Legjobb módszer lábdagadás ellen − így enyhítse nyáron az ödémát

A nyári melegben idősek és fiatalok egyaránt tapasztalhatják, hogy estére megduzzad a lábuk, ami feszítő és nehézlábérzéssel járhat. Ez a kellemetlen tünet az ödéma, amelynek kialakulását több tényező is előidézheti, néhány egyszerű életmódbeli változtatással azonban jelentősen mérsékelhetők a panaszok.

Önt is kínozza az ödéma nyáron? Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A nyári ödéma fő okai

Vannak, akik már egy hosszabb séta, tartós állás vagy ülés során is észlelik, hogy a végtagjaik nehezebbé válnak, különösen a nyári hónapokban. A lábszár és a lábfej duzzanatának leggyakoribb oka a szövetek közötti folyadék felgyülemlése. A gravitáció miatt a folyadék elsősorban a test alsó részeiben halmozódik fel, és ennek következtében a vér nehezebben jut vissza a szív felé.

A túlzott sóbevitel, a magas hőmérséklet, az alkoholfogyasztás, a túlsúly, a visszérbetegség, a szív- vagy veseműködés zavara, valamint a hosszú ideig tartó ülés vagy állás egyaránt hozzájárulhat az ödéma kialakulásához.

Egyes gyógyszerek is fokozhatják a folyadékvisszatartást, például bizonyos vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok, szteroid-készítmények és hormonkezelések. Ilyenkor a boka és a lábfej megvastagszik, a bőr feszessé és fénylőbbé válhat, valamint az ujjunkkal benyomott bőrön a mélyedés hosszabb ideig megmaradhat.

Mit tehetünk a lábdagadás enyhítése érdekében?

Jó szolgálatot tehet a hideg borogatás vagy egy hűsítő lábzuhany, de a váltott hideg-meleg vizes zuhany szintén kedvezően hathat a keringésre.

Tartózkodjunk a túl sós ételektől, mert visszatartják a vizet a szervezetben.

A nagy melegben inkább a reggeli vagy esti órákban érdemes sétálni, kerékpározni vagy könnyebb testmozgást végezni, mert a fokozott vérkeringés elősegíti a felesleges folyadék elszállítását.

Pihenés közben hasznos lehet a lábak felpolcolása. Ha a végtagok a szív szintje fölé kerülnek, könnyebbé válik a vér visszaáramlása, így csökkenhet a vénák terhelése és a folyadékpangás.

Kompressziós harisnya viselése is sokat javíthat a tüneteken. Az enyhe nyomás segíti a vérkeringést, ezáltal mérsékelheti a duzzanatot és a fájdalmat.

Bizonyos esetekben a megfelelő magnéziumbevitel is hasznos lehet: napi 200 milligramm hozzájárulhat a duzzanat csökkentéséhez és az izomgörcsök enyhítéséhez.

A lábdagadás nem igényel azonnali orvosi beavatkozást, de vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a duzzanat kizárólag az egyik lábon jelentkezik, hirtelen alakul ki, illetve erős fájdalommal és bőrpírral társul, mielőbb orvoshoz kell fordulni. Ezek a tünetek mélyvénás trombózisra is utalhatnak, ami sürgős kivizsgálást igényel.