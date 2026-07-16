Támadnak a leggyakoribb paradicsombetegségek – így védd meg a termést

- Mely betegségek és kártevők okozzák a leggyakoribb problémákat a paradicsomnál?
- Összegyűjtöttük, milyen jelekre érdemes figyelni, hogy időben felismerjük a fertőzéseket.
- Egyszerű megelőző lépésekkel megvédhetjük a növényeinket és a termést.
Paradicsomot nevelni az is könnyen tud, aki lakásban él és legfeljebb egy kis erkélye van. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb zöldség, amely meghálálja a gondoskodást. Csak akkor számíthatunk azonban bőséges termésre, ha időben felismerjük a növényre leselkedő veszélyeket. A rendszeres ellenőrzés és a gyors beavatkozás elegendő ahhoz, hogy megóvjuk a paradicsomot a komolyabb károktól. Nézzük, mit tehetünk!
Paradicsom, avagy az Édenkert almája
A paradicsom magyar neve az Édenkertre, vagyis a bibliai Paradicsomra utal. Amikor a növény Európába került, a különböző nyelvekben valamilyen „különleges almaként” nevezték el, utalva a termés formájára. Magyarországra a növény a 17. század közepén jutott el, az első írásos említése 1649-ből, Pozsonyból származik.
A paradicsom leggyakoribb betegségei
Ahhoz, hogy időben közbe tudjunk lépni, érdemes megismernünk a leggyakoribb betegségeket és kártevőket.
Gyapottok-bagolylepke
A gyapottok-bagolylepke hernyói komoly károkat okozhatnak a paradicsomban. A néhány centiméteres lárvák berágják magukat a termésekbe, amelyek így fogyasztásra már nem alkalmasak. Egyes fajok a gyökérnyakat károsítják, míg mások a leveleket, a virágokat és a fejlődő terméseket támadják meg. A hernyókat érdemes rendszeresen kézzel, kesztyűben összegyűjteni.
Aknázómolyok
Ha a paradicsom levelein apró lyukak jelennek meg, könnyen lehet, hogy aknázómolyokkal állunk szemben. Ezek az apró kártevők a levél belsejében fejlődnek, és jelentősen csökkentik a növény fotoszintetizáló képességét. A fertőzött leveleket mielőbb távolítsuk el, erősebb fertőzés esetén pedig alkalmazzunk engedélyezett rovarölő készítményt.
Liszteske
Az üvegházi molytetű, avagy a liszteske a levelek fonákján telepszik meg. A növény nedveit szívogatva fokozatosan gyengíti a paradicsomot – a levelek sárgulni kezdenek, idővel lehullanak, a termés mennyisége és minősége pedig jelentősen romolhat. Rendszeresen ellenőrizzük a levelek fonákját, és szükség esetén megfelelő növényvédő szerrel csökkentsük a rovarállományt.
Mozaikvírus
Onnan tudni, hogy mozaikvírussal van dolgunk, hogy a paradicsom levelein foltos, gyűrűs mintázat tűnik fel, amelyet sárgulás és levélhullás követ. A vírus fertőzött vetőmaggal is terjedhet, ezért mindig megbízható forrásból szerezzük be a magokat. A fertőzött növényeket mielőbb távolítsuk el, hogy megakadályozzuk a betegség továbbterjedését.
Paradicsomvész
A paradicsomvész, más néven fitoftóra, az egyik legsúlyosabb gombás betegség, amely a növény valamennyi föld feletti részét érintheti. A leveleken barnuló foltok jelennek meg, amelyek gyorsan terjednek.
Krumplibogár
A krumplibogár imádja a paradicsomot. A tojásait rendszerint a levelek fonákjára rakja, a kikelő lárvák pedig rövid idő alatt jelentős lombveszteséget okozhatnak. A bogarak és tojáscsomók kézzel is eltávolíthatók, nagyobb fertőzés esetén azonban más növényvédelmi megoldásra is szükség lehet.
A sikeres paradicsomtermesztés alapja a megelőzés
Ehhez az alábbiakkal járulhatunk hozzá:
- ne ültessük túl sűrűn a palántákat – a paradicsomok közötti szellősség csökkenti a gombás betegségek kialakulásának esélyét;
- érdemes minden évben más helyre ültetni a paradicsomot;
- öntözéskor mindig a növény tövét locsoljuk – ezzel is sok fertőzés kialakulását előzhetjük meg.
Ha a paradicsomunkat már elérte korábban valamilyen betegség, ne menjen el a kedvünk a paradicsomneveléstől, hiszen a fenti módszerek alkalmazásával és rendszeres ellenőrzéssel bőséges és ízletes terméshez juthatunk.
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