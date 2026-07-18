Magyarország top 5 legolcsóbb utazási helyszíne nyáron – élmények pénztárcabarát áron

A top 5 legjobb desztináció Magyarországon, ha olcsó nyaralást szeretnél.

A Tisza-tó olcsóbb, mint a Balaton.

Mecsek és Pécs környéke, ahol a kultúra és a természet találkozik.

Szegeden pénztárcabarát halételek, strandok és városi séta vár.

A Mátra az aktív kikapcsolódást keresők számára ideális.

Az Őrség hangulatos falvaival és szép tájaival kiváló elvonulási lehetőséget kínál.

További spórolási tippek nyaraláshoz.

Ha olcsó nyaralásra vágysz, ne csüggedj, nem kívánsz lehetetlent. Van öt kiváló hazai tippünk, ahol pénztárcabarát, de minőségi módon kapcsolódhatsz ki. Olvass tovább!

Olcsó nyaralás Magyarországon is lehetséges, például a Tisza-tónál.

Fotó: Ujvári László/Új Néplap

Olcsó nyaralás Magyarországon? Mutatjuk, hol!

1. Tisza-tó – a Balaton olcsóbb alternatívája

Ha vízparti pihenésre vágyunk, de szeretnénk elkerülni a balatoni árakat, a Tisza-tó remek választás. A környéken számos családias vendégház és apartman várja a látogatókat kedvező áron, miközben a strandok, kerékpárutak és vízi programok egész napos kikapcsolódást kínálnak.

A tó körüli kerékpárút az ország egyik legszebb útvonala, a csónaktúrák pedig különleges betekintést nyújtanak a Tisza-tó gazdag élővilágába. A poroszlói Ökocentrum szintén kihagyhatatlan program családok számára.

2. Mecsek és Pécs környéke – természet és kultúra egy helyen

Pécs nemcsak történelmi emlékeiről híres, hanem arról is, hogy a környező Mecsek rengeteg ingyenes kirándulási lehetőséget kínál. A Tettye, a Misina, a TV-torony vagy az Abaligeti-barlang ideális célpont egy nyári hétvégére.

A városban a vendégházak és panziók ára sokszor jóval kedvezőbb, mint a népszerűbb turisztikai régiókban, miközben mediterrán hangulatú belváros, hangulatos teraszok és gazdag kulturális programok várják az utazókat.

Pécs kulturális szempontból kiemelkedő szerepet tölt be Magyarországon.

Fotó: Andrea Chiozzi / Shutterstock

3. Szeged – napsütés, gasztronómia és élményfürdő

A napfény városa nyáron különösen vonzó úti cél. A belváros gyalogosan is könnyen bejárható, a Dóm tér, a Tisza-part és a hangulatos kávézók kellemes kikapcsolódást kínálnak.

A városi strandok és a híres Napfényfürdő egész napos programot biztosítanak, miközben a helyi éttermekben még mindig találni pénztárcabarát menüket és kiváló halételeket. A nyári szabadtéri fesztiválok tovább növelik Szeged vonzerejét.