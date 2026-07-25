Egyetlen hozzávaló a titok: így lesz tökéletes a padlizsánkrém

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a különleges ízű és kinézetű zöldség, a padlizsán. Ez nem véletlen, ugyanis számtalan ínycsiklandó fogás készülhet belőle: töltött padlizsán, rakott padlizsán, és az abszolút kedvenc: a padlizsánkrém. Ma megmutatjuk neked, hogyan készítheted el tökéletesen ezt a speciális ételt, amely kiváló választás lehet családi ebédhez, házibulihoz, vagy akár egy randevúhoz is!
A tökéletes padlizsánkrém receptjével te leszel az előételek királya
Minek köszönheti ez a fogás, hogy a csúcsra jutott? A különleges füstös ízének, és az egészségügyi hatásainak. A padlizsán ugyanis magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, segít a koleszterinszint szabályozásában, valamint vitaminban és ásványi anyagokban gazdag. Emellett a fogyókúrában is segíthet, ugyanis alacsony a kalóriatartalma, ellenben nagyon laktató és rostban gazdag.
Sokféle módszer kering a padlizsánkrém megfelelő elkészítéséről, de ha kipróbálnál egy újfajta megközelítést, akkor a mai receptünk tuti befutó! Az Alive.com szerint egyetlen hozzávaló felhasználásával rengeteget javíthatunk a padlizsánkrém füstös ízén. Ez a hozzávaló nem más, mint az apróra tört datolya!
Hozzávalók:
- 3 közepes méretű padlizsán
- 5 gerezd fokhagyma
- 4 evőkanál extra szűz olívaolaj
- 1/2 tesákanál pirospaprika
- 2 evőkanál tahini (őrölt szezámmag)
- 3 egész, kimagozott datolya apróra vágva
- 2 teáskanál citromlé
- 1/2 teáskanál őrölt kömény
- 1/2 teáskanál só
- 1/4 csésze nyers tökmag
- 1/4 teáskanál édes paprika
- 1/4 teáskanál fahéj
- 1/4 teáskanál méz
Elkészítés:
Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra. Mosd meg a padlizsánokat, majd töröld szárazra azokat. Egy villával szurkáld meg minden oldalukat, majd dörzsöld be az összeset olívaolajjal és mehetnek is a sütőbe.
Süsd minden oldalukat néhány percig, közben többször is forgasd meg a zöldségeket, amíg meg nem puhulnak és a héjuk fekete nem lesz. Összesen 30-40 percig kell sütnöd őket. Ha kész, vedd ki és hagyd kihűlni a padlizsánokat.
Egy serpenyőben pirítsd meg közepes lángon a fokhagymát, majd tedd aprítógépbe. Adj hozzá paprikát, tahinit, a datolyát, citromlevet, köményt és sót, majd keverd össze az egészet. Ha kell, ezt a masszát is zúzd össze, hogy ne maradjanak benne nagyobb darabok.
Ha kihűlt a padlizsán, akkor kanalazd ki a húsát és add hozzá a többi hozzávalóhoz. Ezután kezdődhet a darálás. Turmixold össze az egészet, amíg simává nem válik a massza. Ezután adj hozzá egy evőkanálnyi olívaolajat, és turmixold tovább.
Utolsó lépésként piríts tökmagot, amíg meg nem barnul és pattogni nem kezd. Ezt követően vedd le a tűzről, adj hozzá fahéjat, édes paprikát és mézet. Gyorsan keverd össze, amíg meleg, majd mehet egy nagy tányérra hűlni. A tálalásnál elég csak rászórnod a padlizsánkrém tetejére a maximális ízélményért és látványért. A padlizsánkrémet nyers zöldségekkel és chipsekkel, valamint teljes kiőrlésű kenyérrel is kínálhatod. Jó étvágyat!
Ha kíváncsi vagy rá, hogy egy profi hogyan csinálja, akkor nézd meg a netes séf, Billy Parisi videóját, akinek a padlizsánkrém az egyik specialitása:
Ha pedig csak egy gyors padlizsánkrém receptre vágysz a lehető legkevesebb hozzávalóval, akkor próbáld ki a mindmegette receptjét!