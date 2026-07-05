Karnyújtásnyira a határtól: 5 pazar osztrák vár és kastély, amit látnia kell ezen a nyáron

A közeli osztrák várak és főúri rezidenciák elhelyezkedésüknek köszönhetően kiváló úti célnak bizonyulhatnak egy nyári hétvégére, mert – lévén valamennyi Burgenland tartományban található – közel esnek a magyar határhoz, így órákig tartó utazás nélkül is könnyen felkereshetők. Ezek az impozáns főúri rezidenciák és erődítmények izgalmas időutazást kínálnak a látogatóknak, miközben évszázados történelemről mesélnek az ódon falak között sétálóknak.

Elbűvölő osztrák várak és kastélyok a határ túloldalán Kismartontól Fraknóig

Fotó: Sina Ettmer Photography / Shutterstock

Melyek a legszebb, autóval is gyorsan megközelíthető osztrák várak a határ túloldalán?

Léka vára (Burg Lockenhaus)

Kőszegtől mindössze néhány kilométerre található a középkori hangulatot árasztó erődítmény, Léka vára, amely a Gyöngyös-patak völgyében magasodik. A XIII. század elején épült román és gótikus stílusú komplexum félelmetes lovagterméről, kínzókamrájáról és a templomos lovagokhoz köthető titokzatos legendáiról vált ismertté. A részben felújított ódon falak között napjainkban izgalmas múzeum, várkápolna és szálloda is működik, amelyek felejthetetlen élményt nyújtanak.

Fraknó vára (Burg Forchtenstein)

A Rozália-hegység nyúlványán büszkén trónoló masszív Fraknó vára az egyik legépebben maradt védmű a térségben, amely évszázadokon át az Esterházy család birtokában volt. A monumentális épületegyüttes belső udvarát lenyűgöző barokk freskók díszítik, a vastag falak mögött pedig Európa egyik legnagyobb magánfegyvertára kapott helyet. A látogatók a gazdag kiállítások mellett megcsodálhatják a család egyedülálló kincstárát és a sziklába vájt mély várkutat is.

Schloss Hof, Schloßhof

Pozsonytól nem messze, a Morva-mezőn elterülő grandiózus épületegyüttest Savoyai Jenő hadvezér építtette vadászkastélyként, majd később Mária Terézia a Habsburg-monarchia legnagyobb vidéki palotakomplexumává bővíttette. A pazarul berendezett barokk császári termek hűen tükrözik az uralkodói udvar egykori csillogását és mindennapjait. A főépületet egy hét teraszból álló, gondosan karban tartott mértani kert veszi körül, ahol díszes kőszobrok és szökőkutak mellett lehet kellemes sétákat tenni.