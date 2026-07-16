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konyhakert

Támadnak a leggyakoribb paradicsombetegségek – így védd meg a termést

1 órája
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Igazi büszkeség, amikor a saját kertünkből vagy balkonunkról szedhetjük le a zamatos terméseket. A paradicsom szinte minden veteményesben megtalálható, hiszen némi odafigyelésért cserébe bőséges terméssel hálálja meg a gondoskodást. Ahhoz azonban, hogy egészséges növényeket nevelhessünk, nem elég csak az öntözésre és a tápanyag-utánpótlásra ügyelni – fel kell lépnünk a leggyakoribb betegségek és kártevők ellen is.
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konyhakertkrumplibogárkártevőparadicsomnövényvédelem
  • Mely betegségek és kártevők okozzák a leggyakoribb problémákat a paradicsomnál?
  • Összegyűjtöttük, milyen jelekre érdemes figyelni, hogy időben felismerjük a fertőzéseket.
  • Egyszerű megelőző lépésekkel megvédhetjük a növényeinket és a termést.

Paradicsomot nevelni az is könnyen tud, aki lakásban él és legfeljebb egy kis erkélye van. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb zöldség, amely meghálálja a gondoskodást. Csak akkor számíthatunk azonban bőséges termésre, ha időben felismerjük a növényre leselkedő veszélyeket. A rendszeres ellenőrzés és a gyors beavatkozás elegendő ahhoz, hogy megóvjuk a paradicsomot a komolyabb károktól. Nézzük, mit tehetünk!

Paradicsom kislány kezében
Lédús, illatos paradicsom - még a gyerekek is szeretik. Fotó: Mariana Serdynska / Shutterstock

Paradicsom, avagy az Édenkert almája

A paradicsom magyar neve az Édenkertre, vagyis a bibliai Paradicsomra utal. Amikor a növény Európába került, a különböző nyelvekben valamilyen „különleges almaként” nevezték el, utalva a termés formájára. Magyarországra a növény a 17. század közepén jutott el, az első írásos említése 1649-ből, Pozsonyból származik.

A paradicsom leggyakoribb betegségei

Ahhoz, hogy időben közbe tudjunk lépni, érdemes megismernünk a leggyakoribb betegségeket és kártevőket.

Férfi kezében kórokozó által megbetegített paradicsom
Kórokozó által megbetegített paradicsom
Fotó: Elena Shishkina / Shutterstock

Gyapottok-bagolylepke

A gyapottok-bagolylepke hernyói komoly károkat okozhatnak a paradicsomban. A néhány centiméteres lárvák berágják magukat a termésekbe, amelyek így fogyasztásra már nem alkalmasak. Egyes fajok a gyökérnyakat károsítják, míg mások a leveleket, a virágokat és a fejlődő terméseket támadják meg. A hernyókat érdemes rendszeresen kézzel, kesztyűben összegyűjteni.

Aknázómolyok

Ha a paradicsom levelein apró lyukak jelennek meg, könnyen lehet, hogy aknázómolyokkal állunk szemben. Ezek az apró kártevők a levél belsejében fejlődnek, és jelentősen csökkentik a növény fotoszintetizáló képességét. A fertőzött leveleket mielőbb távolítsuk el, erősebb fertőzés esetén pedig alkalmazzunk engedélyezett rovarölő készítményt.

Liszteske

Az üvegházi molytetű, avagy a liszteske a levelek fonákján telepszik meg. A növény nedveit szívogatva fokozatosan gyengíti a paradicsomot – a levelek sárgulni kezdenek, idővel lehullanak, a termés mennyisége és minősége pedig jelentősen romolhat. Rendszeresen ellenőrizzük a levelek fonákját, és szükség esetén megfelelő növényvédő szerrel csökkentsük a rovarállományt.

Mozaikvírus

Onnan tudni, hogy mozaikvírussal van dolgunk, hogy a paradicsom levelein foltos, gyűrűs mintázat tűnik fel, amelyet sárgulás és levélhullás követ. A vírus fertőzött vetőmaggal is terjedhet, ezért mindig megbízható forrásból szerezzük be a magokat. A fertőzött növényeket mielőbb távolítsuk el, hogy megakadályozzuk a betegség továbbterjedését. 

Paradicsomvész

A paradicsomvész, más néven fitoftóra, az egyik legsúlyosabb gombás betegség, amely a növény valamennyi föld feletti részét érintheti. A leveleken barnuló foltok jelennek meg, amelyek gyorsan terjednek.

Krumplibogár

A krumplibogár imádja a paradicsomot. A tojásait rendszerint a levelek fonákjára rakja, a kikelő lárvák pedig rövid idő alatt jelentős lombveszteséget okozhatnak. A bogarak és tojáscsomók kézzel is eltávolíthatók, nagyobb fertőzés esetén azonban más növényvédelmi megoldásra is szükség lehet. 

A paradicsom védelméről gondoskodó férfi
 Rendszeres ellenőrzéssel sokat tehetünk a veteményesünkért. Fotó: amedeoemaja / Shutterstock

A sikeres paradicsomtermesztés alapja a megelőzés

Ehhez az alábbiakkal járulhatunk hozzá:

Ha a paradicsomunkat már elérte korábban valamilyen betegség, ne menjen el a kedvünk a paradicsomneveléstől, hiszen a fenti módszerek alkalmazásával és rendszeres ellenőrzéssel bőséges és ízletes terméshez juthatunk.

Ismerd meg a paradicsomot veszélyeztető csúcsrothadás jelenségét is:

 

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