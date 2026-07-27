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Örményország

Hátizsákkal az Ararát árnyékában – Örményország, a Kaukázus rejtett kincse egy magyar nő szemével

26 perce
Olvasási idő: 15 perc
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Sokaknak még mindig összerándul a gyomra a gondolattól, hogy egy nő teljesen egyedül vágjon neki a világnak, egyetlen hátizsákkal. Örményország legszebb látnivalói azonban hamar elfedtetik a kezdeti bizonytalanságot azzal, aki veszi a bátorságot a felfedezésükhöz. Fehérvári Jázmin egyedül vágott neki a nagy útnak, különleges élményeit most az Origo olvasóival is megosztja.
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Örményországkülföldi utazáshátizsákos turista
  • Biztonság és nyitottság: Örményország nőként, egyedül, hátizsákos turistaként is biztonságos és lenyűgöző célpont, a szóló utazás pedig sosem jelent magányt.
  • Kulturális és történelmi sokszínűség: a kaukázusi hegyek között szovjet építészet, ókori pogány templomok és sziklába vájt kolostorok várják az utazókat.
  • Legendás vendégszeretet és ízek: a páratlan örmény gasztronómia – a lavash, a konyak és a gránátalmabor – kihagyhatatlan élmény.

Fehérvári Jázmin pontosan ebben a függetlenségben találta meg az igazi szabadságot, és vallja: az egyedül utazás nem magányt, hanem valódi nyitottságot ad a világ felé. Bejárta már Ázsia és Európa félreeső szegleteit, legutóbb pedig egy sokak számára még ismeretlen, rejtett kincs varázsolta el. Az ország mesébe illő tájai és a helyiek legendás vendégszeretete azonnal eloszlattak minden esetleges félelmet, miközben Örményország legszebb látnivalói nemcsak a szemnek jelentettek élményt, hanem mélyreható időutazásra is hívták az évszázadok viharaiban.

Örményország legszebb látnivalói közé tartozik az Ararát mellett megbújó Khor Virap kolostor.
Örményország legszebb látnivalói között mindenképpen helyet kap az Ararát árnyékában álló Khor Virap kolostor, amely mindent magában foglal, ami a kaukázusi ország lényege.
Fotó: Fehérvári Jázmin

Melyek Örményország legszebb látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni?

A Kaukázus szívében fekvő állam elképesztően gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ahol a lélegzetelállító hegyvidéki díszletek között évezredes kolostorok és a közelmúlt politikai örökségei váltják egymást. Jázminnal a személyes tapasztalatairól, a szovjet múlt emlékeiről, a páratlan építészetről és a lenyűgöző helyi konyháról beszélgettünk.

Kezdjük az alapoknál: miért pont egyedül? Sokakban felmerül, hogy nőként egyetlen hátizsákkal nekiindulni a világnak kockázatos.

Eleinte egyszerűen így alakult, mert nem volt olyan barátom, aki pontosan ugyanoda, ugyanabban az időben és ugyanabból a költségvetésből szeretett volna utazni. Aztán hamar rájöttem, hogy az egyedül utazás nem egyenlő a magánnyal. Sőt: sokkal nyitottabb az ember, könnyebben szóba állnak veled a helyiek, és te is hamarabb kapcsolódsz más utazókhoz.

Ősi sírkövek és szerzetesi barlangcellák a Geghard-kolostornál
Örményország a világ első országa volt, amely hivatalosan államvallássá tette a kereszténységet Kr. u. 301-ben. Máig számos, a korszakból fennmaradt emlék található itt. (Geghard)
Fotó: Fehérvári Jázmin

Mire érdemes figyelni, ha valaki nőként vág neki egy ilyen útnak?

A legfontosabb a józan paraszti ész és a megérzések. Nem kell túlaggódni a dolgot, de van néhány alapszabály: mindig legyen működő net a telefonon, az első éjszakai szállást mindig előre foglalom le, és ha egy helyzet vagy egy ember fura megérzést vált ki belőlem, szó nélkül továbblépek. A helyi kultúrához és öltözködési szokásokhoz való alkalmazkodás pedig nemcsak tiszteletadás, hanem a legegyszerűbb módja annak is, hogy az ember ne hívja fel magára feleslegesen a figyelmet.

Hordó a jereváni Ararát konyakgyárban.
A jereváni Ararat konyakgyárban igazi különlegességekre is akadhatunk. 
Fotó: Fehérvári Jázmin

Merre jártál eddig, melyek voltak a legnagyobb kedvenceid?

Nagyon szeretem a Kaukázus és Közép-Ázsia világát, de Jordánia és Marokkó is örök emlék marad. A legutóbbi utam során viszont Örményország teljesen elvarázsolt. Egy olyan országról beszélünk, amely nem tartozik a tipikus tömegturisztikai célpontok közé, pedig elképesztően gazdag a történelme, és a szovjet múlt lenyomata is lépten-nyomon ott van a mindennapokban.

A jereváni Köztársaság tér épületei.
A jereváni Hraparak, azaz a Köztársaság tér rózsaszín tufakőből emelt épületei.
Fotó: Fehérvári Jázmin

Örményország valóban nem a legnépszerűbb turistamágnes. Milyen volt az első találkozásod az országgal, és melyek voltak a legmeghatározóbb állomások?

Egy igazi klasszikus kört csináltam, a kiindulópont pedig természetesen Jereván volt. A főváros a kontrasztok városa, sokan csak „rózsaszín városként” emlegetik, mert a legtöbb épületet helyi rózsaszínes-sárgás árnyalatú tufakőből építették. A Cascades nevű óriási lépcsőrendszer tetejéről páratlan a kilátás az Ararát-hegyre, lent pedig lenyűgöző a szovjet modernista építészet és a pezsgő, kiülős kávéházi kultúra találkozása. Nagyon tetszett az Ararat konyakgyár is, aminek igazi fejedelmi múltja van, hiszen ők voltak a cári udvar beszállítói is.

A jereváni Cascades és az előtte elterülő park.
A főváros híres látnivalója a Cascades, egy modern lépcsőkomplexum, amely amely a Cafesjian Művészeti Központ kiállítótermeinek ad otthont. 
Fotó: Fehérvári Jázmin

A városon kívül elsőként Ecsmiadzin felé vettem az irányt, ami a világ legősibb keresztény államának vallási központja: az itteni katedrálist a világ legrégibb, államilag épített templomaként tartják számon, elképesztő a spirituális energiája. Nem véletlenül nevezik az örmény Vatikánnak.

Az örményországi Ecsmiadzin főszékesegyháza.
Ecsmiadzin, más néven Vagarsapat, az örmény Vatikán főszékesegyháza. A hely az Örmény apostoli ortodox egyház székhelye, az örmény nép vallási és szellemi központja.
Fotó: Fehérvári Jázmin 

Innen Khor Viraphoz mentem tovább, ami a személyes kedvencem lett. A kolostor közvetlenül a török határ mellett fekszik, és innen nyílik a legszebb kilátás az Ararátra, ami ma is az örmények szent hegye. Igazi szívfájdalmuk, hogy a hegy 1922 óta, a karsi béke értelmében Törökország területén magasodik. A legendák szerint itt, a kolostor területén tartották fogva Világosító Szent Gergelyt egy mély sziklagödörben, ahova én is bemásztam: szűk, sötét, és belegondolni is rossz, mit élhetett át ott.

A történelmi helyszínek mellett maradt időd a természetre és a vidéki kulturális örökségre is?

Abszolút! A Szevan-tó kihagyhatatlan volt, ez a Kaukázus egyik legnagyobb magashegyi tava. A félszigeten álló Szevanavank-kolostorhoz jó pár lépcsőt fel kell kaptatni, de a fekete kőből épült templomok látványa a türkizkék vízzel a háttérben mindenért kárpótol.

Az örményországi Szevan-tó partján magasodó két kolostortemplom
A Szevan-tó partján magasodó két kolostortemplom, illetve a körülöttük elterülő romterület, amely a Szevanavank-komplexumot alkotja.
Fotó: Fehérvári Jázmin

Ért pár óriási meglepetés is: Garni például teljesen lenyűgözött, hiszen ez az egyetlen megmaradt pogány kori, hellenisztikus stílusú templom az egész régióban. Úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen Görögországba csöppent volna. 

Az örményországi Garni hellenisztikus temploma.
Garni hellenisztikus zoroasztriánus naptemploma (Kr. u. I. század), amelyet az eredeti kövekből 1969-75 között állítottak helyre. 
Fotó: Fehérvári Jázmin

A nem messze tőle megbújó Geghard-kolostor pedig a korona volt az egész utamon. Ez egy részben sziklába vájt, UNESCO világörökségi komplexum. Amikor belépsz a kőből kifaragott, félhomályos termekbe, és a helyiek énekelni kezdenek a páratlan akusztikájú terekben, az emberen szó szerint átfut a hideg.

A varázslatos Geghard-kolostor, amelyet a Kr. u. IV. században Világosító Szent Gergely alapított (a barlangokat már korábban, a pogány időkben is használták), a templom a X-XIII. század között épült.
Fotó: Fehérvári Jázmin

A látnivalók mellett a gasztronómia is kiemelkedő része egy ilyen útnak. Milyennek találtad az örmény konyhát?

Nagyon ízletes! Friss, fűszeres, teli van zöldségekkel és grillezett húsokkal. Alapvető elem a lavash, ez a nagyon vékony, kemencében sütött levélkenyér, amibe mindent bele lehet tekerni. Nagyon szerettem a dolmát (szőlőlevélbe töltött darált hús), és a helyi kaukázusi sajtokat. És hát ott van az örmény konyak meg a gránátalma borok, amiket szinte mindenhol megkóstoltatnak veled.

Gyümölcslekvárok, méz Örményországban, egy piacon.
Örményországban bőségesen terem a gyümölcs, amelyet rengeteg féle módon elkészítenek, lekvárnak, dzsemnek, vagy mézzel tartósítva. 
Fotó: Fehérvári Jázmin

Hogy boldogultál a helyiekkel? Mennyire nyitottak a külföldiekre?

Az örmény vendégszeretet nem mítosz, ők tényleg nagyon kedvesek és segítőkészek. Bár a fiatalabbak már beszélnek angolul, a régebbi generációval a pár szavas orosz tudásom és a mutogatás segített. Nem egyszer fordult elő, hogy amikor útba igazítást kértem, a végén meghívtak egy kávéra vagy egy tál gyümölcsre. Elképesztően melegszívű és büszke nép.

Mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik rajta, hogy egyedül vágjon neki egy hasonló útnak?

Ne várjon a tökéletes útitársra vagy a tökéletes pillanatra. Induljon el! Az első lépés a legnehezebb, utána már minden adja magát, és a világ sokkal barátságosabb hely, mint ahogy azt a hírek alapján gondolnánk.

Nézd meg a videót is a vadregényes Örményországról:

 

 

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