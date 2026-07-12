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olcsó nyaralás

Olcsó nyaralás itthon is: így pihenhetünk idén pénztárcabarát módon

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A nyári pihenés tervezésekor sokan tartanak attól, hogy a családi költségvetés nem bírja el a főszezoni árakat. Szerencsére léteznek olyan belföldi alternatívák, amelyek bizonyítják: az olcsó nyaralás Magyarországon is megvalósítható, méghozzá komoly anyagi áldozatok nélkül.
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olcsó nyaralásbelföldi utazásfalusi turizmus

Egy olcsó nyaralás Magyarországon nem elérhetetlen álom, csupán a felkapott turisztikai központokon túl kell keresni a lehetőségeket. Ha hajlandóak vagyunk lemondani a legnépszerűbb úti célokról, meglepően kedvező árfekvésű, mégis tartalmas helyszínekre bukkanhatunk.

Olcsó nyaralás Magyarországon: várromok, erdei ösvények, kilátók.
Olcsó nyaralás Magyarországon? Megoldható, hiszen a hazai várromok, tanösvények, erdei utak, kilátók ingyen, vagy nagyon olcsón látogathatók. 
Fotó: Shutterstock /  
  • Pénztárcabarát vízpartok: a Balaton háttértelepülései, a Tisza-tó és a Szelidi-tó sokkal olcsóbb alternatívát jelentenek.
  • Ingyenes élmények: az erdei tanösvények, kilátók és szabad strandok használatával nullára csökkenthetők a programköltségek.
  • Okos spórolás: az ország- és vármegyebérletek, a magánszállások és a menüs étkezdék drasztikusan lefaragják a kiadásokat.

Hol található olcsó szállás a Balaton környékén?

A kulcs a rugalmasságban és az előzetes tervezésben rejlik, hiszen a magánszállások vagy a kempingek sokszor töredékébe kerülnek a szállodai szobáknak. Érdemes kihasználni a tömegközlekedési kedvezményeket, az ország- és vármegyebérleteket is, amelyekkel a menetidő mellett a benzinköltséget is megspórolhatjuk. Ezzel a szemlélettel a pihenés valódi kikapcsolódás marad, és nem a kiadások miatti szorongásról fog szólni.

Bár a Balaton partja a legdrágább régiónak számít, a parttól mindössze néhány kilométerre fekvő háttértelepüléseken jóval kedvezőbb árakkal találkozhatunk. Ha a tóparti nyüzsgést felcseréljük a déli part somogyi lankáival vagy az északi part erdőségeivel, tanösvényeinek vidékével, a szállásköltségek jelentős részét megspórolhatjuk. Ezekből a falvakból kerékpárral vagy menetrend szerinti buszokkal is gyorsan elérhetőek a strandok, miközben az éjszakákat csendesebb, autentikus környezetben tölthetjük. Nem beszélve arról, hogy a környékbeli ingyenes kilátók és túraútvonalak kiváló, díjmentes délutáni programot garantálnak.

Falusi turizmus is pénztárcabarát megoldás lehet.
Péztárcabarát megoldás lehet a falusi turizmus előnyben részesítése a szállodák helyett, ahol új élmények várnak ránk. 
Fotó: Shutterstock /  

Rejtett vízpartok és hűvös völgyek az országban

A Balatonon túl is van vízi élet, a Tisza-tó térsége például kiváló infrastruktúrával és szabadstrandokkal várja a látogatókat. Poroszló vagy Tiszafüred környéke a kerékpárosok és a természetjárók paradicsoma, ahol a szolgáltatások árai elmaradnak a kiemelt üdülőövezetekétől.

Hasonlóan jó választás a Kiskunságban található Szelidi-tó, amely nyugodt, családias hangulatával és árnyas kempingjeivel ideális a feltöltődésre. Ha pedig a kánikula elől inkább az erdőkbe menekülnénk, a Mecsek és a Zselic völgyei kínálnak hűvös menedéket, ahol a falusi turizmus keretében működő vendégházakban pénztárcabarát módon pihenhetünk, miközben a helyi tanösvények és várromok bejárása egyetlen fillérünkbe sem kerül.

Hogyan faraghatjuk le az étkezési és programköltségeket?

A szállás és az utazás mellett a napi étkezés és a szórakozás emésztheti fel a legtöbb pénzt. Sokat spórolhatunk, ha a part menti, főszezoni árakkal dolgozó büfék helyett a helyi piacokat, vagy a települések belsejében található, állandó menüt kínáló kisvendéglőket választjuk. Egy-egy hideg élelemmel megrakott hátizsák a napi túrák során szintén jelentősen csökkenti a kiadásokat.

Ami a programokat illeti, Magyarország tele van ingyenesen látogatható kulturális és természeti kincsekkel. A kiépített tanösvények, a szabadon látogatható várromok (mint például Döbrönte vagy Rezi vára), valamint a városi ingyenes nyári fesztiválok és koncertek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kikapcsolódás tartalmas, mégis költséghatékony legyen. A tudatos tervezés meghozza a gyümölcsét: az élmények értéke nem a ráköltött összegtől függ.

Inspirálódj a legszebb hazai tájakat bemutató videóból is:

 

 

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