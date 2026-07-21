Elkezdődött a Perseidák meteorraj vonulása – íme az 5 legjobb hullócsillagnéző hely

Évről évre visszatér a horizontra a Perseidák meteorraj, amelynek hullócsillagai a nyár legszebb égi jelenségéért felelősek. Ha nem akarsz lemaradni a tűzgolyók vonulásáról, akkor fogj egy pokrócot vagy egy napozó széket, és mutatjuk, honnan láthatod a legtöbb meteoritot az égen!
A legjobb hullócsillagnéző helyek Magyarországon – így biztos nem maradsz le a Perseidák meteorraj vonulásáról
Július 17-én elkezdődött a Perseidák meteorraj vonulása. Az évről évre visszatérő égi jelenség egészen augusztus 23-ig lesz látható az égen, és a raj aktivitása augusztus 12-én éjszaka éri el a maximumát. Ekkor több száz meteoritot is láthatunk az égbolton, kérdés azonban, hogy hova menjünk, ha egy csillagleső éjszakát szeretnénk tartani? Már mutatjuk is!
1. Zselici Csillagpark
Az ország legjobb csillagnéző helyének tartják a Zselici Csillagparkot, amelyet szándékosan azért hoztak létre, hogy egy rendkívül alacsony fényszennyezettséggel rendelkező területen csodálhassuk meg az égboltot. Itt található Magyarország első Nemzetközi Csillagoségbolt-park címmel ellátott helye, ahonnan tiszta időben a Tejút ritkán látott csodáit is szemügyre vehetjük.
2. Hortobágyi Nemzeti Park
Hatalmas, érintetlen területek jellemzik, ameddig a szem ellát. A Hortobágy mindennel rendelkezik, ami egy csillagnéző estéhez kell: minimális a fényszennyezettség, és az Alföld adottságai miatt semmi sem takarja ki előlünk a látványt. A Perseidák vonulására is kiváló kilátás nyílhat itt.
3. Bugac, Kiskunsági Nemzeti Park
A Hortobágyhoz hasonlóan a Kiskunsági Nemzeti Park is kiváló választás, ha hullócsillagokat szeretnénk nézni. A Kecskeméttől mindössze pár kilométerre található helyen könnyen megcsodálhatjuk a Perseidák hullócsillagok vonulását, hiszen a központi elhelyezkedése ellenére is minimális a fényszennyezettség.
4. Dobogókő
Ha a főváros közelében keresünk csillagnéző helyet, akkor keresve sem találhatunk jobbat Dobogókőnél. Habár kevésbé sötét, mint az első három helyszín, a magas fekvés és a tiszta levegő garantálja a minőségi szórakozást. Sőt, felhős idő esetén több hullócsillag látható innen, mint a többi helyszínről.
5. Mecsek
Ha úgy döntünk, hogy a magasból nézelődnénk legszívesebben, de messze van Dobogókő, akkor sem kell elszomorodnunk. Pécs közelében is találhatunk kiváló hullócsillagleső helyet: a Mecsek kilátói és magasan fekvő tisztásai ideális helyszínt biztosítanak a Perseidák megfigyelésére. Szép időben gyönyörű látvány tárul a városra is, úgyhogy ha véletlenül nem látnánk hullócsillagokat, akkor is érdemes egyszer egy éjszakai randevúra felsétálni a hegyre.
Mikor érdemes elkezdeni a csillaglest?
A Perseidák meteorraj az esti óráktól kezdve egészen hajnalig látható az égen. A legtöbb hullócsillagot általában éjfél után, 2 és 4 óra között láthatjuk. Ekkor a meteorraj radiánsa már magasan jár az égen, és a Hold fénye sem zavarja a látási viszonyokat. Érdemes 20-30 percet várnunk, hogy a szemünk hozzászokjon a sötéthez, ezután tudjuk igazán élvezni a hullócsillagok látványát. Eközben fontos, hogy ne telefonozzunk, mert kezdhetjük elölről az egész folyamatot.