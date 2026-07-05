Karnyújtásnyira a határtól: 5 pazar osztrák vár és kastély, amit látnia kell ezen a nyáron

A közeli osztrák várak és főúri rezidenciák elhelyezkedésüknek köszönhetően kiváló úti célnak bizonyulhatnak egy nyári hétvégére, mert – lévén valamennyi Burgenland tartományban található – közel esnek a magyar határhoz, így órákig tartó utazás nélkül is könnyen felkereshetők. Ezek az impozáns főúri rezidenciák és erődítmények izgalmas időutazást kínálnak a látogatóknak, miközben évszázados történelemről mesélnek az ódon falak között sétálóknak.
Melyek a legszebb, autóval is gyorsan megközelíthető osztrák várak a határ túloldalán?
Léka vára (Burg Lockenhaus)
Kőszegtől mindössze néhány kilométerre található a középkori hangulatot árasztó erődítmény, Léka vára, amely a Gyöngyös-patak völgyében magasodik. A XIII. század elején épült román és gótikus stílusú komplexum félelmetes lovagterméről, kínzókamrájáról és a templomos lovagokhoz köthető titokzatos legendáiról vált ismertté. A részben felújított ódon falak között napjainkban izgalmas múzeum, várkápolna és szálloda is működik, amelyek felejthetetlen élményt nyújtanak.
Fraknó vára (Burg Forchtenstein)
A Rozália-hegység nyúlványán büszkén trónoló masszív Fraknó vára az egyik legépebben maradt védmű a térségben, amely évszázadokon át az Esterházy család birtokában volt. A monumentális épületegyüttes belső udvarát lenyűgöző barokk freskók díszítik, a vastag falak mögött pedig Európa egyik legnagyobb magánfegyvertára kapott helyet. A látogatók a gazdag kiállítások mellett megcsodálhatják a család egyedülálló kincstárát és a sziklába vájt mély várkutat is.
Schloss Hof, Schloßhof
Pozsonytól nem messze, a Morva-mezőn elterülő grandiózus épületegyüttest Savoyai Jenő hadvezér építtette vadászkastélyként, majd később Mária Terézia a Habsburg-monarchia legnagyobb vidéki palotakomplexumává bővíttette. A pazarul berendezett barokk császári termek hűen tükrözik az uralkodói udvar egykori csillogását és mindennapjait. A főépületet egy hét teraszból álló, gondosan karban tartott mértani kert veszi körül, ahol díszes kőszobrok és szökőkutak mellett lehet kellemes sétákat tenni.
Németújvár vára (Burg Güssing)
Szentgotthárd és Körmend közelében, egy kialudt vulkáni kúpon magasodik Burgenland legősibb erődítménye, amely messziről jelzi a városközpontot. A XII. századi alapokra épült vár hosszú ideig a Batthyány család fészkeként szolgált, és a török időkben fontos keresztény védvonalnak számított. A felvonóval is megközelíthető fellegvárban ma gazdag múzeum üzemel, ahol ötezernél is több történelmi és művészeti kiállítási tárgyat tekinthetünk meg.
Esterházy-kastély, Kismarton (Schloss Esterházy, Eisenstadt)
Burgenland tartományi székhelyének szívében áll a térség egyik legreprezentatívabb barokk stílusú főúri rezidenciája, az Esterházy-kastély, amely kulturális rendezvények központja. Az egykori középkori vár helyén emelt palota palotaszárnyaiban pompás belső terek és stukkódíszes termek találhatók. Az épület legfőbb büszkesége a világhírű Joseph Haydn koncertterem, amely kiváló akusztikájával ma is zenei események nívós helyszíne.