressziós harisnya viselése is sokat javíthat a tüneteken. Az enyhe nyomás segíti a vérkeringést, ezáltal mérsékelheti a duzzanatot és a fájdalmat.
  • Bizonyos esetekben a megfelelő magnéziumbevitel is hasznos lehet: napi 200 milligramm hozzájárulhat a duzzanat csökkentéséhez és az izomgörcsök enyhítéséhez.

A lábdagadás nem igényel azonnali orvosi beavatkozást, de vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a duzzanat kizárólag az egyik lábon jelentkezik, hirtelen alakul ki, illetve erős fájdalommal és bőrpírral társul, mielőbb orvoshoz kell fordulni. Ezek a tünetek mélyvénás trombózisra is utalhatnak, ami sürgős kivizsgálást igényel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!