Egyetlen hozzávaló a titok: így lesz tökéletes a padlizsánkrém

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert a különleges ízű és kinézetű zöldség, a padlizsán. Ez nem véletlen, ugyanis számtalan ínycsiklandó fogás készülhet belőle: töltött padlizsán, rakott padlizsán, és az abszolút kedvenc: a padlizsánkrém. Ma megmutatjuk neked, hogyan készítheted el tökéletesen ezt a speciális ételt, amely kiváló választás lehet családi ebédhez, házibulihoz, vagy akár egy randevúhoz is!

A legfinomabb padlizsánkrém titka egyszerűbb, mint hinnéd. Fotó: Radu Sebastian / Shutterstock

A tökéletes padlizsánkrém receptjével te leszel az előételek királya

Minek köszönheti ez a fogás, hogy a csúcsra jutott? A különleges füstös ízének, és az egészségügyi hatásainak. A padlizsán ugyanis magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik, segít a koleszterinszint szabályozásában, valamint vitaminban és ásványi anyagokban gazdag. Emellett a fogyókúrában is segíthet, ugyanis alacsony a kalóriatartalma, ellenben nagyon laktató és rostban gazdag.

Sokféle módszer kering a padlizsánkrém megfelelő elkészítéséről, de ha kipróbálnál egy újfajta megközelítést, akkor a mai receptünk tuti befutó! Az Alive.com szerint egyetlen hozzávaló felhasználásával rengeteget javíthatunk a padlizsánkrém füstös ízén. Ez a hozzávaló nem más, mint az apróra tört datolya!

Hozzávalók:

3 közepes méretű padlizsán

5 gerezd fokhagyma

4 evőkanál extra szűz olívaolaj

1/2 tesákanál pirospaprika

2 evőkanál tahini (őrölt szezámmag)

3 egész, kimagozott datolya apróra vágva

2 teáskanál citromlé

1/2 teáskanál őrölt kömény

1/2 teáskanál só

1/4 csésze nyers tökmag

1/4 teáskanál édes paprika

1/4 teáskanál fahéj

1/4 teáskanál méz

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra. Mosd meg a padlizsánokat, majd töröld szárazra azokat. Egy villával szurkáld meg minden oldalukat, majd dörzsöld be az összeset olívaolajjal és mehetnek is a sütőbe.

Süsd minden oldalukat néhány percig, közben többször is forgasd meg a zöldségeket, amíg meg nem puhulnak és a héjuk fekete nem lesz. Összesen 30-40 percig kell sütnöd őket. Ha kész, vedd ki és hagyd kihűlni a padlizsánokat.

Egy serpenyőben pirítsd meg közepes lángon a fokhagymát, majd tedd aprítógépbe. Adj hozzá paprikát, tahinit, a datolyát, citromlevet, köményt és sót, majd keverd össze az egészet. Ha kell, ezt a masszát is zúzd össze, hogy ne maradjanak benne nagyobb darabok.