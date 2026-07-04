Visszafordítható az őszülés? Most megválaszolták a kutatók

Az új kutatások szerint lehetséges visszafordítani az őszülést festés nélkül is. Legalábbis ezt állítják spanyol orvosok, akik nemrégiben észrevették, hogy ahogy tüdőrákos betegeik az új immunterápiás gyógyszereknek köszönhetően felépülni kezdtek, a hajuk is elkezdte visszanyerni régi színét.

Tényleg búcsút inthetünk az őszülésnek egy gyógyszernek köszönhetően? (Képünk illusztráció) Fotó: Thinkstock / Thinkstock

Eleinte a tudósok azt hitték, hogy ez a reakció csupán véletlen, amíg rá nem jöttek, hogy még a gondozásukon kívüli betegek is visszanyerték hajszínüket az olyan új kezelési gyógyszerek szedése után, mint a Keytruda, az Opdivo és a Tecentriq. Végül Melissa Harris, az Alabamai Egyetem tudósa arra jutott, hogy elkezdjen utánajárni annak, hogyan segíthet bárkinek, aki küzd az ősz szálakkal.

Tényleg búcsút inthetünk az őszülésnek egy gyógyszernek köszönhetően?

Az emberek kevesebb mint 25 százalékának van jelentős mennyiségű ősz haja 50 éves korára, a British Journal of Dermatology 2012-es tanulmánya szerint.

De közel 90százalékunknak van némi pigmentvesztése, mielőtt eléri ezt a kort.

Ez a melanocitáknak köszönhető, amelyek a hajhagymákban élő pigmentsejtek, és amelyek színt pumpálnak minden egyes szálba, ahogy az növekszik. Őket folyamatosan táplálja őket egy tartalék melanocita őssejtekből álló csapat, de olyan tényezők, mint a stressz, a fáradtság és a testünk öregedési regenerációs ciklusai, útban vannak. Ezen tényezők miatt a pigmentciklus helyrehozhatatlanul kimerül, és a test nem termel új melanint, azt a színes sejtes mellékterméket, amely a bőrünk és a szemünk színét is meghatározza.

A tudósok úgy vélik, hogy az immunterápiás gyógyszeres kezelések segítenek az őszülésen, mert úgy tervezték őket, hogy felélesszék és megerősítsék a szervezet meglévő őssejtjeit, amelyek helyreállítják a károkat és újraindítják a természetes gyógyulási ciklusokat. Bár a gyógyszereket a rák megállításának kulcsfontosságú feladatára fejlesztették ki, mellékhatásuk a hajszálak pigmentációs folyamatának újraindítása.

Az Alabamai Egyetemen Harris és csapata eddig még nem tesztelte embereken a vizsgálat eredményeit, így még hónapokba telhet mire megtudjuk működik-e a gyógyszer a nem rákkal küzdő embereken - írta a New York Post.