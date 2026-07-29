Ez az egy trükk elég, hogy ismét virágba boruljon az orchidea

Sokan úgy gondolják, hogy ha az orchidea elhullajtja a virágait, akkor már nincs mit tenni, legfeljebb az ablakpárkányba rakva várhatják, hogy egyszer újra erőre kap. Ez azonban hatalmas baklövés, hiszen egy kis odafigyeléssel és hőmérséklet-változtatással új élet lehelhető a növénybe. Mutatjuk, hogyan!

Orchidea gondozása okosan: mutatjuk a trükköt, amellyel újra virágba borul a növény. Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Újra kivirágozhat az orchidea egy egyszerű trükk segítségével

Az orchidea kivirágoztatásának titka nem más, mint a hőmérséklet-változás. Ilyenkor a növény úgy érzékeli, mintha évszakváltás történt volna, és újra fejlődésnek indul. A Guardian kertészeti szakértője összefoglalta azokat a lépéseket, amelyekkel újra szirmokba boríthatjuk a virágunkat. A módszer egyszerű és bárki által elvégezhető.

Miután elvirágzott a növény, érdemes 4-6 hétre egy hűvösebb helyre költöztetni. Az az ideális, ha az új helyén éjszakánként 5-10 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint napközben.

Ez a különbség elképesztő változásokat fog eredményezni: az orchidea úgy fogja érezni, hogy eljött az új virágzási időszak. Fontos, hogy továbbra is világosban tartsuk a virágot, de ne érje közvetlen napsütés.

Az öntözésre is figyelj

Miután új helyre költöztettük, elég, ha csak hetente egyszer öntözzük az orchideát. A szakértő szerint a legideálisabb, ha ilyenkor a cserepet fél órára vízbe áztatjuk, majd hagyjuk teljesen lecsepegni. A pangó víz könnyen gyökérrothadást eredményezhet.

Ebben a 4-6 hetes periódusban tápoldatozásra sincs szükség.

Ha a módszer beválik, akkor néhány hét elteltével máris új virágszárak jelenhetnek meg a növényen. Ezután visszakerülhet a megszokott helyére, és ismét elkezdhetjük két-három hetente tápoldatozni a maximális élettartamért.