Elkezdődött a Perseidák meteorraj vonulása – íme az 5 legjobb hullócsillagnéző hely

Évről évre visszatér a horizontra a Perseidák meteorraj, amelynek hullócsillagai a nyár legszebb égi jelenségéért felelősek. Ha nem akarsz lemaradni a tűzgolyók vonulásáról, akkor fogj egy pokrócot vagy egy napozó széket, és mutatjuk, honnan láthatod a legtöbb meteoritot az égen!

Mutatjuk Magyarország legjobb csillagleső helyeit, ahonnan biztosan láthatod a Perseidák meteorraj hullócsillagait. Fotó: Jon marley / Shutterstock

A legjobb hullócsillagnéző helyek Magyarországon – így biztos nem maradsz le a Perseidák meteorraj vonulásáról

Július 17-én elkezdődött a Perseidák meteorraj vonulása. Az évről évre visszatérő égi jelenség egészen augusztus 23-ig lesz látható az égen, és a raj aktivitása augusztus 12-én éjszaka éri el a maximumát. Ekkor több száz meteoritot is láthatunk az égbolton, kérdés azonban, hogy hova menjünk, ha egy csillagleső éjszakát szeretnénk tartani? Már mutatjuk is!

1. Zselici Csillagpark

Az ország legjobb csillagnéző helyének tartják a Zselici Csillagparkot, amelyet szándékosan azért hoztak létre, hogy egy rendkívül alacsony fényszennyezettséggel rendelkező területen csodálhassuk meg az égboltot. Itt található Magyarország első Nemzetközi Csillagoségbolt-park címmel ellátott helye, ahonnan tiszta időben a Tejút ritkán látott csodáit is szemügyre vehetjük.

2. Hortobágyi Nemzeti Park

Hatalmas, érintetlen területek jellemzik, ameddig a szem ellát. A Hortobágy mindennel rendelkezik, ami egy csillagnéző estéhez kell: minimális a fényszennyezettség, és az Alföld adottságai miatt semmi sem takarja ki előlünk a látványt. A Perseidák vonulására is kiváló kilátás nyílhat itt.

3. Bugac, Kiskunsági Nemzeti Park

A Hortobágyhoz hasonlóan a Kiskunsági Nemzeti Park is kiváló választás, ha hullócsillagokat szeretnénk nézni. A Kecskeméttől mindössze pár kilométerre található helyen könnyen megcsodálhatjuk a Perseidák hullócsillagok vonulását, hiszen a központi elhelyezkedése ellenére is minimális a fényszennyezettség.

4. Dobogókő

Ha a főváros közelében keresünk csillagnéző helyet, akkor keresve sem találhatunk jobbat Dobogókőnél. Habár kevésbé sötét, mint az első három helyszín, a magas fekvés és a tiszta levegő garantálja a minőségi szórakozást. Sőt, felhős idő esetén több hullócsillag látható innen, mint a többi helyszínről.