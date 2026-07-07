Mitől függ, hogy kapunk-e pénzt viharkár után?

1. A határidő betartása

A természeti csapások után az egyik leggyakoribb hiba a halogatás. A jogszabályok és a szerződési feltételek pontosan meghatározzák azt az idősávot, amin belül meg kell tenni a kárbejelentést a pénzintézet felé. Amennyiben kicsúszunk ebből az ablakból, a társaság jogszerűen elutasíthatja a kifizetést, mivel a késedelem miatt nehezebbé válik a körülmények rekonstruálása. Mindig gondoskodjunk arról, hogy a bejelentésünknek írásos nyoma is maradjon a későbbi viták elkerülése érdekében.



Fotó: Facebook/ Meteoplus

2. A helyszín digitális dokumentálása

Mielőtt elkezdenénk a romok eltakarítását, elengedhetetlen a kialakult állapot rögzítése. Készítsünk nagy felbontású fényképeket és videókat a sérült tetőszerkezetről, a betört ablakokról vagy a megrongálódott elektronikai eszközökről. Érdemes több különböző szögből, közelről és távolabbról is megörökíteni a pusztítás mértékét. A felvételek metaadatai ráadásul pontosan igazolják a készítés idejét és helyszínét is. A szakértő ezek alapján méri fel a helyzet súlyosságát.

3. A kötelezettség elmulasztása

Sokan úgy gondolják, hogy a szemle megérkezéséig mindennek érintetlenül kell maradnia, ám ez súlyos tévhit. A jogszabályok előírják, hogy a tulajdonos köteles megtenni mindent a további romlás megakadályozása érdekében. Ha például a szél megbontotta a cserepeket, a lyukat egy fóliával le kell takarni, hogy a következő zápor ne áztassa el a födémet. Amennyiben ezt nem tesszük, a biztosító megtagadhatja a másodlagos károk megtérítését. A szükséges ideiglenes munkálatok költségét szintén fotókkal és számlákkal kell igazolni.

4. A tárgyak idő előtti kidobása

Hatalmas anyagi veszteséget okozhatunk magunknak azzal, ha a használhatatlanná vált ingóságokat azonnal a szemetesbe vagy a hulladékudvarba szállítjuk. A megsemmisült bútoroknak, háztartási gépeknek vagy építőelemeknek a helyszínen kell maradniuk a hivatalos ellenőrzésig. Gyűjtsük össze az összes tönkrement darabot egy védett helyre, például a garázsba vagy a fészerbe.

5. A hivatalos adatok szerepe

A kifizetés egyik legfontosabb technikai feltétele, hogy az időjárási esemény elérjen egy bizonyos, a szerződésben rögzített intenzitást. A vállalatok nem a bemondás alapján döntenek, hanem a hivatalos mérőállomások jelentéseit veszik alapul. Általában a minimum 54 km/h-s vagy annál erősebb széllökéseket tekintik a kártérítési kötelezettség alsó határának.