Hátizsákkal az Ararát árnyékában – Örményország, a Kaukázus rejtett kincse egy magyar nő szemével

- Biztonság és nyitottság: Örményország nőként, egyedül, hátizsákos turistaként is biztonságos és lenyűgöző célpont, a szóló utazás pedig sosem jelent magányt.
- Kulturális és történelmi sokszínűség: a kaukázusi hegyek között szovjet építészet, ókori pogány templomok és sziklába vájt kolostorok várják az utazókat.
- Legendás vendégszeretet és ízek: a páratlan örmény gasztronómia – a lavash, a konyak és a gránátalmabor – kihagyhatatlan élmény.
Fehérvári Jázmin pontosan ebben a függetlenségben találta meg az igazi szabadságot, és vallja: az egyedül utazás nem magányt, hanem valódi nyitottságot ad a világ felé. Bejárta már Ázsia és Európa félreeső szegleteit, legutóbb pedig egy sokak számára még ismeretlen, rejtett kincs varázsolta el. Az ország mesébe illő tájai és a helyiek legendás vendégszeretete azonnal eloszlattak minden esetleges félelmet, miközben Örményország legszebb látnivalói nemcsak a szemnek jelentettek élményt, hanem mélyreható időutazásra is hívták az évszázadok viharaiban.
Melyek Örményország legszebb látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni?
A Kaukázus szívében fekvő állam elképesztően gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ahol a lélegzetelállító hegyvidéki díszletek között évezredes kolostorok és a közelmúlt politikai örökségei váltják egymást. Jázminnal a személyes tapasztalatairól, a szovjet múlt emlékeiről, a páratlan építészetről és a lenyűgöző helyi konyháról beszélgettünk.
Kezdjük az alapoknál: miért pont egyedül? Sokakban felmerül, hogy nőként egyetlen hátizsákkal nekiindulni a világnak kockázatos.
Eleinte egyszerűen így alakult, mert nem volt olyan barátom, aki pontosan ugyanoda, ugyanabban az időben és ugyanabból a költségvetésből szeretett volna utazni. Aztán hamar rájöttem, hogy az egyedül utazás nem egyenlő a magánnyal. Sőt: sokkal nyitottabb az ember, könnyebben szóba állnak veled a helyiek, és te is hamarabb kapcsolódsz más utazókhoz.
Mire érdemes figyelni, ha valaki nőként vág neki egy ilyen útnak?
A legfontosabb a józan paraszti ész és a megérzések. Nem kell túlaggódni a dolgot, de van néhány alapszabály: mindig legyen működő net a telefonon, az első éjszakai szállást mindig előre foglalom le, és ha egy helyzet vagy egy ember fura megérzést vált ki belőlem, szó nélkül továbblépek. A helyi kultúrához és öltözködési szokásokhoz való alkalmazkodás pedig nemcsak tiszteletadás, hanem a legegyszerűbb módja annak is, hogy az ember ne hívja fel magára feleslegesen a figyelmet.
Merre jártál eddig, melyek voltak a legnagyobb kedvenceid?
Nagyon szeretem a Kaukázus és Közép-Ázsia világát, de Jordánia és Marokkó is örök emlék marad. A legutóbbi utam során viszont Örményország teljesen elvarázsolt. Egy olyan országról beszélünk, amely nem tartozik a tipikus tömegturisztikai célpontok közé, pedig elképesztően gazdag a történelme, és a szovjet múlt lenyomata is lépten-nyomon ott van a mindennapokban.
Örményország valóban nem a legnépszerűbb turistamágnes. Milyen volt az első találkozásod az országgal, és melyek voltak a legmeghatározóbb állomások?
Egy igazi klasszikus kört csináltam, a kiindulópont pedig természetesen Jereván volt. A főváros a kontrasztok városa, sokan csak „rózsaszín városként” emlegetik, mert a legtöbb épületet helyi rózsaszínes-sárgás árnyalatú tufakőből építették. A Cascades nevű óriási lépcsőrendszer tetejéről páratlan a kilátás az Ararát-hegyre, lent pedig lenyűgöző a szovjet modernista építészet és a pezsgő, kiülős kávéházi kultúra találkozása. Nagyon tetszett az Ararat konyakgyár is, aminek igazi fejedelmi múltja van, hiszen ők voltak a cári udvar beszállítói is.
A városon kívül elsőként Ecsmiadzin felé vettem az irányt, ami a világ legősibb keresztény államának vallási központja: az itteni katedrálist a világ legrégibb, államilag épített templomaként tartják számon, elképesztő a spirituális energiája. Nem véletlenül nevezik az örmény Vatikánnak.
Innen Khor Viraphoz mentem tovább, ami a személyes kedvencem lett. A kolostor közvetlenül a török határ mellett fekszik, és innen nyílik a legszebb kilátás az Ararátra, ami ma is az örmények szent hegye. Igazi szívfájdalmuk, hogy a hegy 1922 óta, a karsi béke értelmében Törökország területén magasodik. A legendák szerint itt, a kolostor területén tartották fogva Világosító Szent Gergelyt egy mély sziklagödörben, ahova én is bemásztam: szűk, sötét, és belegondolni is rossz, mit élhetett át ott.
A történelmi helyszínek mellett maradt időd a természetre és a vidéki kulturális örökségre is?
Abszolút! A Szevan-tó kihagyhatatlan volt, ez a Kaukázus egyik legnagyobb magashegyi tava. A félszigeten álló Szevanavank-kolostorhoz jó pár lépcsőt fel kell kaptatni, de a fekete kőből épült templomok látványa a türkizkék vízzel a háttérben mindenért kárpótol.
Ért pár óriási meglepetés is: Garni például teljesen lenyűgözött, hiszen ez az egyetlen megmaradt pogány kori, hellenisztikus stílusú templom az egész régióban. Úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen Görögországba csöppent volna.
A nem messze tőle megbújó Geghard-kolostor pedig a korona volt az egész utamon. Ez egy részben sziklába vájt, UNESCO világörökségi komplexum. Amikor belépsz a kőből kifaragott, félhomályos termekbe, és a helyiek énekelni kezdenek a páratlan akusztikájú terekben, az emberen szó szerint átfut a hideg.
A látnivalók mellett a gasztronómia is kiemelkedő része egy ilyen útnak. Milyennek találtad az örmény konyhát?
Nagyon ízletes! Friss, fűszeres, teli van zöldségekkel és grillezett húsokkal. Alapvető elem a lavash, ez a nagyon vékony, kemencében sütött levélkenyér, amibe mindent bele lehet tekerni. Nagyon szerettem a dolmát (szőlőlevélbe töltött darált hús), és a helyi kaukázusi sajtokat. És hát ott van az örmény konyak meg a gránátalma borok, amiket szinte mindenhol megkóstoltatnak veled.
Hogy boldogultál a helyiekkel? Mennyire nyitottak a külföldiekre?
Az örmény vendégszeretet nem mítosz, ők tényleg nagyon kedvesek és segítőkészek. Bár a fiatalabbak már beszélnek angolul, a régebbi generációval a pár szavas orosz tudásom és a mutogatás segített. Nem egyszer fordult elő, hogy amikor útba igazítást kértem, a végén meghívtak egy kávéra vagy egy tál gyümölcsre. Elképesztően melegszívű és büszke nép.
Mit tanácsolnál annak, aki gondolkodik rajta, hogy egyedül vágjon neki egy hasonló útnak?
Ne várjon a tökéletes útitársra vagy a tökéletes pillanatra. Induljon el! Az első lépés a legnehezebb, utána már minden adja magát, és a világ sokkal barátságosabb hely, mint ahogy azt a hírek alapján gondolnánk.
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