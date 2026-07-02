Vajon énekelhet még Ákos? Ilyen esélyei vannak a belgyógyász szerint

Mindössze néhány órája derült ki, hogy az egyik legismertebb magyar könnyűzenei előadót, Ákost pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták. A súlyos betegséget tavasszal mutatták ki az énekesnél, aki mostanra egy műtéten is átesett, nemrég pedig a nyilvánosság előtt is őszintén beszélt az állapotáról, ezzel egy időben lemondva az összes nyári fellépését. Cikkünkben bemutatjuk, pontosan mit lehet tudni a pajzsmirigyrákról, milyen kezeléseken kell átesnie egy ilyen betegségben küzdő páciensnek, és milyenek a gyógyulási esélyek.

A pajzsmirigyrák tünetei sokszor éveken keresztül rejtve maradnak Fotó: Krit of Studio OMG / Moment RF

A pajzsmirigyrák jelenléte sokszor csak későn derül ki

Az Ákost is érintő pajzsmirigyrák a leggyakoribb fej-nyaki régiót érintő rákfajta, a daganatos betegségek 1 százalékáért felelős. Számos különböző típusa létezik. Ezek közül a papilláris rák lassan növekszik és könnyen kezelhető, de vannak olyan fajtái is, mint a nem anaplasztikus pajzsmirigy karciómák, amelyek agresszívabbak lehetnek és kifinomult molekuláris vizsgálatokat igényelnek, hogy az orvosok megtalálják a legjobb kezelést ellenük – olvasható az mskcc egészségügyi szaklapban.

A legnagyobb probléma ezzel a daganatos megbetegedéssel az, hogy sokszor a betegeknek egyáltalán nincsenek rákos tüneteik, vagy azok sokáig rejtve maradnak. Ilyen tünetek lehetnek a:

duzzadt csomók a torokban;

rekedtség;

légzési nehézségek;

nyaki fájdalom.

A pajzsmirigyrák kezelése és halálozási aránya

Az elmúlt 30 évben megháromszorozódott az alacsony kockázatú pajzsmirigyrákkal diagnosztizált emberek száma, azonban a halálesetek száma számottevően nem nőtt ugyanebben az időszakban. A szakértők a papilláris pajzsmirigyrákos esetek drámai növekedését a CT-vizsgálatok elterjedésének tulajdonítják, amely már a kisebb daganatokat is képes kimutatni. Sokszor az időben felfedezett daganatokat rendszeres ultrahangos megfigyeléssel utánkövetik, ennek hála sokszor megúszható a műtét vagy a gyógyszeres kezelés, ha nem növekednek a pajzsmirigydaganatok.

„A nem rosszindulatú pajzsmirigy daganatok időben felismerve jól gyógyíthatók, a gyógyulási arány ilyen esetben 100 százalék” – kezdte lapunknak dr. Vértes András belgyógyász főorvos, a Visegrádi40 Magánrendelő szakorvosa. „Ha nem papilláris fajtáról, hanem gyorsan növekvő agresszív sejtekről van szó, a túlélési arány ugyan rosszabb, de ha időben észreveszik, szintén jól gyógyítható, legyen a kezelés műtét, kemo- vagy sugárterápia. A lényeg azon van, hogy mikor ismerik fel a betegséget, súlyos esetben, a nem differenciált pajzsmirigy daganatok esetében ugyanis a véráramon keresztül a csontba, tüdőbe is tudnak áttétet adni” – figyelmeztetett a szakorvos, hozzátéve, hogy amennyiben az eredeti rákos elváltozás jól reagál az adott kezelésre, akkor arra általában az áttét is jól reagál.