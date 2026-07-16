Támadnak a leggyakoribb paradicsombetegségek – így védd meg a termést

Mely betegségek és kártevők okozzák a leggyakoribb problémákat a paradicsomnál?

Összegyűjtöttük, milyen jelekre érdemes figyelni, hogy időben felismerjük a fertőzéseket.

Egyszerű megelőző lépésekkel megvédhetjük a növényeinket és a termést.

Paradicsomot nevelni az is könnyen tud, aki lakásban él és legfeljebb egy kis erkélye van. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb zöldség, amely meghálálja a gondoskodást. Csak akkor számíthatunk azonban bőséges termésre, ha időben felismerjük a növényre leselkedő veszélyeket. A rendszeres ellenőrzés és a gyors beavatkozás elegendő ahhoz, hogy megóvjuk a paradicsomot a komolyabb károktól. Nézzük, mit tehetünk!

Lédús, illatos paradicsom - még a gyerekek is szeretik. Fotó: Mariana Serdynska / Shutterstock

Paradicsom, avagy az Édenkert almája

A paradicsom magyar neve az Édenkertre, vagyis a bibliai Paradicsomra utal. Amikor a növény Európába került, a különböző nyelvekben valamilyen „különleges almaként” nevezték el, utalva a termés formájára. Magyarországra a növény a 17. század közepén jutott el, az első írásos említése 1649-ből, Pozsonyból származik.

A paradicsom leggyakoribb betegségei

Ahhoz, hogy időben közbe tudjunk lépni, érdemes megismernünk a leggyakoribb betegségeket és kártevőket.

Kórokozó által megbetegített paradicsom

Fotó: Elena Shishkina / Shutterstock

Gyapottok-bagolylepke

A gyapottok-bagolylepke hernyói komoly károkat okozhatnak a paradicsomban. A néhány centiméteres lárvák berágják magukat a termésekbe, amelyek így fogyasztásra már nem alkalmasak. Egyes fajok a gyökérnyakat károsítják, míg mások a leveleket, a virágokat és a fejlődő terméseket támadják meg. A hernyókat érdemes rendszeresen kézzel, kesztyűben összegyűjteni.

Aknázómolyok

Ha a paradicsom levelein apró lyukak jelennek meg, könnyen lehet, hogy aknázómolyokkal állunk szemben. Ezek az apró kártevők a levél belsejében fejlődnek, és jelentősen csökkentik a növény fotoszintetizáló képességét. A fertőzött leveleket mielőbb távolítsuk el, erősebb fertőzés esetén pedig alkalmazzunk engedélyezett rovarölő készítményt.

Liszteske

Az üvegházi molytetű, avagy a liszteske a levelek fonákján telepszik meg. A növény nedveit szívogatva fokozatosan gyengíti a paradicsomot – a levelek sárgulni kezdenek, idővel lehullanak, a termés mennyisége és minősége pedig jelentősen romolhat. Rendszeresen ellenőrizzük a levelek fonákját, és szükség esetén megfelelő növényvédő szerrel csökkentsük a rovarállományt.