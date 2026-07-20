Fogjuk ki a milliókat, így készíthetünk pénzvarázsló oltárt

Míg nem akarunk ártani senkinek, addig bátran próbálkozhatunk a mágiával. Mutatunk is három tippet arra, hogyan lehet hatékonyan bevonzani a pénzt az életünkbe.

Eláruljuk, hogy vonzható be a pénz az életünkbe: az egyik módszer a pénzvarázsló oltár készítése

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Mágia a pénzügyi gyarapodásért

A legtöbb varázslatot, így a pénzhozót is, oltáron végzik el, melyet magunknak kell elkészítenünk. Nem bonyolult, csak néhány kellék szükséges hozzá, és egy kis asztalka, valamint egy olyan hely a lakásban vagy a szabadban, ahol zavartalanul lehetünk a szertartás alatt. Ha nincs kinevezve erre a célra külön asztalunk, akkor megfelel egy szekrény szabad felülete, a természetben pedig akár egy fatuskó is. Az oltár egyik célja, hogy megteremtse a megfelelő légkört a varázslat elvégzéséhez, mivel így jobban tudunk koncentrálni a kívánságunkra.

Elsőként tisztítsuk le az asztalka felületét, majd takarjuk le egy tiszta, csak erre a célra használt kendővel, terítővel.

Ezután jelöljük ki rajta a négy elemet, ami általában a négy égtájjal kapcsolódik. Az északi oldal a föld elem, amit egy tál földdel, homokkal jelezhet. A déli a tűz elem, amit egy gyertyával szimbolizálhat. A keleti a levegő, amihez kiváló egy füstölő, a nyugati pedig a víz, ehhez jó egy pohár víz.

Mivel itt pénzhozó mágiát végzünk, középre egy számunkra a gazdagságot szimbolizáló tárgyat helyezünk majd a varázslat során.

Többféle változata is van a pénzhozó varázslatnak. Válasszuk azt, ami a leginkább tetszik nekünk, és végezzük rendszeresen addig, míg meglesz a kívánt eredménye.

1. Telihold

Úgy tartják, hogy a telihold felfokozza a mágia hatékonyságát, erősebbé teszi azt. A pénzvarázslatot mindig ekkor kell elvégezni, ezért nézzük meg a naptárban, mikor áll a csúcspontján a Hold, hogy jól időzítsünk. Az előkészített oltárra állítson egy nagyobb edényt, üstöt, töltse meg félig vízzel és helyezzen bele egy ezüst érmét. A víznek olyan helyen kell állnia, hogy érje a Hold fénye. Miután ezt megtette, koncentráljon a kívánságára. Ha végzett a varázslattal, öntse a vizet a földre, az érmét tegye a pénztárcájába vagy a zsebébe, a lényeg, hogy mindig a közelében legyen.