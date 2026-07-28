Nagyobbak és szebbek lesznek a paradicsomjaid, ha odafigyelsz erre

Szakértők szerint rendszeres metszéssel rengeteget tehetünk a paradicsomunkért.

Nem mindegy, hogy mikor és mit vágunk le a növényről, de ha odafigyelünk a részletekre, akkor a palántánk meghálálja a gondoskodást.

Ha nagyobb paradicsomokat szeretnénk, akkor nem feledkezhetünk meg a hónaljhajtásokról.

A sikeres paradicsomtermesztés nem csak öntözésből és tápanyag-utánpótlásból áll. A zöldségtermesztők szerint ahhoz, hogy a paradicsomok nagyobbak és egészségesebbek legyenek, elengedhetetlen, hogy megszabaduljunk néhány hónaljhajtástól. Ezzel a megfelelő helyre irányíthatjuk a növény növekedési energiáit.

Paradicsomtermesztés házilag: a hónaljhajtások visszametszésével elképesztő eredményt érhetünk el. Fotó: 123RF

Sokan pont ezt a lépést hagyják ki a paradicsomtermesztés során

Szakértők szerint megfelelő metszéssel és a felesleges hajtások eltávolításával a paradicsom több energiát tud a termésére fordítani.

Hogyan kezdjünk bele?

Első látásra könnyű feladatnak tűnhet a paradicsomtermesztés otthon, hiszen könnyelműen azt gondolhatjuk, hogy elég csak egy kis napfény, rendszeres öntözés és némi tápanyag. A tapasztalt zöldségtermesztők azonban már tudják, hogy a bőséges terméshez ennél többre van szükség.

A termelők szerint az egyik legfontosabb teendő a hónaljhajtások eltávolítása. Ezek azok a kisebb hajtások, amelyek a főszár és az oldalágak találkozásánál jelennek meg, és ha nem távolítjuk el őket a megfelelő időben, akkor jelentős mennyiségű energiát szívhatnak el a fejlődő termésektől. Ilyenkor ugyanis a növényünk az erőforrásait a felesleges lombokra és az új hajtásokra fordítja ahelyett, hogy a már fejlődésnek indult zöldségek növekedését és érését segítené.

Fontos kiemelni, hogy nem minden paradicsomfajtára vonatkozik ez a tanács. A gyors növekedésű, úgynevezett indeterminál paradicsomoknál, vagyis a karós fajtáknál javasolt a hónaljhajtások rendszeres visszametszése. Ezek ugyanis az egész szezonban új hajtásokat és virágokat növesztenek, és könnyen túlburjánozhatnak. Velük szemben a bokros növekedésű típusoknál, a determinált paradicsomoknál a túlzott metszés a terméshozam csökkenéséhez vezethet. Ha ugyanis ezek a növények elérnek egy adott magasságot, akkor leállítják a növekedést és a főhajtásuk virágfürtben végződik.

Ha indeterminált paradicsomot termesztünk, akkor a hajtások ritkítása nemcsak nagyobb és bőségesebb termést eredményezhet, hanem különféle betegségektől is megvédheti a növényünket. A ritkább lombkorona ugyanis javítja a légáramlást, így a levelek gyorsabban száradnak meg egy eső vagy öntözés után. Ellenben ha a nedvesség felhalmozódik a leveleken, az könnyen gombás vagy más növénybetegségek kialakulásához vezethet.

Az alábbi videóban láthatod, hogy mely hónaljhajtásokat érdemes eltávolítani: