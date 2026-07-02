Vajon énekelhet még Ákos? Ilyen esélyei vannak a belgyógyász szerint

Mindössze néhány órája derült ki, hogy az egyik legismertebb magyar könnyűzenei előadót, Ákost pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták. A súlyos betegséget tavasszal mutatták ki az énekesnél, aki mostanra egy műtéten is átesett, nemrég pedig a nyilvánosság előtt is őszintén beszélt az állapotáról, ezzel egy időben lemondva az összes nyári fellépését. Cikkünkben bemutatjuk, pontosan mit lehet tudni a pajzsmirigyrákról, milyen kezeléseken kell átesnie egy ilyen betegségben küzdő páciensnek, és milyenek a gyógyulási esélyek.
A pajzsmirigyrák jelenléte sokszor csak későn derül ki
Az Ákost is érintő pajzsmirigyrák a leggyakoribb fej-nyaki régiót érintő rákfajta, a daganatos betegségek 1 százalékáért felelős. Számos különböző típusa létezik. Ezek közül a papilláris rák lassan növekszik és könnyen kezelhető, de vannak olyan fajtái is, mint a nem anaplasztikus pajzsmirigy karciómák, amelyek agresszívabbak lehetnek és kifinomult molekuláris vizsgálatokat igényelnek, hogy az orvosok megtalálják a legjobb kezelést ellenük – olvasható az mskcc egészségügyi szaklapban.
A legnagyobb probléma ezzel a daganatos megbetegedéssel az, hogy sokszor a betegeknek egyáltalán nincsenek rákos tüneteik, vagy azok sokáig rejtve maradnak. Ilyen tünetek lehetnek a:
- duzzadt csomók a torokban;
- rekedtség;
- légzési nehézségek;
- nyaki fájdalom.
A pajzsmirigyrák kezelése és halálozási aránya
Az elmúlt 30 évben megháromszorozódott az alacsony kockázatú pajzsmirigyrákkal diagnosztizált emberek száma, azonban a halálesetek száma számottevően nem nőtt ugyanebben az időszakban. A szakértők a papilláris pajzsmirigyrákos esetek drámai növekedését a CT-vizsgálatok elterjedésének tulajdonítják, amely már a kisebb daganatokat is képes kimutatni. Sokszor az időben felfedezett daganatokat rendszeres ultrahangos megfigyeléssel utánkövetik, ennek hála sokszor megúszható a műtét vagy a gyógyszeres kezelés, ha nem növekednek a pajzsmirigydaganatok.
„A nem rosszindulatú pajzsmirigy daganatok időben felismerve jól gyógyíthatók, a gyógyulási arány ilyen esetben 100 százalék” – kezdte lapunknak dr. Vértes András belgyógyász főorvos, a Visegrádi40 Magánrendelő szakorvosa. „Ha nem papilláris fajtáról, hanem gyorsan növekvő agresszív sejtekről van szó, a túlélési arány ugyan rosszabb, de ha időben észreveszik, szintén jól gyógyítható, legyen a kezelés műtét, kemo- vagy sugárterápia. A lényeg azon van, hogy mikor ismerik fel a betegséget, súlyos esetben, a nem differenciált pajzsmirigy daganatok esetében ugyanis a véráramon keresztül a csontba, tüdőbe is tudnak áttétet adni” – figyelmeztetett a szakorvos, hozzátéve, hogy amennyiben az eredeti rákos elváltozás jól reagál az adott kezelésre, akkor arra általában az áttét is jól reagál.
„Hogy a páciens milyen gyorsan épül fel, az függ a kezelés típusától. Általában hibrid megoldásokat alkalmaznak a daganat jellegzetességei alapján. Ha az elváltozás jól körülírt, nem túl nagy, nem terjedt szét, akkor elsősorban műtétet végeznek, amely után a felépülés gyors. További terápiáról a szövettani eredmények döntenek. A halálozási arány néhány százaléktól 8-10 százalékig terjedhet. Az 5 éves túlélési arány akár 80-90 százalékos is lehet” – mutatott rá dr. Vértes András.
Radioaktív jódot alkalmaznak
A betegség gyógyítása elsősorban ugyan sebészi úton történik a daganatos pajzsmirigyszövet és a környező nyirokcsomók eltávolításával, ám a kezelések során radioaktív jódot is használnak a szakemberek. Ezt folyadék vagy kapszula formájában adják a betegeknek, a jód pedig a célterületen összegyűlve roncsolja a daganatos szöveteket.
A műtétet követően folyamatos gondozásra és orvosi ellenőrzésre szorulnak a páciensek, ugyanis pótolni kell a szerv által termelt hormonokat. Ennek beállítása hosszabb időt igényel, és rendszeres hormonszint-mérést. A pajzsmirigydaganat hajlamos a kiújulásra, ezért rendszeres kontrollvizsgálat szükséges a későbbiekben.
Énekelhet még Ákos?
Ákos esetében kérdés, hogyha operáción esik át, a beavatkozást követően képes lesz-e újra énekelni. Dr. Vértes András szerint a zenésznek jó esélyei vannak.
Ha a daganat jól körülírt, valamint a betegség nem érinti a hangszalagokat és a mozgatóidegeket, akkor fog tudni énekelni. Ez azonban nagyban függ a pajzsmirigy sebésztől is, hogy ki tudja-e úgy venni a daganatot, hogy közben nem sérti meg az idegeket
– mondta lapunknak a szakorvos. Habár meglehet, Ákos a kockázat miatt elkerülné a műtétet, dr. Vértes szerint a legjobb, ha hallgat az onkológusa tanácsára, ő ugyanis a szövettani eredmények alapján azt a kezelési módot választja, amely a betege számára a legjobb, és amelynek következtében a legjobbak a túlélési esélyek.