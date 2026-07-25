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tippek-trükkök

Egyetlen hozzávaló a titok: így lesz tökéletes a padlizsánkrém

10 perce
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Egy finom, laktató és egészséges előételre vágysz? Segítünk! Megmutatjuk, hogyan tudod a profik módján elkészíteni napjaink egyik legnépszerűbb fogását, a padlizsánkrémet!
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tippek-trükkökpadlizsánkrémrecept

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a különleges ízű és kinézetű zöldség, a padlizsán. Ez nem véletlen, ugyanis számtalan ínycsiklandó fogás készülhet belőle: töltött padlizsán, rakott padlizsán, és az abszolút kedvenc: a padlizsánkrém. Ma megmutatjuk neked, hogyan készítheted el tökéletesen ezt a speciális ételt, amely kiváló választás lehet családi ebédhez, házibulihoz, vagy akár egy randevúhoz is!

Datolyával és nyers zöldségekkel tálalt padlizsánkrém
A legfinomabb padlizsánkrém titka egyszerűbb, mint hinnéd. Fotó: Radu Sebastian / Shutterstock

A tökéletes padlizsánkrém receptjével te leszel az előételek királya

Minek köszönheti ez a fogás, hogy a csúcsra jutott? A különleges füstös ízének, és az egészségügyi hatásainak. A padlizsán ugyanis magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, segít a koleszterinszint szabályozásában, valamint vitaminban és ásványi anyagokban gazdag. Emellett a fogyókúrában is segíthet, ugyanis alacsony a kalóriatartalma, ellenben nagyon laktató és rostban gazdag.

Sokféle módszer kering a padlizsánkrém megfelelő elkészítéséről, de ha kipróbálnál egy újfajta megközelítést, akkor a mai receptünk tuti befutó! Az Alive.com szerint egyetlen hozzávaló felhasználásával rengeteget javíthatunk a padlizsánkrém füstös ízén. Ez a hozzávaló nem más, mint az apróra tört datolya!

Hozzávalók:

  • 3 közepes méretű padlizsán
  • 5 gerezd fokhagyma
  • 4 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • 1/2 tesákanál pirospaprika
  • 2 evőkanál tahini (őrölt szezámmag)
  • 3 egész, kimagozott datolya apróra vágva
  • 2 teáskanál citromlé
  • 1/2 teáskanál őrölt kömény
  • 1/2 teáskanál só
  • 1/4 csésze nyers tökmag
  • 1/4 teáskanál édes paprika
  • 1/4 teáskanál fahéj
  • 1/4 teáskanál méz

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra. Mosd meg a padlizsánokat, majd töröld szárazra azokat. Egy villával szurkáld meg minden oldalukat, majd dörzsöld be az összeset olívaolajjal és mehetnek is a sütőbe.

Süsd minden oldalukat néhány percig, közben többször is forgasd meg a zöldségeket, amíg meg nem puhulnak és a héjuk fekete nem lesz. Összesen 30-40 percig kell sütnöd őket. Ha kész, vedd ki és hagyd kihűlni a padlizsánokat.

Egy serpenyőben pirítsd meg közepes lángon a fokhagymát, majd tedd aprítógépbe. Adj hozzá paprikát, tahinit, a datolyát, citromlevet, köményt és sót, majd keverd össze az egészet. Ha kell, ezt a masszát is zúzd össze, hogy ne maradjanak benne nagyobb darabok.

Ha kihűlt a padlizsán, akkor kanalazd ki a húsát és add hozzá a többi hozzávalóhoz. Ezután kezdődhet a darálás. Turmixold össze az egészet, amíg simává nem válik a massza. Ezután adj hozzá egy evőkanálnyi olívaolajat, és turmixold tovább.

Utolsó lépésként piríts tökmagot, amíg meg nem barnul és pattogni nem kezd. Ezt követően vedd le a tűzről, adj hozzá fahéjat, édes paprikát és mézet. Gyorsan keverd össze, amíg meleg, majd mehet egy nagy tányérra hűlni. A tálalásnál elég csak rászórnod a padlizsánkrém tetejére a maximális ízélményért és látványért. A padlizsánkrémet nyers zöldségekkel és chipsekkel, valamint teljes kiőrlésű kenyérrel is kínálhatod. Jó étvágyat!

Ha kíváncsi vagy rá, hogy egy profi hogyan csinálja, akkor nézd meg a netes séf, Billy Parisi videóját, akinek a padlizsánkrém az egyik specialitása:

Ha pedig csak egy gyors padlizsánkrém receptre vágysz a lehető legkevesebb hozzávalóval, akkor próbáld ki a mindmegette receptjét!

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